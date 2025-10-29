Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν έντονες φήμες πως η υγεία της 37χρονης μητέρας από την Πάτρα που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, έχει επιδεινωθεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πισπιρίγκου φέρεται να αντιμετωπίζει ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια βάρους και εξάντληση.

Μάλιστα, μεταφέρεται μία φορά την εβδομάδα από το σωφρονιστικό κατάστημα σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας για θεραπεία και παρακολούθηση, καθώς στη φυλακή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ιατρικές υποδομές.

Η αρρώστια από την οποία πάσχει η Πισπιρίγκου

Η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα επιβεβαίωσε ότι η εντολέας της πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, μια ασθένεια που τις προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά.

Όπως τόνισε, η διάγνωση είναι επίσημα επιβεβαιωμένη από γιατρούς του δημοσίου νοσοκομείου, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η ίδια «προβάλλει» το πρόβλημα υγείας της ενόψει του εφετείου για λόγους τακτικής.

Η συνήγορος σημείωσε επίσης πως η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για συχνή ιατρική φροντίδα.

«Το σωφρονιστικό σύστημα δεν είναι τιμωρητικό. Κανείς δε φυλακίζεται για να πεθάνει στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών τη μεταφορά της στην Αθήνα, ώστε να βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται τακτικά.

Η κατάσταση της Ρούλας Πισπιρίγκου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις για την ακριβή πορεία της υγείας της.

Όσον αφορά το νομικό σκέλος της υπόθεσης, το δεύτερο Εφετείο που αφορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026, με τη δικηγόρο της να εκφράζει την πεποίθηση ότι τότε θα υπάρξει «σημαντική ανατροπή στην υπόθεση».

Τι είναι ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι μια χρόνια, αυτοάνοση νόσος στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στους δικούς του ιστούς και όργανα, προκαλώντας φλεγμονή.

Μπορεί να επηρεάσει πολλά μέρη του σώματος, όπως το δέρμα, τις αρθρώσεις, τα νεφρά, τον εγκέφαλο, την καρδιά και τους πνεύμονες, και χαρακτηρίζεται από περιόδους έξαρσης και ύφεσης