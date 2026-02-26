newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
«Είδαμε να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το γυμνάσιο στου Ρέντη
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 17:29

«Είδαμε να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το γυμνάσιο στου Ρέντη

Ο 85χρονος απείλησε τους μαθητές του γυμνασίου με όπλο, καθώς δήλωσε ότι ενοχλήθηκε από τις φωνές τους.

Σοκαρισμένοι παραμένουν μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό στο 3ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη μετά περιστατικό με την απειλή με όπλο από έναν 85χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς, όμως το όπλο δεν έχει βρεθεί και κανείς δεν γνωρίζει αν είναι ψεύτικο ή αληθινό.

Σύμφωνα με το βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in, ο 85χρονος βγήκε από το σπίτι του στην οδό Κουμουνδούρου κρατώντας το όπλο, καθώς όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς είχε ενοχληθεί από τις φωνές των παιδιών που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο προαύλιο του σχολείου.

«Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν»

Η υποδιευθύντρια του σχολείου ανέφερε: «Τα παιδιά μας ήταν στο προαύλιο και κάποια στιγμή μας ειδοποίησαν ότι ένας κύριος, έβγαλε ένα όπλο και τα απείλησε. Ήταν ένα ψεύτικο όπλο όπως είπε, γιατί έτρεξα αμέσως εγώ, μπήκα μέσα στο χώρο του, του εξήγησα, μου το έδειξε, ‘είναι ψεύτικο, δεν είναι τίποτα, ήθελα απλά να τα φοβίσω τα παιδιά’ είπε. Εννοείται ότι φωνάξαμε την αστυνομία, είναι ακόμα εδώ οι άνθρωποι και κάνουν έρευνα. Δεν γνωρίζω αν αυτό το όπλο ήταν αληθινό ή όχι, πραγματικά δεν το ξέρω, έχω μπερδευτεί πια. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα ψεύτικο όπως μου είπε. Δεν ξέρω αν βρέθηκε, εγώ θα δώσω κατάθεση γιατί ήμουν παρούσα. Ενοχλείται λέει από τα παιδιά που του φωνάζουν και τον απειλούν. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο από την τσέπη του, έδειχνε ότι σημαδεύει τα παιδιά. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, τρόμαξαν, έτρεξαν πανικόβλητα να, στο προαύλιο, μας φώναξαν, πήγαμε και εμείς. Εγώ πήγα στο χώρο του, του είπα «τι είναι αυτά που κάνετε». Ε, και μετά ήρθε η σήμανση».

«Δεν ξέρω γιατί δεν δείχνει το όπλο στην αστυνομία. «Έχω πάθει πανικό, έχω μπερδευτεί», είπε. Είναι ακόμα εδώ οι άνθρωποι και ψάχνουν. Όλο αυτό δημιούργησε μία αναστάτωση στο σχολείο. Ούτε πυροβολισμοί εννοείται ακούστηκαν, ούτε τίποτε άλλο. Απλά τρόμαξαν τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε από μία απόσταση δέκα μέτρων αν αυτό το όπλο είναι αληθινό ή ψεύτικο», συνέχισε η υποδιευθύντρια.

«Είδαμε έναν άνθρωπο να κρατά όπλο και να σημαδεύει τους συμμαθητές μας» λένε οι μαθητές

Μαθητές που απειλήθηκαν από το όπλο του 85χρονου μίλησαν στο MEGA για τις σοκαριστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από το σχολείο, καθώς κανείς δεν γνώριζε αν το όπλο είναι αληθινό ή όχι.

«Ήμασταν μέσα στο σχολείο, φτιάχναμε το πανό για τα Τέμπη. Και απλά μια στιγμή ακούω μια κοπέλα να φωνάζει ‘όπλο’. Σηκώνομαι πάνω επειδή είμαι μεγαλύτερος από τα παιδιά ένα χρόνο, βλέπω έναν ηλικιωμένο, 85χρονο να βγαίνει από το σπίτι. Προτού πάει στην πόρτα έχει έρθει ακόμα πιο κοντά σε εμένα, γιατί όταν έτρεχαν τα παιδιά έμεινα ψύχραιμος, προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Του μίλαγα, δεν είχα φύγει από τα κάγκελα, του μίλαγα, να τον ηρεμήσω, γιατί δεν ήξερα βασικά αν είναι αληθινό ή ψεύτικο το όπλο αλλά προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Με έβριζε χυδαία», ανέφερε μαθητής.

«Ήμασταν με τα παιδιά και κάναμε ένα πανό για τα Τέμπη και απλά είδα όλα τα παιδιά να τρέχουν και ήμουν ακριβώς δίπλα, και γυρνάω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο με το όπλο στο χέρι να σημαδεύει τα παιδιά. Δεν του είχαμε πετάξει τίποτα. Τα παιδιά πέταξαν κάτι αλλά μέσα στο σχολείο πήγε, δεν πετάχτηκε προς τον άνθρωπο. Και απλά βλέπω έναν άνθρωπο έξω, να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά και άρχισαν όλα να τρέχουν προς τα μέσα, να το πούνε στους καθηγητές και κάποια παιδιά έχουν και άσθμα», είπε μαθήτρια.

Business
Τράπεζες
Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Ελλάδα 26.02.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη - Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
Εφτά προσαγωγές 26.02.26 Upd: 13:47

Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους - Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία

Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που κάλεσαν μαθητές και φοιτητές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη - Το in βρέθηκε στην κινητοποίηση

Βίντεο - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.02.26

UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
