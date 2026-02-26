«Είδαμε να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το γυμνάσιο στου Ρέντη

Σοκαρισμένοι παραμένουν μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό στο 3ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη μετά περιστατικό με την απειλή με όπλο από έναν 85χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς, όμως το όπλο δεν έχει βρεθεί και κανείς δεν γνωρίζει αν είναι ψεύτικο ή αληθινό.

Σύμφωνα με το βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in, ο 85χρονος βγήκε από το σπίτι του στην οδό Κουμουνδούρου κρατώντας το όπλο, καθώς όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς είχε ενοχληθεί από τις φωνές των παιδιών που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο προαύλιο του σχολείου.

<br />

«Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν»

Η υποδιευθύντρια του σχολείου ανέφερε: «Τα παιδιά μας ήταν στο προαύλιο και κάποια στιγμή μας ειδοποίησαν ότι ένας κύριος, έβγαλε ένα όπλο και τα απείλησε. Ήταν ένα ψεύτικο όπλο όπως είπε, γιατί έτρεξα αμέσως εγώ, μπήκα μέσα στο χώρο του, του εξήγησα, μου το έδειξε, ‘είναι ψεύτικο, δεν είναι τίποτα, ήθελα απλά να τα φοβίσω τα παιδιά’ είπε. Εννοείται ότι φωνάξαμε την αστυνομία, είναι ακόμα εδώ οι άνθρωποι και κάνουν έρευνα. Δεν γνωρίζω αν αυτό το όπλο ήταν αληθινό ή όχι, πραγματικά δεν το ξέρω, έχω μπερδευτεί πια. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα ψεύτικο όπως μου είπε. Δεν ξέρω αν βρέθηκε, εγώ θα δώσω κατάθεση γιατί ήμουν παρούσα. Ενοχλείται λέει από τα παιδιά που του φωνάζουν και τον απειλούν. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο από την τσέπη του, έδειχνε ότι σημαδεύει τα παιδιά. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, τρόμαξαν, έτρεξαν πανικόβλητα να, στο προαύλιο, μας φώναξαν, πήγαμε και εμείς. Εγώ πήγα στο χώρο του, του είπα «τι είναι αυτά που κάνετε». Ε, και μετά ήρθε η σήμανση».

«Δεν ξέρω γιατί δεν δείχνει το όπλο στην αστυνομία. «Έχω πάθει πανικό, έχω μπερδευτεί», είπε. Είναι ακόμα εδώ οι άνθρωποι και ψάχνουν. Όλο αυτό δημιούργησε μία αναστάτωση στο σχολείο. Ούτε πυροβολισμοί εννοείται ακούστηκαν, ούτε τίποτε άλλο. Απλά τρόμαξαν τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε από μία απόσταση δέκα μέτρων αν αυτό το όπλο είναι αληθινό ή ψεύτικο», συνέχισε η υποδιευθύντρια.

«Είδαμε έναν άνθρωπο να κρατά όπλο και να σημαδεύει τους συμμαθητές μας» λένε οι μαθητές

Μαθητές που απειλήθηκαν από το όπλο του 85χρονου μίλησαν στο MEGA για τις σοκαριστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από το σχολείο, καθώς κανείς δεν γνώριζε αν το όπλο είναι αληθινό ή όχι.

«Ήμασταν μέσα στο σχολείο, φτιάχναμε το πανό για τα Τέμπη. Και απλά μια στιγμή ακούω μια κοπέλα να φωνάζει ‘όπλο’. Σηκώνομαι πάνω επειδή είμαι μεγαλύτερος από τα παιδιά ένα χρόνο, βλέπω έναν ηλικιωμένο, 85χρονο να βγαίνει από το σπίτι. Προτού πάει στην πόρτα έχει έρθει ακόμα πιο κοντά σε εμένα, γιατί όταν έτρεχαν τα παιδιά έμεινα ψύχραιμος, προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Του μίλαγα, δεν είχα φύγει από τα κάγκελα, του μίλαγα, να τον ηρεμήσω, γιατί δεν ήξερα βασικά αν είναι αληθινό ή ψεύτικο το όπλο αλλά προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Με έβριζε χυδαία», ανέφερε μαθητής.

«Ήμασταν με τα παιδιά και κάναμε ένα πανό για τα Τέμπη και απλά είδα όλα τα παιδιά να τρέχουν και ήμουν ακριβώς δίπλα, και γυρνάω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο με το όπλο στο χέρι να σημαδεύει τα παιδιά. Δεν του είχαμε πετάξει τίποτα. Τα παιδιά πέταξαν κάτι αλλά μέσα στο σχολείο πήγε, δεν πετάχτηκε προς τον άνθρωπο. Και απλά βλέπω έναν άνθρωπο έξω, να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά και άρχισαν όλα να τρέχουν προς τα μέσα, να το πούνε στους καθηγητές και κάποια παιδιά έχουν και άσθμα», είπε μαθήτρια.