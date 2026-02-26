Ρέντη: Απείλησε παιδιά με αεροβόλο επειδή έκαναν φασαρία έξω από γυμνάσιο
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο και έγινε αντιληπτό από την διευθύντρια του σχολείου που κάλεσε τις αρχές.
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Κουμουνδούρου, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, έξω από Γυμνάσιο της περιοχής, όταν περίοικος φέρεται να προέταξε όπλο για να εκφοβίσει του μαθητές του γυμνασίου.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την διευθύντρια του σχολείου που κάλεσε τις αρχές.
Από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο συνελήφθη ένας άντρας, ωστόσο δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα κάποιο όπλο.
Η διευθύντρια σύμφωνα με πληροφορίες του in, ανέφερε στους αστυνομικούς πως υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό.
Ο συλληφθείς είναι ηλικίας 85 ετών και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι στις 12 βγήκε από το ισόγειο που μένει ενοχλημένος από φωνές ανήλικων μαθητών και προέταξε αεροβόλο πιστόλι εναντίον τους χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια.
