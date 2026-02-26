Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου

Λίγες μέρες μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ,οι ρωσικές αρχές προχωρούν σε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης με την πλατφόρμα. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο RBC, οι ρωσικές αρχές αποφάσισαν ένα χρονοδιάγραμμα για τον αποκλεισμό πρόσβασης στην εφαρμογή Telegram.

Αυτό μπορεί να συμβεί στις αρχές Απριλίου.

Το Telegram είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές εργαλείο στη Ρωσία τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επικοινωνίες. Ωστόσο, οι αρχές κατηγορούν τους ιδιοκτήτες της εφαρμογής ότι επιτρέπει να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για παράνομο και εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Η εταιρεία απορρίπτει την κατηγορία αυτή, λέγοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί να το περιορίσει προκειμένου να αναγκάσει τους ανθρώπους να στραφούν σε μια νέα κρατική εφαρμογή που ονομάζεται MAX.

Το RBC τόνισε ότι μέχρι τον Απρίλιο η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μόνο στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Στρατιωτικές πηγές, πολεμικοί ανταποκριτές και πολιτικοί έχουν δηλώσει ότι τα ρωσικά στρατεύματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή, όχι μόνο για την επικοινωνία με τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους, αλλά και για επιχειρησιακούς σκοπούς.

Η δίωξη κατά Ντούροφ

Η Ρωσία ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, με την υποψία «υποκίνησης σε τρομοκρατικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta, η έρευνα βασίζεται σε «υλικό από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας», η οποία κατηγορεί το Telegram ότι έχει παραβιαστεί από δυτικές και ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, οι ρωσικές αρχές έχουν εντοπίσει ποσότητες υλικού στο Telegram, οι οποίες «θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικά απειλή» για τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την κρατικά ελεγχόμενη εφημερίδα, Rossiyskaya Gazeta, που επικαλείται αξιωματούχους, το Telegram είχε χρησιμοποιηθεί σε 13 φερόμενα ουκρανικά σχέδια που στόχευαν ανώτερους Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματικούς. Επίσης, ανέφερε, χρησιμοποιήθηκε και σε δεκάδες χιλιάδες βομβιστικές επιθέσεις, εμπρηστικές επιθέσεις και δολοφονίες από την έναρξη του πολέμου.