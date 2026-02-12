Η Ρωσία μπλοκάρει WhatsApp και Telegram για να προωθήσει το κρατικό app επικοινωνίας

Οι εφαρμογές επικοινωνίας WhatsApp και Telegram καταγγέλλουν απόπειρα των αρχών στη Ρωσία να μπλοκάρουν τις υπηρεσίες τους προκειμένου να αναγκάσουν τους χρήστες να στραφούν σε μια εφαρμογή που ελέγχεται από το κράτος.

«Η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να μπλοκάρει εντελώς το WhatsApp προκειμένου να ωθήσει τους ανθρώπους προς μια εφαρμογή παρακολούθησης που ανήκει στο κράτος», ανακοίνωσε την Τετάρτη το WhatsApp, το οποίο ανληκει στη Meta Platforms.

«Η απόπειρα να στερήσουν από περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες ένα ιδιωτικό και ασφαλές μέσο επικοινωνίας αποτελεί οπισθοδρόμηση η οποία δεν μπορεί παρά να περιορίσει την ασφάλεια των ανθρώπων στη Ρωσία», πρόσθεσε. «Εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσουμε συνδεδεμένους τους χρήστες», συνέχισε.

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή επέβαλε αυτή την εβδομάδα περιορισμούς στην εφαρμογή Telegram, ένα ακόμη βήμα στην καταστολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Οι αρχές της Ρωσίας κατηγόρησαν το Telegram για «παραβίαση» της ρωσικής νομοθεσίας και κυρίως ότι δεν κάνει αρκετά ώστε να εμποδίζει τη χρήση της πλατφόρμας για «τρομοκρατικούς σκοπούς».

Το Telegram, το οποίο ίδρυσε ο Ρώσος Πάβελ Ντούροφ που και τη γαλλική υπηκοότητα, είναι μία από τις δύο πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων που είναι πιο δημοφιλής στη Ρωσία μαζί με το WhatsApp, η χρήση του οποίου έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στη χώρα ήδη από τον Ιανουάριο για τους ίδιους λόγους.

«Ο περιορισμός της ελευθερίας των πολιτών δεν είναι ποτέ η σωστή λύση», κατήγγειλε την Τρίτη ο Ντούροφ κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιδιώκει «να αναγκάσει τους πολίτες της να μετακινηθούν προς μια εφαρμογή που ελέγχεται από το κράτος και η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί και να επιδίδεται σε πολιτική λογοκρισία».

Οι ρωσικές αρχές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν το Max, μια νέα πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων που προωθεί η Μόσχα, αλλά προς το παρόν δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

Το Max, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης VK και λειτουργεί από το 2025, παρουσιάζεται σαν μια σούπερ εφαρμογή με ευρείες λειτουργίες που προσφέρει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και σε διαδικτυακά καταστήματα.

Το καλοκαίρι η Ρωσία είχε απαγορεύσει στους χρήστες να κάνουν φωνητικές κλήσεις μέσω του Telegram και του WhatsApp.