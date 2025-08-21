science
in
science

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Κρατική εφαρμογή επικοινωνίας θα έρχεται προεγκατεστημένη στα κινητά των Ρώσων
Τεχνολογία 21 Αυγούστου 2025 | 13:55

Κρατική εφαρμογή επικοινωνίας θα έρχεται προεγκατεστημένη στα κινητά των Ρώσων

Επικριτές του Κρεμλίνου προειδοποιούν ότι η εφαρμογή επικοινωνίας ΜΑΧ ανοίγει την πόρτα για παρακολούθηση των χρηστών από τη ρωσική κυβέρνηση.

Spotlight

Όλα τα κινητά τηλέφωνα και όλα τα tablet που πωλούνται στη Ρωσία θα πρέπει να διαθέτουν προεγκατεστημένη την εφαρμογή επικοινωνίας MAX που αναπτύχθηκε με κρατική στήριξη, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ρωσική κυβέρνηση.

Το Max της εταιρείας VK προωθείται από τη Ρωσία ως ανταγωνιστής του WhatsApp της Meta, ωστόσο επικριτές του Κρεμλίνου προειδοποιούν ότι η εφαρμογή ανοίγει την πόρτα για παρακολούθηση των χρηστών από τη ρωσική κυβέρνηση.

Η απόφαση για την υποχρεωτική εγκατάσταση του MAX στις νέες συσκευές έρχεται την ώρα που η Μόσχα επιχειρεί να ελέγξει τον κυβερνοχώρο και το αφήγημα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι η Δύση προσπαθεί να επιβάλει μια νέα παγκόσμια τάξη.

Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το MAX, το οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί σε κυβερνητικές υπηρεσίες, είναι μια από τις εφαρμογές που πρέπει να έρχονται προεγκατεστημένες σε κινητά, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές από την 1η Σεπτεμβρίου.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης απορρίπτουν τις καταγγελίες ότι το MAX είναι λογισμικό παρακολούθησης και υποστηρίζουν ότι το λογισμικό ζητά λιγότερες άδειες πρόσβασης στα δεδομένα του χρήστη σε σχέση με WhatsApp και το Telegram.

Λίστα υποχρεωτικών εφαρμογών

Από την 1η Σεπτεμβρίου, το ρωσικό κατάστημα εφαρμογών RuStore, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά τις συσκευές Android, θα πρέπει να έρχεται προεγκατεστημένο και στις συσκευές Apple.

Ακόμα, η εφαρμογή LIME HD TV, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν δωρεάν τα κρατικά τηλεοπτικά κανάλια, θα πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά τις νέες τηλεοράσεις που πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι άρχισε να μπλοκάρει ορισμένες κλήσεις φωνής στο WhatsApp και το Telegram, κατηγορώντας τις δύο εφαρμογές ότι δεν διαβιβάζουν στις ρωσικές αρχές πληροφορίες για περιπτώσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Το WhatsApp, το οποίο ανήκει στη Meta Platforms, απάντησε κατηγορώντας τη Μόσχα ότι στερεί από τους Ρώσους την πρόσβαση σε ασφαλείς επικοινωνίες.

Τον Ιούλιο το WhatsApp είχε 97,3 εκατομμύρια χρήστες στη Ρωσία και το Telegram 90,8 εκατομμύρια.

Τρίτη δημοφιλέστερη εφαρμογή επικοινωνίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας Mediascore, ήταν το VK Messenger με 17,9 εκατομμύρια χρήστες. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την εταιρεία VK που στηρίζεται από το ρωσικό κράτος και δημιούργησε αργότερα το ΜΑΧ.

Όπως ανέφερε η εταιρεία αυτή την εβδομάδα, το MAX έχει 18 εκατομμύρια χρήστες.

Την Τετάρτη, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη με την κατηγορία της απάτης χάρη σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από την εφαρμογή.

Τουρισμός
ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

