H Ρωσία κατηγορεί την παιδική πλατφόρμα Roblox για «γκέι προπαγάνδα» – Μπλόκο και στο Facetime

Κλιμακώνοντας τον πόλεμο κατά των διαδικτυακών υπηρεσιών της Δύσης, η Ρωσία μπλόκαρε την πρόσβαση στην πλατφόρμα παιδικών βιντεοπαιχνιδιών Roblox, κατηγορώντας την για διάδοση «εξτρεμιστικού περιεχομένου» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδας».

Ακόμα, η ρωσική αρχή επικοινωνιών Roskomnadzor μπλόκαρε την πρόσβαση στο Facetime, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία βιντεοκλήσεων της Apple χρησιμοποιείται για την οργάνωση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Στην περίπτωση του Roblox, η ρωσική αρχή έκρινε ότι η πλατφόρμα «βρίθει ακατάλληλου υλικού που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πνευματική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών».

Αρκετές ακόμα χώρες, ανάμεσά τους το Ιράκ και η Τουρκία, έχουν απαγορεύσει το Roblox λόγω ανησυχίας ότι οι ανήλικοι χρήστες μπορεί να μπουν στο στόχαστρο παιδόφιλων.

Η υπηρεσία είχε 151,5 εκατομμύρια χρήστες το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Roskomnadzor έχει περιορίσει την πρόσβαση σε Δυτικά μέσα και πλατφόρμες για τη φιλοξενία περιεχομένου που παραβιάζει τη ρωσική νομοθεσία.

Πέρυσι, η εφαρμογή εκμάθησης ξένων γλωσσών Duolingo διέγραψε αναφορές σε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί «μη παραδοσιακές σεξουαλικές σχέσεις», έπειτα από προειδοποίηση της αρχής επικοινωνιών για «ΛΟΑΚΤΙ περιεχόμενο».

Το 20023, η Ρωσία αναγνώρισε ως εξτρεμιστική οργάνωση το «διεθνές κίνημα ΛΟΑΚΤΙ» και χαρακτήρισε τρομοκράτες όσους το στηρίζουν. Με την κίνηση αυτή άνοιξε ο δρόμος για διώξεις εναντίον λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς ανθρώπων.

Η Ρωσία έχει επίσης επιβάλει περιορισμούς σε Δυτικές υπηρεσίες επικοινωνίας όπως το WhatsApp, το Telegram και το YouTube.

Την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει και το Facetime της Apple, το οποίο σύμφωνα με την Roskomnadzor «χρησιμοποιείται για την οργάνωση και εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων στη χώρα, για στρατολόγηση δραστών και τη διάπραξη απάτης και άλλων εγκλημάτων σε βάρος ρώσων πολιτών».

Στη θέση των ξένων υπηρεσιών επικοινωνίας, η Ρωσία προωθεί την κρατική εφαρμογή MAX, εμπνευσμένη εν πολλοίς από το WhatsApp, η οποία σύμφωνα με επικριτές του Κρεμλίνου ανοίγει την πόρτα για παρακολούθηση των χρηστών από τη ρωσική κυβέρνηση.