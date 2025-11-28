Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως το WhatsApp

Η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας Roskomnadzor απείλησε να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις του WhatsApp, που ανήκει στη MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου το WhatsApp ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσίας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Οι αρχές της Ρωσίας προωθούν την πλατφόρμα MAX

«Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλειστεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τη Roskomnadzor.

Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

«Το WhatsApp είναι ιδιωτικό, διατερματικά κρυπτογραφημένο, και αψηφά τις απόπειρες της κυβέρνησης να παραβιάσει το δικαίωμα των ανθρώπων σε ασφαλή επικοινωνία, το οποίο είναι ο λόγος που η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει σε πάνω από 100 εκατ. Ρώσους», δήλωνε το WhatsApp σε ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε τη διατερματική κρυπτογραφημένη επικοινωνία διαθέσιμη στους ανθρώπους παντού, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», προσέθετε.

Οι ρωσικές αρχές προωθούν μια υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς.