Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως το WhatsApp
Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις του WhatsApp, που ανήκει στη MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram
- Πέθανε ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, δημιουργός του εμβληματικού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη
- Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ
- Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών
- Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας Roskomnadzor απείλησε να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις του WhatsApp, που ανήκει στη MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.
Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου το WhatsApp ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσίας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος.
Οι αρχές της Ρωσίας προωθούν την πλατφόρμα MAX
«Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλειστεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τη Roskomnadzor.
Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.
«Το WhatsApp είναι ιδιωτικό, διατερματικά κρυπτογραφημένο, και αψηφά τις απόπειρες της κυβέρνησης να παραβιάσει το δικαίωμα των ανθρώπων σε ασφαλή επικοινωνία, το οποίο είναι ο λόγος που η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει σε πάνω από 100 εκατ. Ρώσους», δήλωνε το WhatsApp σε ανακοίνωση.
«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε τη διατερματική κρυπτογραφημένη επικοινωνία διαθέσιμη στους ανθρώπους παντού, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», προσέθετε.
Οι ρωσικές αρχές προωθούν μια υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς.
- Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
- Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
- Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
- Στους δρόμους οι διανομείς: Δυναμική μοτοπορεία στην Αθήνα και στάση εργασίας έως τις 23:00
- H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
- Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
- Γαλλία: Φαβορί η ακροδεξιά με τον Μπαρντελά στις προεδρικές εκλογές 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις