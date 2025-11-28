newspaper
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως το WhatsApp
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 20:10

Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως το WhatsApp

Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις του WhatsApp, που ανήκει στη MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram

Σύνταξη
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας Roskomnadzor απείλησε να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις του WhatsApp, που ανήκει στη MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου το WhatsApp ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσίας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Οι αρχές της Ρωσίας προωθούν την πλατφόρμα MAX

«Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλειστεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τη Roskomnadzor.

Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

«Το WhatsApp είναι ιδιωτικό, διατερματικά κρυπτογραφημένο, και αψηφά τις απόπειρες της κυβέρνησης να παραβιάσει το δικαίωμα των ανθρώπων σε ασφαλή επικοινωνία, το οποίο είναι ο λόγος που η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει σε πάνω από 100 εκατ. Ρώσους», δήλωνε το WhatsApp σε ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε τη διατερματική κρυπτογραφημένη επικοινωνία διαθέσιμη στους ανθρώπους παντού, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», προσέθετε.

Οι ρωσικές αρχές προωθούν μια υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Ρωσία: Απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 28.11.25

Η Μόσχα απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων
128 νεκροί 28.11.25

Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων

Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπιστούν κι άλλοι νεκροί. Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς αποδίδεται σε πάνελ από εύφλεκτο αφρώδες υλικό που είχαν τοποθετηθεί κατά την ανακαίνιση.

Σύνταξη
Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά
Σαφές μήνυμα 28.11.25

Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά

Αξιοσημείωτο είναι πως τα γυμνάσια που διεξήγαγε η Σουηδία έγιναν με τη συμμετοχή του βασιλιά, της πριγκίπισσας διαδόχου του σουηδικού θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών

Σύνταξη
Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ
«Έξυπνα» παιχνίδια 28.11.25

Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ

Ομάδες υπεράσπισης των καταναλωτών αγωνίζονται ενάντια στην παγκόσμια αγορά έξυπνων παιχνιδιών αξίας 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταδικάζοντας την παρακολούθηση και την έλλειψη ρύθμισης.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του
Σκάνδαλο διαφθοράς 28.11.25

Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του

Ο Αντρίι Γέρμακ, στο σπίτι του οποίου έγινε έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι παραιτείται. Η υπόθεση προκαλεί ασφυκτική πίεση στον Ζελένσκι εν μέσω διαπραγματεύσεων.

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Money can't buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά αποφάσισε να περιμένει και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου πριν πάρει μια δύσκολη απόφαση ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται
«Δεν αντέχεται άλλο» 28.11.25

Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται

«Η Ελλάδα είναι πια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον πραγματικό μισθό», επισημαίνει η Νέα Αριστερά και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
