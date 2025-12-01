Roblox, η πλατφόρμα που αλλάζει τη βιομηχανία των video game

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα περίεργο παιχνίδι με το όνομα Steal a Brainrot φιλοξένησε 25 εκατομμύρια παίκτες ταυτόχρονα στην παγκόσμια πλατφόρμα της Roblox, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που είχε θέσει μόλις μήνες νωρίτερα το προηγούμενο hit της Roblox, το Grow a Garden. Από την κυκλοφορία του τον Μάιο, το Steal a Brainrot έχει παιχτεί πάνω από 42 δισεκατομμύρια φορές.

H Roblox παράγει συνεχώς νέα viral hit που φτάνουν σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα δημοτικότητας

Τα παιχνίδια της Roblox είναι δωρεάν και η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία τους. Η Roblox απλά παρέχει τα εργαλεία για να φτιάχνουν οι χρήστες τα παιχνίδια και την πλατφόρμα για τη διανομή τους, σαν ένα YouTube για παιχνίδια.

Και, όπως το YouTube πριν από χρόνια, η Roblox ανατρέπει ολόκληρη τη βιομηχανία.

“Αν σκεφτείς την ανατροπή που έφερε το YouTube στον κόσμο του βίντεο και την ιδέα ότι ο καθένας μπορούσε να δημιουργήσει και να διανείμει, χωρίς να χρειάζεται να έχει προϋπολογισμούς των 10, 20, ή 50 εκατομμυρίων δολαρίων, εμείς κάνουμε το ίδιο για τα παιχνίδια”, είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Manuel Bronstein, σύμβουλος της Roblox και πρώην επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας, μιλώντας στο Barron’s. “Αυτό που συμβαίνει με εμάς είναι ακριβώς το ίδιο.”

Το Grow a Garden δημιουργήθηκε σε μερικές μόνο ημέρες από έναν ανώνυμο έφηβο. Σε αντίθεση, η Take-Two Interactive Software εργάζεται για την επόμενη έκδοση του Grand Theft Auto εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το παιχνίδι, το οποίο έχει κοστίσει από 1 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει περάσει από πολλές καθυστερήσεις, προκαλώντας την απογοήτευση των μετόχων. Η τελευταία καθυστέρηση, που ανακοινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, αποτίμησε την εταιρεία κατά 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια μέρα.

Συνεχής η παραγωγή παιχνιδιών

Εν τω μεταξύ, η Roblox παράγει συνεχώς νέα viral hit που φτάνουν σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα δημοτικότητας. Το Steal a Brainrot, ένα παιχνίδι γεμάτο ειρωνεία όπου οι παίκτες συλλέγουν φανταστικά πλάσματα, έγινε το τρίτο πιο παιγμένο παιχνίδι της Roblox σε μόλις έξι μήνες. Άλλα δημοφιλή παιχνίδια περιλαμβάνουν τα 99 Nights in the Forest, όπου οι παίκτες προσπαθούν να επιβιώσουν από δολοφονικά ελάφια, και Grow a Garden, που είναι ακριβώς όπως ακούγεται. Το τελευταίο hit είναι το Fish It!, το οποίο ανεβαίνει σταθερά στις κατατάξεις για έναν χρόνο.

Αυτά τα παιχνίδια βασίζονται στην επιτυχία του παιχνιδιού του 2020, Brookhaven, όπου τα παιδιά αναπαριστούν τη ζωή στο ομώνυμο προάστιο. Συνολικά, το παιχνίδι έχει παιχτεί 75 δισεκατομμύρια φορές από την κυκλοφορία του.

Κατά μέσο όρο, πάνω από 150 εκατομμύρια χρήστες, κυρίως κάτω των 17 ετών, χρησιμοποιούσαν την Roblox καθημερινά το τρίτο τρίμηνο, που είναι και η κορύφωση της εποχής των παιχνιδιών. Αυτό είναι ισοδύναμο με την τηλεθέαση του Super Bowl—κάθε μέρα. Υπάρχουν εκατομμύρια παιχνίδια, τα περισσότερα από τα οποία είναι εφικτά χάρη στα εύχρηστα εργαλεία προγραμματισμού της Roblox.

“Κανένα από τα 100 κορυφαία παιχνίδια δεν θα περνούσε ποτέ από τη διαδικασία brainstorming σε ένα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών για κινητά”, σχολιάζει ο προγραμματιστής Yonatan Raz-Fridman από το στούντιο Supersocial στο Barron’s. “Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί από ντόπιους προγραμματιστές της Roblox.”

Ανακαλύπτοντας την επιτυχία μέσα από τη Roblox

Ο Alex Hicks είναι προγραμματιστής της Roblox που είχε επιτυχία κάνοντας παιχνίδια όταν ήταν έφηβος. “Μεγάλωσα με αυτό”, λέει στο Barron’s. “Όταν γύριζα από το σχολείο, ήμουν ενθουσιασμένος να δω τι φτιάχνουν οι φίλοι μου και να έρθουν να δουν τι φτιάχνω εγώ.” Τώρα εργάζεται με άλλους προγραμματιστές από όλο τον κόσμο μέσω ενός στούντιο που λέγεται Twin Atlas.

Ο Zander Brumbaugh είδε επίσης νωρίς επιτυχία. “Έμαθα μόνος μου πώς να προγραμματίζω στην πλατφόρμα και συνέχισα να εξελίσσω τις ιδέες μου, τελικά έχοντας κάποιους επιτυχημένους τίτλους πριν αποφοιτήσω από το λύκειο.” Τα παιχνίδια του έχουν παιχτεί πάνω από 500 εκατομμύρια φορές και έχει κερδίσει 1 εκατομμύριο δολάρια από την πλατφόρμα φέτος. Τώρα διαχειρίζεται έναν πίνακα αναλυτικών στοιχείων για άλλους προγραμματιστές της Roblox, το Gamebeast.

Η Roblox έφερε έσοδα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, αλλά αυτός ο αριθμός δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη δύναμη της πλατφόρμας, επειδή η εταιρεία αναγνωρίζει τα περισσότερα έσοδα σε περίοδο δύο ετών, η οποία θεωρείται ο μέσος χρόνος ζωής ενός πελάτη.

Η δύναμη των Robux και η επιτυχία της Roblox

Οι παίκτες χρησιμοποιούν τα Robux για να αγοράζουν εικονικά αγαθά για τους χαρακτήρες τους και για να ενισχύσουν την πρόοδό τους στα παιχνίδια—ένα μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στα δωρεάν παιχνίδια.

Κατά μέσο όρο, οι προγραμματιστές παίρνουν το 20% με 25% των εσόδων που προέρχονται από τα παιχνίδια τους. Επίσης, η Roblox πληρώνει υψηλές χρεώσεις επεξεργασίας για τα Robux που αγοράζονται μέσω των καταστημάτων εφαρμογών της Apple και της Google. Ωστόσο, η εταιρεία μεταφέρει σταδιακά αυτές τις αγορές στην ιστοσελίδα της, κάτι που θα ενισχύσει τα κέρδη της.

Η Roblox πληρώνει περίπου το 43% των εσόδων της στους προγραμματιστές και τα συστήματα πληρωμών.

Από το 2022, τα έσοδα έχουν τριπλασιαστεί και η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 288% από το χαμηλό του Μαΐου εκείνης της χρονιάς.

Η στρατηγική του μελλοντικού μεγέθους

Η Roblox επενδύει σε υποδομές, ασφάλεια και έρευνα & ανάπτυξη (R&D), επικεντρώνοντας στο μακροπρόθεσμο μέλλον της. Η ασφάλεια παραμένει η νούμερο ένα προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία ανέφερε ότι για να εγγυηθεί την ασφάλεια των χρηστών της, θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία AI για να υπολογίζει την ηλικία των χρηστών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της ασφάλειας και των μέτρων προστασίας μπορεί να αυξήσει το κόστος και να επηρεάσει τα οικονομικά της εταιρείας στο μέλλον.

Αν και η Roblox έχει ήδη αποδείξει ότι η στρατηγική της για μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να αποδώσει. Εν μέσω της πανδημίας, η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στην υποδομή της, επεκτείνοντας τα διακομιστικά της συστήματα και προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες της. Αυτό έθεσε τα θεμέλια για να υποδεχτεί 45 εκατομμύρια παίκτες ταυτόχρονα τον Αύγουστο του 2023.

Η ρόλος της διαφήμισης στο μέλλον της Roblox

Η εταιρεία εξετάζει επίσης τη δυνατότητα εισαγωγής διαφημίσεων στα παιχνίδια της, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει νέο εισόδημα. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική αναπτύσσεται αργά και παραμένει ασαφές πόσο σημαντική θα είναι για τα έσοδα της εταιρείας.

Η Roblox συνεχίζει να εξελίσσεται και να ωριμάζει, δημιουργώντας μια νέα, μοναδική εμπειρία παιχνιδιού που είναι πολύ διαφορετική από παραδοσιακά παιχνίδια, και αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή του metaverse.

Όταν η Roblox εισήλθε στο χρηματιστήριο το 2021, μπήκε δυναμικά στην κουβέντα για το metaverse, το οποίο είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον εκείνη την περίοδο. «Κάποιοι αναφέρονται στην κατηγορία μας ως το metaverse, έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έννοια των επίμονων, κοινών, τρισδιάστατων εικονικών χώρων σε ένα εικονικό σύμπαν», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Με την πρόοδο των υπολογιστικών συσκευών καταναλωτών, την ανάπτυξη του cloud computing και των ταχύτατων συνδέσεων internet, η έννοια του metaverse αρχίζει να υλοποιείται.

Ωστόσο, ενώ ο γενικός ενθουσιασμός για το metaverse έχει ξεθωριάσει, με τις Meta Platforms και τον CEO της Mark Zuckerberg να περιορίζουν τις προσπάθειές τους για το metaverse και να εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη, η Roblox μπορεί να ισχυριστεί με βεβαιότητα ότι διαθέτει το μεγαλύτερο metaverse στον κόσμο. Εκατομμύρια παίκτες συναντώνται σε έναν τρισδιάστατο κόσμο και επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο, με μια ψηφιακή οικονομία που στηρίζεται στο δικό της νόμισμα.

Το ελκυστικό περιβάλλον

Ο πυρήνας της Roblox είναι το λογισμικό ανάπτυξης παιχνιδιών Roblox Studio, ένα δωρεάν εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν γρήγορα παιχνίδια. Υπάρχουν ανταγωνιστικές πλατφόρμες από εταιρείες όπως η Unity Software και η Unreal Engine, αλλά αυτές είναι πιο περίπλοκες και δεν προσφέρουν κάτι εύκολο στο κοινό. Το Roblox Studio, λοιπόν, αποτελεί το μοναδικό όπλο της εταιρείας, που προσελκύει προγραμματιστές στην πλατφόρμα.

Η Roblox λειτουργεί με χρήστης-δημιουργημένο περιεχόμενο, κάτι που σημαίνει ότι η γκάμα των παιχνιδιών της εξελίσσεται μαζί με τους χρήστες. Σύμφωνα με τον Janzen Madsen, επικεφαλής του Roblox studio Splitting Point, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργούν με απλότητα: «Με τη Roblox, απλώς λανσάρεις το παιχνίδι και αν είναι καλό, οι χρήστες θα έρθουν. Και δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στο διαδίκτυο.»

Αυτά τα παιχνίδια ανεβαίνουν στην κορυφή με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και στο YouTube. Η Roblox έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην αφαίρεση των εμποδίων μεταξύ των παιχνιδιών, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταπηδούν εύκολα από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Όταν βαρεθούν, απλώς μεταβαίνουν σε κάτι άλλο, και αυτό κρατά τους χρήστες, με τρόπο πολύ παρόμοιο με το YouTube.

Μάλιστα, η σύνδεση της Roblox με το YouTube είναι πιο σημαντική από ό,τι φαίνεται. Οι δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Στην πραγματικότητα, τον Αύγουστο, το YouTube ανακοίνωσε ότι τα βίντεο που σχετίζονται με τη Roblox ξεπέρασαν το 1 τρισεκατομμύριο προβολές.

Τα προβλήματα

Ωστόσο, η νεαρή δημογραφία της Roblox αποτελεί και τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την πλατφόρμα. Δύο δεκαετίες ιστορίας κοινωνικών μέσων μας έχουν διδάξει ότι η προσβασιμότητα και η ανωνυμία των πλατφορμών διευκολύνει την επιθετική συμπεριφορά.

Η Roblox έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, καθώς παιχνίδια με ακατάλληλους τίτλους ή περιεχόμενο μπορεί να παραβούν τους ελέγχους της και να παραμείνουν ζωντανά μέχρι να αναφερθούν από άλλους χρήστες. Το bullying και η επιθετική συμπεριφορά από ενήλικες έχουν προκαλέσει ανησυχία, με μερικά παραδείγματα πραγματικής επικίνδυνης συμπεριφοράς για τα παιδιά.

Οι επενδυτές έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν θέσεις short στην μετοχή της Roblox, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών αποτελούν υπαρξιακό πρόβλημα για την εταιρεία. Πολιτειακοί εισαγγελείς σε τρεις πολιτείες έχουν καταθέσει αγωγές κατά της εταιρείας. Εάν η Roblox χάσει αυτές τις υποθέσεις, οι κυρώσεις μπορεί να επιδεινώσουν την εικόνα της.

«Εκτίμηση ηλικίας» με ΑΙ

Παρόλα αυτά, πρόσφατα, η Roblox έγινε η πρώτη κοινωνική ή επικοινωνιακή πλατφόρμα που απαιτεί από κάθε χρήστη να περάσει από μια εκτίμηση ηλικίας με τεχνητή νοημοσύνη για να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις λειτουργίες επικοινωνίας. Το σύστημα θα διαχωρίζει επίσης τις συνομιλίες ανά ηλικιακές ομάδες. Οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν τα παιχνίδια χωρίς να υποβληθούν σε εκτίμηση ηλικίας, αλλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με άλλους.

Αυτή η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν είναι πανάκεια, καθώς τα συστήματα εκτίμησης ηλικίας δεν είναι 100% ακριβή και η Roblox θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην ασφάλεια και να προσθέτει νέες τεχνολογικές στρώσεις στο σύστημα. Ακόμα και αν η εταιρεία ξεπεράσει τα χειρότερα νομικά και ηθικά ζητήματα, η συνεχής αύξηση των δαπανών για ασφάλεια και συντονισμό περιεχομένου θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η επένδυση στην ασφάλεια φάνηκε να ξαφνιάζει τους επενδυτές στην τελευταία έκθεση αποτελεσμάτων. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι επενδύσεις σε θέματα ασφαλείας θα οδηγήσουν σε μείωση των περιθωρίων κέρδους το 2026. «Οι κρατήσεις αυξάνονται πιο γρήγορα από την ικανότητά μας να αναπτύξουμε τις κατάλληλες επενδύσεις ανάπτυξης», δήλωσε ο Naveen Chopra, οικονομικός διευθυντής της Roblox, στην κλήση αποτελεσμάτων της εταιρείας τον Οκτώβριο. «Αλλά πιστεύω ότι αυτές οι επενδύσεις πραγματικά θα πρέπει να δώσουν στους πάντες ακόμη περισσότερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.»

Η μετοχή της Roblox κατέγραψε πτώση 16% μετά την ανακοίνωση, και η τάση αυτή συνεχίστηκε.

Προσδοκίες

Σε κάθε περίπτωση όμως η Wall Street φαίνεται υπερβολικά απαισιόδοξη για την επιχείρηση. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η ανάπτυξη των κρατήσεων της Roblox το 2026 θα επιστρέψει στο εύρος του 20% έως 25%, που είδαμε το 2023 και το 2024. Ωστόσο, η νέα «μηχανή» επιτυχίας μπορεί εύκολα να υποστηρίξει ανάπτυξη 30% έως 40%.

Ακόμα και ορισμένοι από τους πιο αρνητικούς αναλυτές της Roblox αναγνωρίζουν το μακροπρόθεσμο δυναμικό της πλατφόρμας, όπως ο Clay Griffin της MoffettNathanson, ο οποίος έχει έναν από τους χαμηλότερους στόχους τιμών για τη Roblox, στα 88 δολάρια.

«Αυτό που καθιστά τη Roblox δύσκολη υπόθεση είναι ότι βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο. Τόσο πρώιμο, που οποιαδήποτε απόκλιση ανάμεσα στην άποψή σας για τη Roblox το 2030 και τη δική μου έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αποτίμηση… Είναι μία από αυτές τις μετοχές για τις οποίες οι λογικοί άνθρωποι μπορούν να διαφωνήσουν», λέει ο Griffin.

Η Baillie Gifford, μια επενδυτική εταιρεία, έχει μια σημαντική θέση στη Roblox, βασισμένη στην πρόβλεψη της εταιρείας για το 2030. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου της, Dave Bujnowski, η εταιρεία «ψάχνει για διαρθρωτικές αλλαγές μακροπρόθεσμα, κοινωνικές μεταβολές, πολιτισμικές τάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν ιδέες». Πιστεύει ότι η Roblox ταιριάζει σε αυτή την κατηγορία, ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης τάσης των κοινωνικών μέσων που παράγονται από χρήστες και που μετακινούνται στον τομέα των παραδοσιακών ΜΜΕ.

Κατά τη γνώμη του, οι επενδύσεις της Roblox για το 2026 είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. «Επενδύουν στην υποδομή, επενδύουν στην ασφάλεια, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξοδεύουν χρήματα σε πωλήσεις και μάρκετινγκ για να αγοράσουν ανάπτυξη.»

Τέλος, υπάρχει και μια αναπάντεχη παράμετρος που μπορεί να εκτοξεύσει τη Roblox σε νέα επίπεδα. Η διαφήμιση. Σχεδόν όλες οι κρατήσεις της Roblox προέρχονται από τις πωλήσεις Robux. Ωστόσο, η εταιρεία εισάγει διαφημίσεις εντός παιχνιδιού αργά, σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο των κινητών παιχνιδιών, και παραμένει ασαφές πόσο σημαντικό θα είναι αυτό για τα οικονομικά της.

Πηγή: ΟΤ.gr