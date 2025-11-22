newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τον επόμενο μήνα, η πλατφόρμα διαδικτυακών παιχνιδιών Roblox θα αρχίσει να εμποδίζει τα παιδιά να συνομιλούν με άγνωστους ενήλικες και πολύ μεγαλύτερους εφήβους καθώς αντιμετωπίζει νέες αγωγές που ισχυρίζονται ότι έχει εκμεταλλευτεί από παιδόφιλους για να κακοποιήσουν παιδιά ηλικίας μόλις επτά ετών.

Η Roblox έχει φτάσει τα 150 εκατομμύρια καθημερινούς παίκτες παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των viral επιτυχιών Grow a Garden και Steal a Brainrot.

Ωστόσο, παράλληλα με αυτήν την επιχειρηματική επιτυχία έχει πληγεί από αγωγές που ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός του συστήματος έχει κάνει «τα παιδιά εύκολη λεία για τους παιδεραστές», σύμφωνα με τον Guardian.

Η αντίδραση της πλατφόρμας

Από τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να εφαρμόζει εκτίμηση ηλικίας με βάση το πρόσωπο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνομιλούν με άγνωστους μόνο αν ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Η Roblox δήλωσε ότι θα είναι η πρώτη πλατφόρμα διαδικτυακών παιχνιδιών ή επικοινωνίας που θα απαιτεί έλεγχο ηλικίας για την επικοινωνία.

Οι χρήστες θα καταταχθούν στις ακόλουθες ομάδες: κάτω των εννέα, εννέα έως 12, 13 έως 15, 16 έως 17, 18 έως 20 ή 21 και άνω.

Τα παιδιά θα μπορούν να συνομιλούν μόνο με άλλα άτομα της ηλικιακής τους ομάδας και παρόμοιων ηλικιών.

Για παράδειγμα, ένα παιδί με εκτιμώμενη ηλικία 12 ετών θα μπορεί να συνομιλεί μόνο με άτομα κάτω των 16 ετών.

Οι εικόνες και τα βίντεο που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους δεν θα αποθηκεύονται, δήλωσε η Roblox.

«Το βλέπουμε ως έναν τρόπο για τους χρήστες μας να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε όσους συνομιλούν σε αυτά τα παιχνίδια», δήλωσε ο Matt Kaufman, διευθυντής ασφάλειας της Roblox.

«Και έτσι το βλέπουμε ως μια πραγματική ευκαιρία να χτίσουμε εμπιστοσύνη στην πλατφόρμα και να χτίσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών μας».

Ένας επικίνδυνος διαδικτυακός τόπος

Αυτό συμβαίνει εν μέσω καταγγελιών από δικηγόρους οικογενειών που ισχυρίζονται ότι υπάρχει «συστηματική εκμετάλλευση ανηλίκων» στο Roblox.

Ο Matt Dolman, ένας δικηγόρος από τη Φλόριντα που έχει καταθέσει 28 αγωγές εναντίον της εταιρείας, η οποία γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζει να αναπτύσσεται, δήλωσε ότι «οι κύριες καταγγελίες αφορούν τη συστηματική εκμετάλλευση ανηλίκων».

Μία από τις τελευταίες υποθέσεις που κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νεβάδα προήλθε από την οικογένεια μιας 13χρονης κοπέλας που ισχυρίζεται ότι η Roblox «απερίσκεπτα και παραπλανητικά» διεξήγαγε τις δραστηριότητές της «με τρόπο που οδήγησε στη σεξουαλική εκμετάλλευση της ενάγουσας».

Ισχυρίζεται ότι το κορίτσι από τη Νεβάδα, έγινε στόχος ενός «επικίνδυνου παιδόφιλου» που προσποιούταν ότι ήταν παιδί, δημιούργησε μια ψεύτικη συναισθηματική σχέση και την παρέσυρε να του δώσει τον αριθμό του κινητού της, στον οποίο της έστελνε γραφικά μηνύματα.

Στη συνέχεια, την ανάγκασε να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι «αν το είχε λάβει μέτρα για τον έλεγχο των χρηστών πριν τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές, δεν θα είχε εκτεθεί στον μεγάλο αριθμό παιδόφιλων που περιφέρονται στην πλατφόρμα» και ότι δεν θα είχε υποστεί βλάβη αν είχε εφαρμοστεί έλεγχος ηλικίας και ταυτότητας.

Δύο άλλες υποθέσεις που κατατέθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ, στο βόρειο διαμέρισμα της Καλιφόρνια, αφορούσαν ένα επτάχρονο κορίτσι στη Φιλαδέλφεια και ένα 12χρονο στο Τέξας, τα οποία φέρεται να παρασύρθηκαν από αρπακτικά στο Roblox για να στείλουν φωτογραφίες τους με άσεμνο περιεχόμενο.

YouTube thumbnail

Μία αρχή για την προστασία των παιδιών

Ένας εκπρόσωπος της Roblox δήλωσε ότι η εταιρεία «ανησυχεί βαθιά για κάθε περιστατικό που θέτει σε κίνδυνο οποιονδήποτε χρήστη» και ότι «δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της κοινότητάς μας».

«Γι’ αυτό οι πολιτικές μας είναι σκόπιμα πιο αυστηρές από αυτές που ισχύουν σε πολλές άλλες πλατφόρμες», ανέφεραν. «Περιορίζουμε τη συνομιλία για τους νεότερους χρήστες, δεν επιτρέπουμε την ανταλλαγή εικόνων μεταξύ χρηστών και διαθέτουμε φίλτρα που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών.

Κατανοούμε επίσης ότι κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και γι’ αυτό εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε περαιτέρω τα εργαλεία ασφαλείας και τους περιορισμούς της πλατφόρμας μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι γονείς μπορούν να μας εμπιστεύονται για την προστασία των παιδιών τους στο διαδίκτυο, ξεκινώντας 145 νέες πρωτοβουλίες μόνο φέτος».

Ο Kaufman δήλωσε: «Δεν αρκεί μόνο μια πλατφόρμα να διατηρεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Ελπίζουμε πραγματικά ότι ο υπόλοιπος κλάδος θα ακολουθήσει το παράδειγμά μας σε ορισμένα από τα πράγματα που κάνουμε, ώστε να ενισχυθεί πραγματικά η προστασία των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο παντού».

Ο Beeban Kidron, ιδρυτής του βρετανικού ιδρύματος 5Rights Foundation, το οποίο αγωνίζεται για τα ψηφιακά δικαιώματα των παιδιών, δήλωσε: «Είναι καιρός οι εταιρείες παιχνιδιών να θέσουν τις ευθύνες τους απέναντι στα παιδιά στο επίκεντρο των υπηρεσιών τους.

Η ανακοίνωση της Roblox υποστηρίζει ότι αυτό που εισάγουν θα θέσει τις βέλτιστες πρακτικές για τον κλάδο – μια τολμηρή δήλωση από μια εταιρεία που έχει αργήσει να αντιμετωπίσει την επιθετική συμπεριφορά και έχει επιτρέψει σε ενήλικες άγνωστους και μεγαλύτερα παιδιά να έχουν εύκολη πρόσβαση σε εκατομμύρια νεότερους χρήστες. Ελπίζω να έχουν δίκιο».

