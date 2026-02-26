Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες

Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν μετρητά και περιουσιακά στοιχεία, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων, από μικρά σκάφη μεταναστών κατά την άφιξή τους στην Βρετανία, σύμφωνα με δικαστήριο.

Και οι έξι αξιωματικοί κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, ενώ πέντε από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και συνωμοσία για κλοπή που έγιναν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2021 και 2022.

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στή νοτιοανατολική Βρετανία.

Εμφανίστηκαν μαζί στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο κακουργιοδικείο στο Σάουθγουρκ στο Λονδίνο και αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.

«Λυπάμαι που η ημερομηνία της δίκης είναι τόσο μακριά», είπε ο δικαστής

Ο εισαγγελέας, Λίντον Χάρις, δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει την «διαχείριση της άφιξης μεταναστών σε μικρές βάρκες, την αρχική διαδικασία επεξεργασίας στοιχείων αυτών των ατόμων, την έρευνα και την τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε σακούλες». Το συνολικό ποσό που εκλάπη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε «εκατοντάδες χιλιάδες», τόνισε.

Ο δικαστής, Νίκολας Ρίμερ, είπε στους κατηγορούμενους ότι η προσωρινή ημερομηνία της δίκης τους έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιανουαρίου 2028. «Λυπάμαι που η ημερομηνία είναι τόσο μακριά – είναι η νωρίτερη ημερομηνία που μπορεί να δεχτεί το δικαστήριο», υπογράμμισε.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.