Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.
- Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Πώς να αποκτήσετε το δικό σας αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση
- Σέρρες: Στο μηδέν και πάλι οι έρευνες για τον αγνοούμενο πυροσβέστη
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
- Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Η Ανγκόλα και η Ναμίμπια συμφώνησαν να αποδεχτούν την επιστροφή παράτυπων μεταναστών και πολιτών τους με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, αφότου η Μεγάλη Βρετανία απείλησε τις χώρες που αρνούνται να συνεργαστούν με επιβολή κυρώσεων στη χορήγηση θεωρήσεων (βίζας), όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.
Παράλληλα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα ταχείας έκδοσης θεωρήσεων και προνομιακής μεταχείρισης, αφού δεν εκπλήρωσε τις απαιτήσεις της βρετανικής κυβέρνησης για βελτίωση της συνεργασίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, απείλησε τη ΛΔ Κονγκό με πλήρη απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων «εάν δεν βελτιωθεί τάχιστα η συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.
«Αναμένουμε από κάθε χώρα να τηρεί τους κανόνες. Εάν κάποιος από τους πολίτες της δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται εδώ, οφείλει να τον δεχτεί πίσω», τόνισε η υπουργός Εσωτερικών.
«Προσωρινό» το καθεστώς πρόσφυγα – επιτάχυνση των απελάσεων από τη Μεγάλη Βρετανία
Οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν σηματοδοτούν την πρώτη σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα, με στόχο να καταστεί προσωρινό το «καθεστώς πρόσφυγα» και να επιταχυνθούν οι απελάσεις παράτυπων μεταναστών.
Σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, οι βρετανικές αρχές έχουν απελάσει «περισσότερους από 50.000 μετανάστες χωρίς δικαίωμα παραμονής» από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αριθμός αυξημένος κατά 23% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας έχει δώσει εντολή στο επιτελείο της να δώσει προτεραιότητα σε επιστροφές παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Η Μεγάλη Βρετανία πιέζεται ιδιαίτερα από την αντιμεταναστευτική πολιτική ακροδεξιών και άλλων κομμάτων, τα οποία έχουν αναγκάσει την κυβέρνηση Στάρμερ, να χρησιμοποιεί συχνά αντιμεταναστευτική ρητορική.
- Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
- Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
- Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή
- Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
- «Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
- Σκανδιναβία: Η καταιγίδα Γιοχάνες άφησε πίσω της δύο νεκρούς και χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
- Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις