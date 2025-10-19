Η μεταναστευτική συμφωνία που σύναψαν Γαλλία και Βρετανία «δημιουργεί ένα κυνικό και απάνθρωπο σύστημα», εκτίμησε η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNCDH) σε γνωμοδότηση της που δημοσιεύθηκε σήμερα, ενώ ζήτησε την ακύρωσή της.

Η CNCDH «ανησυχεί για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων των δύο χωρών», που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή «επικίνδυνων διελεύσεων», αναφέρει στη μη δεσμευτική γνωμοδότησή της.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στα τέλη Ιουλίου, προβλέπει την απέλαση στη Γαλλία μεταναστών που φτάνουν στις ακτές της Βρετανίας με πλοιάρια μέσω της Μάγχης, με αντάλλαγμα την υποδοχή από το Λονδίνο μεταναστών που βρίσκονται στη Γαλλία, με βάση την αρχή «ένας προς έναν».

Μέχρι στιγμής 26 μετανάστες έχουν απελαθεί στη Γαλλία και 18 έχουν γίνει δεκτοί στη Βρετανία, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη CNCDH, «αυτός ο μηχανισμός δημιουργεί ένα ιδιαίτερα κυνικό και απάνθρωπο σύστημα: η νόμιμη διέλευση ενός ατόμου στην Αγγλία εξαρτάται από την απέλαση και την επικίνδυνη διέλευση ενός άλλου με τη βοήθεια λαθρεμπόρων».

Η CNCDH καταγγέλλει «μια ασαφή συμφωνία που πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα». «Οι όροι εισόδου στη Βρετανία στερούνται διαφάνειας και είναι μεροληπτικοί», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχος της συμφωνίας είναι η «εκτροπή του δικαιώματος στο άσυλο» και «η ενίσχυση μιας λογικής μεταφοράς εκτός συνόρων των αιτήσεων ασύλου».

Εξάλλου η CNCDH εκφράζει την ανησυχία ότι η συμφωνία αυτή ενδεχομένως να μην οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των μεταναστών που αποπειρώνται να διασχίσουν τη Μάγχη, αλλά ότι θα έχει «το αντίθετο αποτέλεσμα», κινδυνεύοντας να δημιουργηθούν νέες μεταναστευτικές οδοί «πιο μακρές και πιο επικίνδυνες» και «αυξημένη προσφυγή στους διακινητές».

Η CNCDH ζητεί να «καταργηθεί η συμφωνία» και «τουλάχιστον, να μην ανανεωθεί μετά τον Ιούνιο του 2026».

Παράλληλα επανέλαβε τη σύστασή της για «τη δημιουργία νόμιμων και ασφαλών οδών πρόσβασης στο βρετανικό έδαφος που να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα ασύλου».

Στις 14 Οκτωβρίου περίπου 15 οργανώσεις – ανάμεσά τους η Utopia 56, οι Γιατροί του Κόσμου και η Secours Catholique—ζήτησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας να ακυρώσει τη συμφωνία αυτή.

Περισσότεροι από 8.400 μετανάστες έχουν φτάσει στις αγγλικές ακτές με αυτοσχέδια πλοιάρια από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα βρετανικά στοιχεία.