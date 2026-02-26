Αυτά είναι τα σχέδια της ΚΕΔ για τη νέα σεζόν ενώ πιέζουν να μείνουν

Ο Λανουά και οι συνεργάτες του στην ΚΕΔ (ο Ιταλός Βαλέρι και ο Ισπανός Αλόνσο) απογοητεύτηκαν που δεν προέκυψε κάτι θετικό από την επίσκεψη του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, με αποτέλεσμα να παραμένει στον αέρα το θέμα της επέκτασης της συνεργασίας του με την ΕΠΟ, ώστε να παραμείνουν στην ΚΕΔ, αν όχι για μια διετία, τουλάχιστον για μια αγωνιστική σεζόν 2026-27.

Τα συμβόλαια των ξένων παραγόντων της ΚΕΔ λήγουν στο τέλος Ιουνίου, άρα, όπως να’ χει θα κάνουν και την προετοιμασία για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες θέλουν όλα να είναι έτοιμα πριν από το τέλος Μαΐου, επειδή θεωρούν ότι αυτό θα είναι μέσο πίεσης για να μείνουν. Ο Λανουά ποντάρει στη στήριξη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.

Αρχές Απριλίου (1-3/4) θα γίνει το τέταρτο και τελευταίο σεμινάριο των διαιτητών της Super League. Με την ευκαιρία αυτή θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες των σεμιναρίων της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 που θα είναι τέσσερα. Επίσης, οι διαιτητές και οι βοηθοί θα πληροφορηθούν ότι σε όλα τα σεμινάρια της νέας αγωνιστικής περιόδου θα γίνονται αγωνιστικά τεστ και θα μείνουν εκτός πινάκων όσοι δεν τα περνάνε, τουλάχιστον με τη δεύτερη ευκαιρία. Μέχρι πρότινος, με εξαίρεση το σεμινάριο του καλοκαιριού, γίνονταν έλεγχος φυσικής κατάστασης, χωρίς επιπτώσεις για τους κομμένους.

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League τελειώνει στις 21 Μαΐου, με την ολοκλήρωση των playouts 9-14. Τα play offs 1-4 και 5-8 θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, συγκεκριμένα το διάστημα 16-17 Μάϊου. Η ΚΕΔ σχεδιάζει να βγάλει τους πίνακες διαιτητών λίγο μετά τη λήξη των play outs, μέχρι τις 27 Μαΐου.

Οσον αφορά στον πίνακα των διαιτητών της Super League δεν αναμένονται πάνω από 2-3 προσθήκες, ενώ μπορεί να υποβιβαστούν 1-2 ρέφερι. Στόχος είναι η ενίσχυση του πίνακα των ειδικών του VAR αλλά και πάλι δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των ρέφερι για να σφυρίζουν αγώνες.

Όπως λένε, ανεξάρτητα από το αν μείνουν ή όχι, η τωρινή ΚΕΔ θα βγάλει τους νέους πίνακες διαιτητών! Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της παραμονής ή μη του Λανουά και των συνεργατών του δεν θα τεθεί τον Μάιο αλλά μετά τα μέσα Ιουνίου. Αν και οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο θα ήθελαν να ξέρουν από… χθες, αν θα συνεχίσουν στην Ελλάδα. Πάντως, τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα είναι θέμα απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Η ΚΕΔ έχει σχέδια ακόμη και για τους επόμενους διεθνείς, άσχετα αν η λίστα στέλνεται τον Οκτώβριο στην FIFA. Δυο θέσεις θα διεκδικήσουν οι Μόσχου (Λασιθίου), Ματσούκας (Εύβοιας), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης).