Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Αυτά είναι τα σχέδια της ΚΕΔ για τη νέα σεζόν ενώ πιέζουν να μείνουν
On Field 26 Φεβρουαρίου 2026, 18:05

Αυτά είναι τα σχέδια της ΚΕΔ για τη νέα σεζόν ενώ πιέζουν να μείνουν

Ο Λανουά και οι συνεργάτες του στην ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο) δεν πτοούνται, ετοιμάζουν τα πλάνα και ελπίζουν ότι θα επεκταθεί η συνεργασία τους με την ΕΠΟ

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Ο Λανουά και οι συνεργάτες του στην ΚΕΔ (ο Ιταλός Βαλέρι και ο Ισπανός Αλόνσο) απογοητεύτηκαν που δεν προέκυψε κάτι θετικό από την επίσκεψη του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, με αποτέλεσμα να παραμένει στον αέρα το θέμα της επέκτασης της συνεργασίας του με την ΕΠΟ, ώστε να παραμείνουν στην ΚΕΔ, αν όχι για μια διετία, τουλάχιστον για μια αγωνιστική σεζόν 2026-27.

Τα συμβόλαια των ξένων παραγόντων της ΚΕΔ λήγουν στο τέλος Ιουνίου, άρα, όπως να’ χει θα κάνουν και την προετοιμασία για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες θέλουν όλα να είναι έτοιμα πριν από το τέλος Μαΐου, επειδή θεωρούν ότι αυτό θα είναι μέσο πίεσης για να μείνουν. Ο Λανουά ποντάρει στη στήριξη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.

Αρχές Απριλίου (1-3/4) θα γίνει το τέταρτο και τελευταίο σεμινάριο των διαιτητών της Super League. Με την ευκαιρία αυτή θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες των σεμιναρίων της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 που θα είναι τέσσερα. Επίσης, οι διαιτητές και οι βοηθοί θα πληροφορηθούν ότι σε όλα τα σεμινάρια της νέας αγωνιστικής περιόδου θα γίνονται αγωνιστικά τεστ και θα μείνουν εκτός πινάκων όσοι δεν τα περνάνε, τουλάχιστον με τη δεύτερη ευκαιρία. Μέχρι πρότινος, με εξαίρεση το σεμινάριο του καλοκαιριού, γίνονταν έλεγχος φυσικής κατάστασης, χωρίς επιπτώσεις για τους κομμένους.

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League τελειώνει στις 21 Μαΐου, με την ολοκλήρωση των playouts 9-14. Τα play offs 1-4 και 5-8 θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, συγκεκριμένα το διάστημα 16-17 Μάϊου. Η ΚΕΔ σχεδιάζει να βγάλει τους πίνακες διαιτητών λίγο μετά τη λήξη των play outs, μέχρι τις 27 Μαΐου.

Οσον αφορά στον πίνακα των διαιτητών της Super League δεν αναμένονται πάνω από 2-3 προσθήκες, ενώ μπορεί να υποβιβαστούν 1-2 ρέφερι. Στόχος είναι η ενίσχυση του πίνακα των ειδικών του VAR αλλά και πάλι δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των ρέφερι για να σφυρίζουν αγώνες.

Όπως λένε, ανεξάρτητα από το αν μείνουν ή όχι, η τωρινή ΚΕΔ θα βγάλει τους νέους πίνακες διαιτητών! Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της παραμονής ή μη του Λανουά και των συνεργατών του δεν θα τεθεί τον Μάιο αλλά μετά τα μέσα Ιουνίου. Αν και οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο θα ήθελαν να ξέρουν από… χθες, αν θα συνεχίσουν στην Ελλάδα. Πάντως, τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα είναι θέμα απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Η ΚΕΔ έχει σχέδια ακόμη και για τους επόμενους διεθνείς, άσχετα αν η λίστα στέλνεται τον Οκτώβριο στην FIFA. Δυο θέσεις θα διεκδικήσουν οι Μόσχου (Λασιθίου), Ματσούκας (Εύβοιας), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης).

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
On Field 22.02.26

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες
Δίκη το 2028 26.02.26

Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Βρετανία

Σύνταξη
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
