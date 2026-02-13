Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά

Οι συγκρίσεις βγάζουν στη σέντρα την ΚΕΔ του Στεφάν Λανουά, όπως και τις προηγούμενες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει να κάνει με την απόφαση της ΕΕ της UEFA, η οποία συνεδρίασε στις Βρυξέλες και αποφάσισε ότι στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους θα βραβεύει τον καλύτερο διαιτητή και την καλύτερη διαιτήτρια των διοργανώσεών της. Ο κορυφαίος και η κορυφαία ρέφερι θα αναδεικνύονται με την ψήφο κάθε ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου και η επιλογή θα γίνεται από λίστα πέντε διαιτητών ανδρών και πέντε γυναικών, αντίστοιχα, η οποία θα καταρτίζεται με βάση την απόδοσή τους, με βάση τις βαθμολογίες τους.

Με άλλα λόγια η UEFA θα «αποκαλύπτει» τους πέντε πρώτους διαιτητές της κάθε χρονιάς. Όμως, στην Ελλάδα γίνονται βήματα προς τα πίσω. Τέτοια πράγματα παραμένουν μυστικά «επειδή δεν το θέλει η UEFA», η οποία με την προαναφερόμενη απόφασή της, για την βράβευση των καλύτερων έβγαλε στη σέντρα την ΚΕΔ και την ΕΠΟ! Υπάρχουν χώρες όπου στο τέλος της κάθε περιόδου ανακοινώνεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών των διαιτητών με βάση τους βαθμούς των παρατηρητών.

Η ΚΕΔ δεν κάνει το πρώτο, θα κάνει το δεύτερο; Καλές οι… λεζάντες του Λανουά που καλά κάνει και πάει στα γήπεδα για να βλέπει διαιτητές αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι οι αξιολογήσεις των διαιτητών και των βοηθών δεν είναι με κριτήρια την αγωνιστική αξία του καθενός. Αλλιώς, δεν θα ανέβαιναν κατηγορία διαιτητές και βοηθοί με συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αδικημένοι που εγκαταλείπουν τη διαιτησία επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και βλέπουν να προωθούνται σαν… πύραυλοι γιοι διαιτητών.

Εδώ και χρόνια σε κάθε καλοκαιρινό σεμινάριο της ΚΕΔ βραβεύονταν οι τρεις καλύτεροι διαιτητές και βοηθοί της προηγούμενης αγωνιστική περιόδου από κάθε κατηγορία. Όμως, το κατάργησαν για να γίνονται αυτά που αναφέρουμε. Σα να μην έφτανε αυτό, το καινούριο… φρούτο με τον Λανουά είναι σε κάποια ματς να ορίζει παρατηρητές διαιτησίας από την ίδια ΕΠΣ με τον διαιτητή, δημιουργώντας ερωτηματικά για την αντικειμενικότητα των βαθμολογιών.

Στην Ελλάδα υπάρχει σκοτάδι ενώ η διαιτησία θα έπρεπε να είναι διάφανη. Για έναν περίεργο λόγο αποφεύγουν να δώσουν στη δημοσιότητα τους διαλόγους του VAR, ενώ ο Λανουά δεν άντεξε και σταμάτησε την τηλεκριτική λόγω της κατακραυγής ότι δεν γίνεται με κριτήριο τους κανονισμούς, παρά ότι έκανε δημόσιες σχέσεις.