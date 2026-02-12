Η UEFA αποφάσισε να βραβεύει τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης!

Μια σημαντική απόφαση, σχετική με τους διαιτητές πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες και έχει στόχο να αναδείξει την σημαντική θέση των ρέφερι στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημιουργία νέων ετήσιων βραβείων για τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτήτρια στην Ευρώπη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Σε απλά λόγια, όπως επισημαίνει και η UEFA πρόκειται «για νέα βραβεία της UEFA για να τιμηθεί η αριστεία στη διαιτησία».

«Η διαιτησία είναι ένα απαιτητικό έργο, συχνά αθέατο, ωστόσο αποτελεί θεμέλιο για την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας. Τα νέα αυτά βραβεία αντικατοπτρίζουν τη στενή συνεργασία της UEFA με τις εθνικές μας ομοσπονδίες και τη κοινή μας δέσμευση για την ανάπτυξη κορυφαίων αξιωματούχων αγώνων», δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, ο Ιταλός Ρομπέρτο Ροσέτι, ενώ πρόσθεσε: «Αναγνωρίζοντας την αριστεία στη διαιτησία, ενισχύουμε τον επαγγελματισμό, το θάρρος και τη δικαιοσύνη που βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Η UEFA ανακοίνωσε και τους λόγους της απόφασης:

-Ο βασικός έχει να κάνει με την αναγνώριση της απόδοσης του διαιτητή στα παιχνίδια των διοργανώσεων της UEFA και επειδή μιλάμε για βραβεία, πρόκειται για αναγνώριση της εξαιρετικής απόδοσης.

-Τα βραβεία θα αναδεικνύουν τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διαιτητές ως πρεσβευτές του παιχνιδιού και προωθώντας το fair play και τον σεβασμό σε όλα τα επίπεδα.

-Η UEFA έχει δεσμευτεί να προάγει τους διαιτητές σε κάθε επίπεδο και τους δίνει κίνητρο να βελτιώνονται.

-Η UEFA αισιοδοξεί ότι η ανάδειξη της σημαντικής θέσης των διαιτητών στην καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα βελτιώσει και τη συμπεριφορά παικτών, προπονητών και φιλάθλων απέναντι στους ρέφερι και έτσι θα προσελκυσθούν περισσότεροι νέοι ρέφερι. Αλλωστε, ο «διάλογος αρχηγού-διαιτητή» έχει ενσωματωθεί στους Κανόνες του Παιχνιδιού. Επίσης, υπάρχει και σχετική καμπάνια με την ονομασία «Be a Referee!» η οποία έχει συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων από 50.000 νέων διαιτητών σε όλη την Ευρώπη από την έναρξή της το 2023.

Πώς θα αναδεικνύονται οι νικητές των βραβείων διαιτησίας; Για κάθε βραβείο, η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA θα καταρτίζει λίστα πέντε διαιτητών (μια ανδρών και μια γυναικών) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους στους αγώνες, τη λήψη αποφάσεων, την προσωπικότητα και τον ρόλο ως πρότυπο για την επόμενη γενιά διαιτητών.

Ο κορυφαίος διαιτητής της Ευρώπης και η κορυφαία διαιτήτρια θα αναδεικνύεται μέσω της ψήφου των ομοσπονδιών. Κάθε μία από τις 55 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ευρώπης, μέσω των επιτροπών διαιτησίας τους, θα διαθέτει μία ψήφο, με τους δύο διαιτητές που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους να λαμβάνουν τα βραβεία.