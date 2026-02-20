Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Στον… αέρα βρίσκεται το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Στεφάν Λανουά και μετά τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2026/27).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ περίμενε ευχάριστα νέα για το μέλλον του ως επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας, ίσως έτσι να τού είχαν υποσχεθεί, με αφορμή την έλευση του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, όμως το θέμα του βγήκε εκτός ατζέντας στο ραντεβού του με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στη Θεσσαλονίκη, πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα (19/2) των πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ-Θέλτα.

«Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς», είχε διαμηνύσει ο Λανουά, μιλώντας στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου που διεξήχθη το διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα. ‘Ομως, δεν περνά απαρατήρητο ότι δεν έγινε σχετική κουβέντα, ενώ ο Τσέφεριν αρκέστηκε σε μια αόριστη δήλωση, χωρίς ονόματα και διευθύνσεις, λέγοντας ότι «χαίρομαι που έχει μειωθεί η μεγάλη γκρίνια για τη διαιτησία», παρεμπιπτόντως έδειξε και ότι δεν είναι καλά πληροφορημένος.

Ο Λανουά και οι συνεργάτες του Βαλέρι, Αλόνσο πίεζαν για την επέκταση της συνεργασίας τους με την ΕΠΟ και για μετά τον Ιούνιο, με το πρόσχημα ότι πρέπει να κάνουν προεργασία για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο (2026/27), να επεξεργάζονται τους πίνακες διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών, να καταρτίζουν το πρόγραμμα των σεμιναρίων κτλ. Πρώτος στόχος τους είναι να υπογράψουν τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ το ιδανικό για αυτούς θα ήταν η επέκταση της συνεργασίας με την ΕΠΟ μέχρι και τον Ιούνιο του 2008.

Κίνητρο για τον Λανουά και τους συνεργάτες του είναι οι παχυλές αμοιβές. Από την ΕΠΟ δεν κρύβουν ότι το συνολικό κόστος της ΚΕΔ (μισθοί, έξοδα διαμονής, μετακινήσεων) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ ανά έτος.

Η παραμονή των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο εξαρτάται και από την UEFA. Όμως, το… μπαλάκι θα φτάσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου μετέχουν εκπρόσωποι των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και αυτή ως καθ’ ύλην αρμόδια αποφασίζει για θέματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ απλά επικυρώνει.

Μέχρι τον Μάιο, όπου θα τεθεί το θέμα Λανουά, μετά και τις αποστάσεις που πήρε η UEFA, αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Γάλλος δίνει εξετάσεις. Μέχρι τώρα υστερεί επειδή αποτελεί γενική ομολογία ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και ότι μεγαλύτερα είναι τα παράπονα των ομάδων καθώς το σύνολο αυτών της Super League έχουν εκδώσει ανακοινώσεις ή έβγαλαν διαρροές για κακές διαιτησίες. Αυτοί είναι και οι δυο λόγοι που βγήκε εκτός ατζέντας των UEFA-ΕΠΟ το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Λανουά.