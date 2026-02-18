Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η προπαγάνδα ως μέσο πίεσης στους διαιτητές, ειδικά τώρα που το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία, έχει περάσει σε άλλη βάση. Εκτός από τον μανδύα της δήθεν αντικειμενικής κριτικής η νέα μόδα έχει να κάνει με διαρροές για τιμωρίες για λάθη ή δήθεν λάθη, με αναγραφόμενα σε εκθέσεις παρατηρητών, μέχρι και με απόψεις της ΚΕΔ, αν και ο Λανουά σταμάτησε την τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων, μόνο και μόνο για να μην διατυπώνονται απόψεις και δημιουργείται πρόβλημα στις δημόσιες σχέσεις του.

Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την κανονικότητα στη διαιτησία επειδή αν ήθελαν διαφάνεια θα έβγαιναν με επίσημο τρόπο. Ακόμη, χειρότερο ότι η επιβεβαίωση όλων αυτών δείχνουν ότι οι διαρροές έχουν επίσημη βάση και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ΚΕΔ έχει «ελληνοποιηθεί» με ευθύνη και της ΕΠΟ. Οι αρμόδιοι, ΕΠΟ και ΚΕΔ, θα έπρεπε να προβληματιστούν από τη νοσηρή κατάσταση που έχει άρωμα επίδειξης δύναμης συγκεκριμένων κύκλων και παράλληλα διαμορφώνει σκηνικό πίεσης στους διαιτητές.

Το πρωτάθλημα οδεύει στην τελική ευθεία. Πλέον δεν μπορούν να κρυφτούν ότι με όλες αυτές τις διαρροές διαμορφώνεται σκηνικό πίεσης και «χρωματισμένο» κλίμα, υπέρ συγκεκριμένων ομάδων και εναντίων άλλων. Δεν μπορούν να κρυφτούν επειδή το φαινόμενο εντείνεται, άρα κάποιους θέλουν να βοηθήσουν.

ΕΠΟ και ΚΕΔ είναι οι βασικές υπεύθυνες επειδή η συγκεκριμένη τακτική, που βαφτίζεται ρεπορτάζ αλλά είναι προπαγάνδα επειδή κατά κανόνα οι διαρροές είναι στοχευμένες και «χρωματισμένες». Είναι και ενάντια στην τακτική της UEFA που δεν θέλει να διαρρέουν τιμωρίες, περιεχόμενο εκθέσεων παρατηρητών, αλλά και «απόψεις της ΚΕΔ», σα να επρόκειτο για «καφενείο» και όχι για επίσημο όργανο της διαιτησίας.

Είναι και ενάντια στον κανονισμό διαιτησίας:

Αντιγράφουμε το άρθρο 46, 4 δ: «Απαγορεύεται ρητώς η έστω και προφορική κοινοποίηση ή δημοσίευση του βαθμού ή της αναλυτικής έκθεσής τους. Η έκθεση αποστέλλεται εμπιστευτικά από το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ μόνο στους διαιτητές του αγώνα»…

«Οποιαδήποτε παράβαση με πράξεις ή παραλείψεις των διατάξεων του διαιτητικού καθήκοντος, πλην των αποφάσεων που επιβάλλονται από την εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού», αναφέρει το άρθρο 71 του κανονισμού διαιτησίας με τον τίτλο «ορισμός διαιτητικού παραπτώματος».

Μέχρι και ο Λανουά είχε προειδοποιήσει ότι θα έβγαζε εκτός πινάκων διαιτητές ή βοηθούς που διαρρέουν περιεχόμενο συσκέψεων με την ΚΕΔ, όμως «δάσκαλε που δίδασκες»…

Κατά τα άλλα ο Λανουά σταμάτησε την τηλεκριτική επειδή, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, έγινε «αντικείμενο αξιοποίησης και όχι εκμετάλλευσης». Οι διαρροές και οι «απόψεις της ΚΕΔ» σε ποια κατηγορία εντάσσονται;