Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
16 Φεβρουαρίου 2026, 17:20

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Από τότε που κόπηκε η τηλεκριτική, με ανεξήγητη απόφαση του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, έγινε «κανόνας» κάθε εβδομάδα να διαρρέουν οι απόψεις της ΚΕΔ για αποφάσεις διαιτητών σε αμφισβητούμενες φάσεις. Ο Λανουά και η ΕΠΟ δεν έχουν προβεί σε διαψεύσεις, αν και το φαινόμενο είναι πιο σοβαρό από ότι δείχνει.

Είναι παγκόσμιο φαινόμενο ένας φορέας της διαιτησίας, στην περίπτωσή μας η ΚΕΔ, με πρόεδρο τον Λανουά που υποτίθεται ότι τον στηρίζει η UEFA να κρύβονται πίσω από διαρροές και να μην έχουν το θάρρος της γνώμης. Πώς είναι δυνατόν οι αρμόδιοι της ΚΕΔ, που δείχνουν κατώτεροι των περιστάσεων, να ζητούν από τους διαιτητές να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων τους, όταν ο Λανουά και η παρέα του παίζουν «κρυφτούλι»;

Δεν γνωστοποιήθηκε ότι η ΚΕΔ ενοχλήθηκε ή ότι έκανε κάποια έρευνα για αυτές τις διαρροές που βολεύουν είτε την προπαγάνδα είτε τους διαιτητές. Σε κάποιες περιπτώσεις και τους δυο μαζί! Αν οι διαρροές αυτές είναι αποτέλεσμα των μίτινγκ που κάνει η ΚΕΔ με τους διαιτητές των αγώνων δεν είδαμε να βγαίνει κάποιος διαιτητής εκτός πινάκων για αυτό τον λόγο, όπως είχε προειδοποιήσει ο Λανουά ότι θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση.

Πλήγμα στην αξιοπιστία της διαιτησίας

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή επειδή αυτή η τακτική «της γάτας με το ποντίκι» είναι πλήγμα στην αξιοπιστία της διαιτησίας, μην θυμίσουμε το ρητό με την γυναίκα του Καίσαρα. Ακόμη και να μην ισχύει ο… χορός των «απόψεων της ΚΕΔ» για την τάδε ή τη δείνα φάση πάλι γίνεται ζημιά επειδή ανέχονται κάποιοι να δημιουργούν κλίμα υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων μέσω της προπαγάνδας. Χώρια που με το να παριστάνουν τους «Πόντιους Πιλάτους» δείχνουν ότι είναι δέσμιοι συγκεκριμένης κατάστασης. Κανονικά, θα έπρεπε να είχε παρέμβει και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, επειδή όταν η ΚΕΔ δείχνει ανήμπορη για τα αυτονόητα και δείχνει αναξιόπιστη, πλήττεται και η ΕΠΟ.

Αν η ΚΕΔ ήθελε να ακούγονται οι απόψεις της θα έπρεπε να διατηρήσει την εβδομαδιαία τηλεκριτική της. Όμως, αναγκάστηκαν να την κόψουν επειδή όλοι έβλεπαν ότι ο Λανουά έκανε δημόσιες σχέσεις, με διαφορετικές απόψεις για παρόμοιες φάσεις. Παράλληλα, κατέβασε και το διακόπτη της εβδομαδιαίεας τηλεκπαίδευσης, ακριβώς για να μη γίνονται διαρροές. Όμως, γίνονται με άλλο… κανάλι! Τουλάχιστον, ας μας πουν αν ισχύουν.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

