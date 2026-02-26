Τρομακτικό βίντεο από τη Νεμπράσκα: Άνοιξε ο δρόμος και κατάπιε αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα στη Νεμπράσκα περίμεναν στο φανάρι όταν «άνοιξε» η γη και τα κατάπιε.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που άνοιξε ρήγμα σε πολυσύχναστη διασταύρωση στην Ομάχα της Νεμπράσκα, «καταβροχθίζοντας» δύο αυτοκίνητα που περίμεναν στο φανάρι.
Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης σε μια πολυσύχναστη περιοχή της πόλης, όταν ένα όχημα τύπου SUV και ένα αγροτικό που περίμεναν σε φανάρι έπεσαν σε τρύπα βάθους αρκετών μέτρων, όταν το οδόστρωμα υποχώρησε ξαφνικά.
Κανένας από τους δύο οδηγούς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.
A street collapsed in Omaha, Nebraska, on Tuesday, swallowing two vehicles waiting at a red light. Police say the drivers climbed out and weren’t injured. pic.twitter.com/nMNV2jS9LR
— The Associated Press (@AP) February 26, 2026
Ο οδηγός του αγροτικού κατάφερε να βγει μόνος του και στη συνέχεια βοήθησε -με άλλους περαστικούς- τον οδηγό του SUV.
“Είμαστε ευγνώμονες που αντέδρασαν άμεσα και παρείχαν γρήγορα βοήθεια”, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ομάχα, αξιωματικός Σάρα Μαρτιέρ.
Η Υπηρεσία Δημόσιων Έργων της Ομάχα αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι η καταβόθρα προκλήθηκε από σπάσιμο κεντρικού αγωγού ύδρευσης. Η Metropolitan Utilities District, που διαχειρίζεται το σύστημα ύδρευσης της πόλης, δεν απάντησε σε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα για σχολιασμό.
