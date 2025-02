Μια τεράστια τρύπα σχηματίστηκε σε δρόμο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, αφού έσπασε αγωγός νερού, καταπίνοντας ένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το FOX 29 Philadelphia μετέδωσε ότι ένας αγωγός νερού, με διάμετρο περίπου 15 εκατοστών, έσπασε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης (25/2), προκαλώντας την τρύπα στην περιοχή Port Richmond. Μάρτυρας δήλωσε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και φοβήθηκε πως το σπίτι του θα καταρρεύσει.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν το όχημα να έχει βουλιάξει κυριολεκτικά στην τρύπα που έχει ανοίξει στον δρόμο. Την ίδια στιγμή, το μπροστινό μέρος ενός άλλου αυτοκινήτου κρέμεται στην άκρη της τρύπας.

The moment part of Birch Street in Philadelphia’s Port Richmond neighborhood caved in underneath two parked vehicles, 12:52pm today. No one was in the vehicles or walking near them. Repairs are still underway & the Chevy Traverse is still deep down in the sinkhole. pic.twitter.com/gJEmjVYAOJ

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) February 26, 2025