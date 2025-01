Ολοένα και μεγαλώνει η τρύπα που κατάπιε οδηγό μαζί με το φορτηγό του στην Ιαπωνία

Οι αρχές στην Ιαπωνία ζήτησαν από εκατοντάδες κατοίκους να εκκενώσουν μια περιοχή κοντά στο Τόκιο, όπου μια τεράστια τρύπα στο έδαφος μεγάλωσε σε πλάτος πάνω από 40 μέτρα.

Την Τρίτη, ένα τμήμα ενός δρόμου στην περιοχή Σαϊτάμα, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο, άνοιξε και κατάπιε ένα φορτηγό τριών τόνων μαζί με τον οδηγό του, έναν 74χρονο άνδρα.

Σήμερα είναι η τέταρτη ημέρα που οι διασώστες παλεύουν να τον απεγκλωβίσουν.

Το μέγεθος της τρύπας έχει τετραπλασιαστεί από την πρώτη ημέρα εμφάνισής της, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή.

«Το εσωτερικό είναι πολύ βαθύ και μεγαλώνει κάθε μέρα», δήλωσε ο αξιωματούχος από το Τμήμα Αποχετεύσεων της Σαϊτάμα.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν γερανούς για να σηκώσουν μέρος του φορτηγού από την τρύπα και έστειλαν drones κάτω από το έδαφος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τον οδηγό του φορτηγού από την Τρίτη.

Rescuers are racing to save a man swallowed by a massive sinkhole in Japan while driving a truck through an intersection, with a second sinkhole opening up and residents ordered to evacuate amid fears of further collapse. https://t.co/kVX8aNrlSo pic.twitter.com/4MXg9MonzD

— The Washington Post (@washingtonpost) January 29, 2025