Οδηγός παγιδεύτηκε στο φορτηγό του όταν το οδόστρωμα υποχώρησε και σχηματίστηκε τρύπα βάθους έξι μέτρων σε κεντρικό δρόμο σε προάστιο του Τόκιο στην Ιαπωνία.

Το ατύχημα έγινε χθες Τρίτη το πρωί στο Γιασίο με τις «επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται για 24 ώρες». Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον οδηγό, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χθες, καθώς έπεφτε η νύχτα, δεύτερη τρύπα σχηματίστηκε μερικά μέτρα από την πρώτη, μέσα στη μέση σταυροδρομιού, την ώρα που σωστικά συνεργεία έβγαζαν από την πρώτη το ρυμουλκούμενο του φορτηγού, που διαχωρίστηκε από την καμπίνα του οδηγού κάτω από τη γη.

Japan trucker still stuck in sinkhole after 24 hours. Emergency workers in Yashio city outside Tokyo rushed to the scene on Tuesday morning after a road caved in and a lorry plunged into the hole https://t.co/AtmKLuf5dX pic.twitter.com/TWS3IC3TCm — AFP News Agency (@AFP) January 29, 2025

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στην Ιαπωνία επισήμανε πως οι κάτοικοι του προαστίου σε ακτίνα διακοσίων μέτρων απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Ο οδηγός κατάφερνε να επικοινωνεί με τα σωστικά συνεργεία μέχρι χθες το απόγευμα, αλλά κατόπιν τα μέλη τους χρειάστηκε να απομακρυνθούν, επειδή το έδαφος ήταν ασταθές, ανέφερε δεύτερος εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο

A sinkhole the size of a swimming pool opened up on a busy street in Japan, swallowing a truck and trapping the driver. pic.twitter.com/UocJodb7Qy — Sky News (@SkyNews) January 28, 2025