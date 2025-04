Ολυμπιακός: Κατέκτησε το πρωτάθλημα στο πινγκ πονγκ γυναικών

Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 30ή φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε -αήττητη- η ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γυναικών του Ολυμπιακού!

Ο Ολυμπιακός, με τις Φεν Λι, Πεσότσκα και Μεραμβελλιωτάκη, νίκησε με 4-2 σετ τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Α1 κατηγορίας, με ανατροπή από 2-1 και κατέκτησε την κορυφή της Ελλάδας για 30ή χρονιά (πολυνίκης του θεσμού) και τέταρτη σερί.

Οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν όλη τη σεζόν, αφού δεν ηττήθηκαν από καμία ομάδα και κατέκτησαν πανάξια το πρωτάθλημα, με το απόλυτο «17 στα 17».

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-4

Τόλιου-Φεν Λι 3-0 (12-10, 11-9, 11-9)

Γερασιμάτου-Πεσότσκα 0-3 (11-13, 3-11, 3-11)

Παρίδη-Μεραμβελλιωτάκη 3-2 (11-8, 11-13, 10-12, 11-7, 11-7)

Τόλιου-Πεσότσκα 1-3 (0-11, 4-11, 11-9, 8-11)

Παρίδη-Φεν Λι 0-3 (5-11, 6-11, 5-11)

Γερασιμάτου-Μεραμβελλιωτάκη 2-3 (11-5, 7-11, 11-8, 10-12, 4-11)

Συγχαρητήρια από την ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της συνεχάρη το γυναικείο τμήμα του συλλόγου στο πινγκ πονγκ για την κατάκτηση του τίτλου.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει το Γυναικείο τμήμα του συλλόγου στο πινγκ πονγκ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, για τέταρτη διαδοχική σεζόν και 30ή φορά στην ιστορία του αθλήματος. Ο Θρύλος συνεχίζει να γιγαντώνεται ακόμη περισσότερο και να πανηγυρίζει κατακτήσεις τροπαίων στη σεζόν όπου συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής από την ίδρυσή του.

We keep on dreaming!».