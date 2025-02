Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής (31/1) σε κατοικημένη περιοχή.

Το νοσοκομειακό αεροπλάνο της εταιρείας Jet Rescue έπεσε στην πυκνοκατοικημένη συνοικία. Κτίρια, καταστήματα και οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ο χώρος στάθμευσης ενός εμπορικού κέντρου μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, ενώ ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και σορούς.

Μέσα στο δικινητήριο Learjet βρίσκονταν έξι επιβαίνοντες. Όλοι τους σκοτώθηκαν ακαριαία. Ένα κοριτσάκι με τη μητέρα του, δύο πιλότοι, ένας γιατρός κι ένας νοσηλευτής, όλοι υπήκοοι Μεξικού. Το εξάχρονο παιδί είχε μόλις ολοκληρώσει θεραπεία σε νοσοκομείο στη Φιλαδέλφεια και επέστρεφε στην πατρίδα του.

Επίσης ένας ακόμη άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο της συντριβής έχασε τη ζωή του και 19 τραυματίστηκαν.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO

Το ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου αποκαλύπτει τις στιγμές πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους.

Το ντοκουμέντο, που δημοσίευσε το Fox News Digital, καταγράφει τις στιγμές κατά την απογείωση του αεροπλάνου. Οι χειριστές ακούγονται να μιλούν καθώς προσπαθούν απεγνωσμένα να έρθουν σε επαφή με το Learjet πριν αυτό συντριβεί.

«Τι συμβαίνει εκεί κάτω;» ακούγεται να λέει ένας ελεγκτής. «Χάσαμε ένα αεροσκάφος. Δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι για το τι συνέβη, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη», απαντά ένας δεύτερος ελεγκτής. «Το αεροδρόμιο θα κλείσει, οπότε δεν θα υπάρχουν εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις», συμπληρώνει.

Το αεροσκάφος συνετρίβη μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, προκαλώντας μια πύρινη σφαίρα και τυλίγοντας στις φλόγες αρκετά σπίτια και καταστήματα στην περιοχή που συνετρίβη.

Εν τω μεταξύ νέα συγκλονιστικά βίντεο έρχονται στο φως από την τραγωδία. Στα πλάνα φαίνεται το δικινητήριο αεροσκάφος να κάνει μια απότομη βουτιά αλλά και η στιγμή της έκρηξης.

At least 6 dead, multiple victims on the ground pic.twitter.com/PuPE6pgB8G

NEW: Dashcam video shows the plane crash in Philadelphia.

Στην περιοχή επικρατεί χάος, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους. Οι περαστικοί σοκαρισμένοι, τρέχουν για να σωθούν.

