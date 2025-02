Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, καθώς τα συνεργεία ανταποκρίνονται σε μια πύρινη σκηνή, δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια.

Ο κυβερνήτης Τζος Σαπίρο δήλωσε ότι προσφέρει όλους «τους πόρους της Κοινοπολιτείας καθώς ανταποκρίνονται στη συντριβή του μικρού ιδιωτικού αεροπλάνου στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια».

Η συντριβή συνέβη σε απόσταση μικρότερη των 4,8 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως επαγγελματικά αεροσκάφη και πτήσεις τσάρτερ. Φωτογραφίες που ελήφθησαν στο σημείο της συντριβής φαίνεται να δείχνουν κατοικίες να φλέγονται.

Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της Φιλαδέλφειας ανέφερε ότι υπήρξε ένα «σημαντικό περιστατικό» στο σημείο της συντριβής και ότι οι δρόμοι στην περιοχή είναι κλειστοί, σύμφωνα με το Fox Carolina.

I’ve spoken with @PhillyMayor and my team is in communication with @PhillyPD, @PhilaOEM, and @PhillyFireDept. We are offering all Commonwealth resources as they respond to the small private plane crash in Northeast Philly.

We’ll continue to provide updates as more information…

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) February 1, 2025