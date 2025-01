Ξεκίνησαν οι έρευνες για την εναέρια σύγκρουση ανάμεσα σε στρατιωτικό ελικόπτερο και αεροπλάνο

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο UH-60 Black Hawk με τρεις στρατιώτες συγκρούστηκε πάνω από την Ουάσινγκτον με την πτήση 5342 της American Eagle, ένα αεροπλάνο από τη Γουιτσίτα του Κάνσας, με 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Οι αρχές πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ στις ΗΠΑ. Περισσότερα από 40 πτώματα έχουν ήδη ανασυρθεί από τον ποταμό Ποτόμακ, την ώρα που βρέθηκαν ήδη και τα δύο «μαύρα κουτιά».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το τάγμα του στρατού που ενεπλάκη στη συντριβή το βράδυ της Τετάρτης θα παραμείνει καθηλωμένο για 48 ώρες εν μέσω επανεξέτασης από τον στρατό και το Πεντάγωνο. Ουσιαστικά ελέγχονται τα πρωτόκολλα της μονάδας και το πόσο σχολαστικά τηρούνταν.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι θα πρέπει να καταλήξουν γρήγορα στο συμπέρασμα εάν το Black Hawk πετούσε στον σωστό διάδρομο και στο σωστό ύψος, όπως μετέφερε το The Hill.

Ενώ απέκρυψε τα ονόματα προς το παρόν, ο Χέγκσεθ είπε ότι τα άτομα που εμπλέκονται είναι γνωστά και «αρκετά έμπειρα», προσθέτοντας ότι βρίσκονταν σε ετήσια εκπαιδευτική πτήση για την απόκτηση ικανότητας και φορούσαν γυαλιά νυχτερινής όρασης. Η απόκτηση ικανότητας είναι η πρακτική εξέταση των πιλότων από εκπαιδευτή.

«Είναι μια τραγωδία, μια φρικτή απώλεια ζωής», δήλωσε ο Χέγκσεθ, ο οποίος κατονόμασε τους βαθμούς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα: ένας λοχαγός, ένας επιλοχίας και ένας αρχιλοχίας. Το ελικόπτερο χειριζόταν ο Λόχος Bravo (σ.σ. 2ος Λόχος) του 12ου Τάγματος Αεροπορίας του Στρατού, από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντέιβισον στο Φορτ Μπελβουάρ της Βιρτζίνια.

Ο Στρατός, το Πεντάγωνο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ερευνούν το δυστύχημα. Η πρόεδρος του NTSB Τζένιφερ Χόμεντι δήλωσε ότι οι ερευνητές χρειάζονται χρόνο για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες και θα μπορούσαν να έχουν μια προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών.

Ο υποστράτηγος Τρέβορ Μπρέντενκαμπ, διοικητής της Κοινής Επιχειρησιακής Ομάδας στην περιοχή της Εθνικής Πρωτεύουσας και της Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ουάσινγκτον του αμερικανικού στρατού, ανέφερε σε δήλωσή του ότι συνεργάζονται επίσης στενά με τις τοπικές αρχές.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο και το περιφερειακό αεροσκάφος Bombardier CRJ700 της American Airlines συγκρούστηκαν μεταξύ τους λίγο πριν από τις 9 μ.μ. το βράδυ της Τετάρτης, καθώς το αεροπλάνο επέστρεφε στο εθνικό αεροδρόμιο Reagan Washington στο Άρλινγκτον της Πολιτείας.

Η σύγκρουση καταγράφηκε σε βίντεο και κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας μια πύρινη έκρηξη στον νυχτερινό ουρανό.

Μεταξύ των πιθανολογούμενων νεκρών περιλαμβάνονται αθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ, προπονητές και μέλη των οικογενειών τους που επέστρεφαν από το αμερικανικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ στη Γουιτσιτά.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για την εφαρμογή των προσπαθειών για την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία πως στον πύργο ελέγχου υπήρξε μοριοδοτούμενος εργαζόμενος. Αλλά κατηγόρησε επίσης το ελικόπτερο επειδή δεν έκανε ελιγμούς για να αποφύγει την πορεία της αεροπορικής εταιρείας.

«Θα μπορούσατε να είχατε κάνει ένα εκατομμύριο διαφορετικούς ελιγμούς», είπε. «Για κάποιο λόγο συνέχισε να πηγαίνει και στη συνέχεια έκανε μια μικρή στροφή στο τέλος, (που) ήταν, μέχρι εκείνη τη στιγμή, πολύ αργά».

Ο Χέγκσεθ συμφώνησε κατά την ενημέρωση του Λευκού Οίκου ότι «υπήρξε κάποιο είδος προβλήματος ανύψωσης, το οποίο αρχίσαμε αμέσως να διερευνούμε σε επίπεδο Υπουργείου Άμυνας και Στρατού».

Όμως, ελάχιστα είναι γνωστά για τα γεγονότα που οδήγησαν στη συντριβή, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη σήμανση της κυκλοφορίας. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο ελεγκτής που είχε υπηρεσία τη νύχτα της συντριβής χειριζόταν τη δουλειά δύο ατόμων.

Retired UH-60 Black Hawk instructor pilot Martin Gottholm comments on the deadly midair collision of an Army helicopter and a commercial airplane in Washington, D.C. pic.twitter.com/vGCvZinYjA

Ο Μπράιαν Αλεξάντερ, δικηγόρος, με ειδίκευση στην αεροπορία στην εταιρεία Kreindler & Kreindler και πρώην πιλότος στρατιωτικού ελικοπτέρου, ανέφερε σε δήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι «ολόκληρο το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αναβοσβήνει κόκκινο, φωνάζοντας μας ότι το έχουμε υπερφορτώσει». «Η έντονη ανεπάρκεια του προσωπικού και η υπερκόπωση των ελεγκτών είναι αισθητή», έγραψε.

Ένας πρώην επικεφαλής πληρώματος ελικοπτέρου Black Hawk περιέγραψε ότι τα αεροπλάνα είναι δύσκολο να τα δεις τη νύχτα, ενώ τα πληρώματα των ελικοπτέρων είναι συχνά εξαιρετικά απασχολημένα και η κυκλοφορία στην Ουάσιγκτον μπορεί να είναι θορυβώδης.

Ο Μάρτιν Γκότχολμ, συνταξιούχος εκπαιδευτής Black Hawk, δήλωσε στο ABC News ότι τα ελικόπτερα στη διαδρομή της Ουάσινγκτον υποτίθεται ότι πρέπει να βρίσκονται 200 πόδια κάτω από την κίνηση των αεροπλάνων.

«Η αποκλιμάκωση του υψομέτρου ήταν η μόνη ασφάλεια και φαίνεται ότι ένα ή περισσότερα από τα πληρώματα παρέκκλιναν από αυτό το υψόμετρο», δήλωσε.

I was a Blackhawk helicopter crew chief in the Army.

I was even a Flight Instructor. This means that I trained Crew Chiefs and ensured that they completed all training annually to maintain their flight ratings.

One massive responsibility we had was to be the eyes for the…

— Mark McEathron (@Mark_McEathron) January 30, 2025