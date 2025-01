Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ενημερώθηκε αναλυτικά» για το «φοβερό ατύχημα» με τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους και στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Ουάσιγκτον. Πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί την κατάσταση και θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όταν προκύψουν», όπως μεταδίδει το Reuters.

H προεδρία των ΗΠΑ ανέφερε ότι αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε επιβατική πτήση συγκρούστηκε με ελικόπτερο πάνω από την Ουάσιγκτον Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν καθώς πλησίαζε τον διάδρομο.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε πως συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk που ανήκει σε αυτόν.

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον εξέδωσε ανακοίνωση στο X το βράδυ της Τετάρτης λέγοντας ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» από τη σύγκρουση του επιβατικού αεροσκάφους στον αέρα με ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρίγκαν.

I’m deeply saddened to learn about the horrific tragedy at Reagan National Airport.

Please join me in praying for everyone involved as well as our first responders.

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 30, 2025