Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.
Το σχέδιο της ΕΕ να απαγορεύσει μόνιμα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου είναι τρελό, σύμφωνα με τη Μόσχα. Η Κομισιόν θα υποβάλει νομική πρόταση για πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι μόνο ένας «τρελός» θα μπορούσε να προτείνει μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία.
Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση θα παρουσιαστεί τρεις μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και ένα έγγραφο που είδε το Reuters. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την οργή του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση και πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια κινδυνεύει να χάσει την εξουσία. Κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν συνασπιστεί ώστε να αποτρέψουν την επανεκλογή του.
Η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι οι μόνες χώρες που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Η διακοπή της ροής, λόγω πλήγματος στον αγωγό, τις έχει φέρει σε σύγκρουση τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με το Κίεβο.
Αντίποινα για τη διπλωματική αντιπροσωπεία
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα, μετά την απόφαση της Επιτροπής να περιορίσει τη διπλωματική της αντιπροσώπευση στις Βρυξέλλες.
Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η κίνηση αυτή έδειξε ότι η ΕΕ δεν αξίζει να πάρει μέρος σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είπε ότι η απόφαση της ΕΕ να περιορίσει το μέγεθος της ρωσικής αποστολής στα 40 άτομα είναι «μεροληπτική» και δεν θα μείνει αναπάντητη.
Προειδοποίηση στο Λονδίνο
Η Μαρία Ζαχάροβα αναφέρθηκε και στο σχέδιο Γαλλίας και Βρετανίας να αποστείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη κατάπαυσης πυρός.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα παρατείνει τον πόλεμο, δεν θα τον τερματίσει. Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε άρθρο του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι.
«Θέλω να είμαι ο υπουργός Άμυνας που θα αναπτύξει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία- επειδή αυτό σημαίνει ότι αυτός ο πόλεμος έχει τελειώσει επιτέλους», έγραψε.
Αλλά, σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχάροβα, «αντίθετα με την εσφαλμένη αντίληψη του Χίλι, η ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, δεν θα σημάνει το τέλος του πολέμου. Αλλά μάλλον την παράταση της σύγκρουσης και την αύξηση του κινδύνου μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής. αντιπαράθεση με την εμπλοκή πολλών κρατών»
Η Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα αντιμετωπίσει ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους.
