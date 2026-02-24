newspaper
Μεγάλη Βρετανία: Το Λονδίνο ανακοίνωσε μεγάλη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 22:12

Μεγάλη Βρετανία: Το Λονδίνο ανακοίνωσε μεγάλη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε μια νέα δέσμη κυρώσεων, η οποία στοχεύει 300 οντότητες, πλοία, πρόσωπα και Μέσα Μαζικής ενημέρωσης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε ένα μεγάλο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας στοχεύοντας συγκεκριμένα τον ενεργειακό και τον στρατιωτικό τομέα, στην τέταρτη επέτειο της εισβολής στην Ουκρανία.

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν 300 οντότητες, πλοία ή πρόσωπα, αυξάνοντας σε περισσότερες από 3.000 τις εταιρίες και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη Μόσχα και στο εξής τελούν υπό βρετανικές κυρώσεις, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ανάμεσα στους νέους στόχους είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αγωγών πετρελαίου Transneft, που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος και μεταφέρει περισσότερο από το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης. Οι κυρώσεις στοχεύουν επίσης «το ρωσικό δίκτυο λαθρεμπορίας πετρελαίου», του οποίου 175 εταιρίες εργάζονται για τον κύριο διαχειριστή του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Τα «αποφασιστικής σημασίας» μέτρα θα «διαταράξουν τη χρηματοδότηση, τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τις βασικές πηγές εσόδων που υποστηρίζουν τη ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ που μετέβη σήμερα στο Κίεβο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η υπουργός κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη σειρά» κυρώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, το 2022.

Η Μεγάλη Βρετανία στοχεύει τον πετρελαϊκό και στρατιωτικό τομέα της Ρωσίας, αλλά και ΜΜΕ

Σε έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Centre for Research on Energy and Clean Air (Κέντρο για την Έρευνα στην Ενέργεια και την Καθαρότητα του Αέρα), ένα φινλανδικό κέντρο έρευνας, η Ρωσία εξάγει σήμερα μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου σε σχέση με πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, οι οποίες αποστέλλονται πλέον κυρίως στην Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία.

Οι κυρώσεις που υιοθετήθηκαν σήμερα στοχεύουν επίσης εταιρίες που παρέχουν στρατιωτικό υλικό και το ρωσικό πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως και δύο γεωργιανά τηλεοπτικά δίκτυα, το Imedi TV και το POSTV, που κατηγορούνται ότι μεταδίδουν φιλορωσική παραπληροφόρηση.

Το Imedi TV ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Μπάντρι Παταρκατσισβίλι, που πέθανε το 2008 στη Βρετανία και ο οποίος είχε αντιταχθεί στον φιλοδυτικό πρώην πρόεδρο της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι. Ανήκε σε μια εταιρία με έδρα τη Βρετανία και πρόσφατα πουλήθηκε σε μια γεωργιανή εταιρία μέσων ενημέρωσης η οποία συνδέεται με ορισμένα τα μέλη της διοίκησής της.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, το Imedi TV απάντησε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν «καμιά αξία», ενώ το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο POSTTV δημοσίευσε δύο χαμογελαστά émojis στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία
Μέση Ανατολή 24.02.26

Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στα βορειοανατολικά – Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία
Πρωτοφανής χιονοκαταιγίδα 24.02.26

Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία

Χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ - Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
Εκστρατεία προπαγάνδας 24.02.26

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
Μέλλον εργασίας 24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
Fizz 24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
Champions League 24.02.26

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Καραμπάγκ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ
Champions League 24.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ

Μετά το 3-3 στο Βέλγιο η Ατλέτικο νίκησε με το επιβλητικό 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στην Μαδρίτη και με συνολικό σκορ 7-4 πέρασε στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Τότεναμ ή Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία
Μέση Ανατολή 24.02.26

Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στα βορειοανατολικά – Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία
Πρωτοφανής χιονοκαταιγίδα 24.02.26

Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία

Χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ - Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 24.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
Εκστρατεία προπαγάνδας 24.02.26

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι αθλητές και οι αθλήτριες αποσύρονται από τα τουρνουά τένις, αντιδρώντας στο φορτωμένο καλεντάρι – Το πάθημα του γυναικείου τουρνουά του Ντουμπάι και το πριμ των διοργανωτών της Ντόχα σε Αλκαράθ και Σίνερ για να μην αποσυρθούν!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
Σε 12 λεπτά 24.02.26

Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες

Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Σύνταξη
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
Ελλάδα 24.02.26

Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ σε Θήβα και Αυλώνα

«Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής "Ατζέντα 2030"» έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας,

Σύνταξη
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία τη Λεβερκούζεν, για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League. Δείτε και την 11άδα των Γερμανών

Σύνταξη
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
