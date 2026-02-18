Η Ουκρανία επέβαλε την Τετάρτη ένα πακέτο κυρώσεων εναντίον του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, υποσχόμενη να «αυξήσει τα αντίποινα» κατά του Μινσκ για τη συνδρομή του προς την Ρωσία την περίοδο του πολέμου.

Η Λευκορωσία, ένας από τους πιο στενούς συμμάχους της Μόσχας, χρησίμευσε ως ορμητήριο για την Ρωσία προκειμένου να ξεκινήσει την εισβολή της το 2022, επιτρέποντας στις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάσουν την ουκρανική πρωτεύουσα πριν απωθηθούν.

«Θα εντείνουμε σημαντικά τα αντίποινα εναντίον όλων των μορφών συνδρομής (του Λουκασένκο) στην δολοφονία Ουκρανών», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Λευκορωσία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, βοήθησε τις εκτεταμένες επιθέσεις της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παρόλο που δεν έχουν υπάρξει ενεργές μάχες κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας-Λευκορωσίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Μινσκ επέτρεψε στην Μόσχα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, να αναπτύξει ένα σύστημα σταθμών αναμετάδοσης στην Λευκορωσία για τον έλεγχο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της σε επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ορισμένες από τις επιθέσεις, ιδίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σιδηροδρόμους στις περιοχές μας, χωρίς τέτοια βοήθεια από την Λευκορωσία», τόνισε και έδωσε εντολή να απαγορευθεί επίσης η είσοδος του Λουκασένκο στην Ουκρανία.

Συμβολική κίνηση

Με τον Λουκασένκο να βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, η κίνηση αυτή είναι συμβολική, αν και ο Ζελέσνκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συνεργασθεί με τους εταίρους της για να διασφαλίσει ότι τα νέα μέτρα θα έχουν «παγκόσμιο αντίκτυπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε μερική άρση των κυρώσεων σε τρεις λευκορωσικές εταιρείες που παράγουν ποτάσα – ένα βασικό συστατικό που χρησιμοποιείται στα λιπάσματα – αφότου η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 πολιτικούς κρατούμενους.

Η Μάρια Καλέσνικοβα, μία από τους εν λόγω πρώην πολιτικούς κρατούμενους, προέτρεψε την Τρίτη τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Τραμπ και να ξεκινήσουν διάλογο με τον Λουκασένκο, με το σκεπτικό ότι η μη έγκαιρη ενημέρωσή του θα ενίσχυε περαιτέρω τη ρωσική επιρροή στη Λευκορωσία.

Ο Ζελέσνκι αναφέρει στις δηλώσεις του ότι περισσότεροι από 3.000 Λυκορώσοι επιχειρηματίες προμηθεύουν την Ρωσία στην πολεμική της προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για πυραύλους, ενώ υπενθύμισε επίσης τα σχέδια του Μίνσκ να εγκαταστήσει στο έδαφός της ρωσικού βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Oreshnik.

Η Ρωσία έχει δώσει τον Δεκέμβριο στην δημοσιότητα βίντεο στο οποίο παρουσίαζε την ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Oreshnik στην Λευκορωσία. Ο Λουκασένκο είχε δηλώσει τότε ότι το πυραυλικό σύστημα έχει αναπτυχθεί στην Λευκορωσία και βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας.