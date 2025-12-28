H Δύση φοβάται πως η Ρωσία τοποθέτησε Ορέσνικ στη Λευκορωσία

Η Μόσχα πιθανόν να τοποθετεί νέους βαλλιστικούς πυραύλους υπερηχητικής ταχύτητας με πυρηνική ικανότητα σε μια πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσίας να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρήματα δύο Αμερικανών ερευνητών που μελέτησαν δορυφορικές εικόνες.

Η εκτίμηση των ερευνητών συνάδει σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters για να μοιραστεί πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να τοποθετήσει πυραύλους Ορέσνικ μεσαίου βεληνεκούς, με εκτιμώμενη εμβέλεια έως 5.500 χλμ., στη Λευκορωσία, αλλά η ακριβής τοποθεσία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Η ανάπτυξη των πυραύλων Ορέσνικ θα υπογραμμίσει την αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την απειλή των πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τα μέλη του ΝΑΤΟ από το να προμηθεύσουν το Κίεβο με όπλα που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς.

«Οι Ορέσνικ δεν αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων»

O υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας, Βίκτορ Κρένιν, δήλωσε στο πρακτορείο Belta ότι η ανάπτυξη των πυραύλων Ορέσνικ δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και αποτελεί «την απάντησή μας» στις «επιθετικές ενέργειες» της Δύσης.

Οι ερευνητές Τζέφρι Λιούις του Middlebury Institute of International Studies στην Καλιφόρνια και Ντέκερ Έβελεθ του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης CNA στη Βιρτζίνια δήλωσαν ότι βασίσαν τα ευρήματά τους σχετικά με την ανάπτυξη των Ορέσνικ σε εικόνες της Planet Labs, μιας εμπορικής εταιρείας δορυφόρων, οι οποίες έδειχναν χαρακτηριστικά που συνάδουν με μια ρωσική στρατηγική βάση πυραύλων.

Οι Λιούις και Έβελεθ δήλωσαν ότι ήταν 90% σίγουροι ότι οι κινητοί εκτοξευτές Ορέσνικ θα σταθμεύονταν στην πρώην αεροπορική βάση κοντά στο Κρίτσεφ, περίπου 300 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας, Μινσκ, και 478 χλμ. νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Η Μόσχα δοκίμασε έναν Ορέσνικ (ρωσικά για «αγριοφουντουκιά») με συμβατικό οπλισμό εναντίον ενός στόχου στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024. Ο Πούτιν καυχιέται ότι είναι αδύνατο να τον αναχαιτίσουν λόγω της ταχύτητάς του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπερβαίνει τα 10 Μαχ.

Footage of the new Russian Oreshnik hypersonic missile striking its targets in Ukraine at Mach 10 (7,600 mph). Like a thunderbolt ⚡⚡it blows through the clouds onto its targets in a blink of an eye pic.twitter.com/obS6Hf4zw1 — Sprinter Press (@SprinterPress) December 22, 2025

Βρετανός ειδικός το κατονομάζει ως απάντηση στην εγκατάσταση πυραύλων στη Γερμανία

Ο Πούτιν σχεδιάζει να αναπτύξει το όπλο «στη Λευκορωσία για να επεκτείνει την εμβέλειά του περαιτέρω στην Ευρώπη», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, εμπειρογνώμονας του Chatham House που υπηρέτησε ως Βρετανός αμυντικός ακόλουθος στη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Φόρμαν δήλωσε ότι θεωρεί αυτή την κίνηση ως αντίδραση στην προγραμματισμένη εγκατάσταση συμβατικών πυραύλων από τις ΗΠΑ στη Γερμανία το επόμενο έτος, μεταξύ των οποίων και ο υπερηχητικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς Dark Eagle.

Η ανάπτυξη του Ορέσνικ θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της νέας συνθήκης START του 2010, της τελευταίας συνθήκης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας που περιορίζει την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Ο Πούτιν δήλωσε μετά από μια συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2024 με τον ομόλογό του της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι οι Ορέσνικ θα μπορούσαν να σταθμεύσουν στη Λευκορωσία το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους – ως μέρος μιας αναθεωρημένης στρατηγικής στην οποία η Μόσχα βασίζει πυρηνικά όπλα εκτός του εδάφους της για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Επιβεβαίωση Λουκασένκο για τους Ορέσνικ

Ο Λουκασένκο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πρώτοι πύραυλοι είχαν αναπτυχθεί, χωρίς να αναφέρει την τοποθεσία. Ο Λουκασένκο ανέφερε ότι έως και 10 Ορέσνικ θα σταθμεύουν στη Λευκορωσία. Οι Αμερικανοί ερευνητές εκτίμησαν ότι η τοποθεσία είναι αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει μόνο τρεις εκτοξευτές και ότι οι άλλοι ενδέχεται να σταθμεύουν σε άλλη τοποθεσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία έχει παροτρύνει τους δυτικούς συμμάχους της να στείλουν όπλα που μπορούν να φτάσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει προς το παρόν το αίτημα του Κιέβου για πυραύλους κρουζ Tomahawk, ικανούς να χτυπήσουν τη Μόσχα. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν προμηθεύσει πυραύλους κρουζ στην Ουκρανία. Η Γερμανία ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα συν-παράγει πυραύλους μακράς εμβέλειας με την Ουκρανία, χωρίς περιορισμούς ως προς την εμβέλεια ή τους στόχους τους.

Οι Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν ότι η εξέταση των εικόνων της Planet Labs αποκάλυψε ένα βιαστικό κατασκευαστικό έργο που ξεκίνησε μεταξύ 4 και 12 Αυγούστου και παρουσίαζε χαρακτηριστικά που συνάδουν με αυτά μιας ρωσικής στρατηγικής βάσης πυραύλων.

Οι ερευνητές θεωρούν πως δεν υπάρχουν περιθώρια παρανόησης

Ένα «αποκαλυπτικό στοιχείο» σε μια φωτογραφία της 19ης Νοεμβρίου είναι ένας «στρατιωτικός σιδηροδρομικός κόμβος» που περιβάλλεται από φράχτη ασφαλείας, στον οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρονται με τρένο πύραυλοι, οι κινητοί εκτοξευτές τους και άλλα εξαρτήματα, δήλωσε ο Έβελεθ.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Λιούις, είναι η χύτευση στο τέλος του διαδρόμου ενός τσιμεντένιου υποστρώματος που στη συνέχεια καλύφθηκε με χώμα, το οποίο χαρακτήρισε «συμβατό με ένα καμουφλαρισμένο σημείο εκτόξευσης».

Ο Πάβελ Πόντβιγκ, εμπειρογνώμονας με έδρα τη Γενεύη για τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ότι ήταν σκεπτικός ως προς το αν η ανάπτυξη του Ορέσνικ θα παρείχε στη Μόσχα επιπλέον στρατιωτικά ή πολιτικά πλεονεκτήματα, εκτός από την διαβεβαίωση της Λευκορωσίας για την προστασία της. «Δεν βλέπω πώς αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί από τη Δύση… ως κάτι διαφορετικό από την ανάπτυξη αυτών των πυραύλων στη Ρωσία», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Λιούις δήλωσε ότι η ανάπτυξη του Ορέσνικ στη Λευκορωσία υπογράμμισε το γεγονός ότι η στάθμευση πυρηνικών όπλων της Ρωσίας εκτός του εδάφους της έστειλε ένα «πολιτικό μήνυμα» για την αυξημένη εξάρτησή της από αυτά.

«Μπορείτε να φανταστείτε αν τοποθετούσαμε ένα πυρηνικό Tomahawk στη Γερμανία αντί για τα συμβατικά;» είπε ο Λιούις. «Δεν υπάρχει στρατιωτικός λόγος για την τοποθέτηση του συστήματος στη Λευκορωσία, μόνο πολιτικοί», είπε θεωρώντας τους κίνηση αποτροπής.