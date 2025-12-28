newspaper
H Δύση φοβάται πως η Ρωσία τοποθέτησε Ορέσνικ στη Λευκορωσία
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

H Δύση φοβάται πως η Ρωσία τοποθέτησε Ορέσνικ στη Λευκορωσία

Η Ρωσία πιθανόν να τοποθετεί νέους υπερηχητικούς πυραύλους Ορέσνικ σε πρώην αεροπορική βάση στη Λευκορωσία, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το Reuters

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Μόσχα πιθανόν να τοποθετεί νέους βαλλιστικούς πυραύλους υπερηχητικής ταχύτητας με πυρηνική ικανότητα σε μια πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσίας να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρήματα δύο Αμερικανών ερευνητών που μελέτησαν δορυφορικές εικόνες.

Η εκτίμηση των ερευνητών συνάδει σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters για να μοιραστεί πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να τοποθετήσει πυραύλους Ορέσνικ μεσαίου βεληνεκούς, με εκτιμώμενη εμβέλεια έως 5.500 χλμ., στη Λευκορωσία, αλλά η ακριβής τοποθεσία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Η ανάπτυξη των πυραύλων Ορέσνικ θα υπογραμμίσει την αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την απειλή των πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τα μέλη του ΝΑΤΟ από το να προμηθεύσουν το Κίεβο με όπλα που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς.

«Οι Ορέσνικ δεν αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων»

O υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας, Βίκτορ Κρένιν, δήλωσε στο πρακτορείο Belta ότι η ανάπτυξη των πυραύλων Ορέσνικ δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και αποτελεί «την απάντησή μας» στις «επιθετικές ενέργειες» της Δύσης.

Οι ερευνητές Τζέφρι Λιούις του Middlebury Institute of International Studies στην Καλιφόρνια και Ντέκερ Έβελεθ του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης CNA στη Βιρτζίνια δήλωσαν ότι βασίσαν τα ευρήματά τους σχετικά με την ανάπτυξη των Ορέσνικ σε εικόνες της Planet Labs, μιας εμπορικής εταιρείας δορυφόρων, οι οποίες έδειχναν χαρακτηριστικά που συνάδουν με μια ρωσική στρατηγική βάση πυραύλων.

Οι Λιούις και Έβελεθ δήλωσαν ότι ήταν 90% σίγουροι ότι οι κινητοί εκτοξευτές Ορέσνικ θα σταθμεύονταν στην πρώην αεροπορική βάση κοντά στο Κρίτσεφ, περίπου 300 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας, Μινσκ, και 478 χλμ. νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Η Μόσχα δοκίμασε έναν Ορέσνικ (ρωσικά για «αγριοφουντουκιά») με συμβατικό οπλισμό εναντίον ενός στόχου στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024. Ο Πούτιν καυχιέται ότι είναι αδύνατο να τον αναχαιτίσουν λόγω της ταχύτητάς του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπερβαίνει τα 10 Μαχ.

Βρετανός ειδικός το κατονομάζει ως απάντηση στην εγκατάσταση πυραύλων στη Γερμανία

Ο Πούτιν σχεδιάζει να αναπτύξει το όπλο «στη Λευκορωσία για να επεκτείνει την εμβέλειά του περαιτέρω στην Ευρώπη», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, εμπειρογνώμονας του Chatham House που υπηρέτησε ως Βρετανός αμυντικός ακόλουθος στη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Φόρμαν δήλωσε ότι θεωρεί αυτή την κίνηση ως αντίδραση στην προγραμματισμένη εγκατάσταση συμβατικών πυραύλων από τις ΗΠΑ στη Γερμανία το επόμενο έτος, μεταξύ των οποίων και ο υπερηχητικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς Dark Eagle.

Η ανάπτυξη του Ορέσνικ θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της νέας συνθήκης START του 2010, της τελευταίας συνθήκης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας που περιορίζει την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Ο Πούτιν δήλωσε μετά από μια συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2024 με τον ομόλογό του της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι οι Ορέσνικ θα μπορούσαν να σταθμεύσουν στη Λευκορωσία το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους – ως μέρος μιας αναθεωρημένης στρατηγικής στην οποία η Μόσχα βασίζει πυρηνικά όπλα εκτός του εδάφους της για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Επιβεβαίωση Λουκασένκο για τους Ορέσνικ

Ο Λουκασένκο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πρώτοι πύραυλοι είχαν αναπτυχθεί, χωρίς να αναφέρει την τοποθεσία. Ο Λουκασένκο ανέφερε ότι έως και 10 Ορέσνικ θα σταθμεύουν στη Λευκορωσία. Οι Αμερικανοί ερευνητές εκτίμησαν ότι η τοποθεσία είναι αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει μόνο τρεις εκτοξευτές και ότι οι άλλοι ενδέχεται να σταθμεύουν σε άλλη τοποθεσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία έχει παροτρύνει τους δυτικούς συμμάχους της να στείλουν όπλα που μπορούν να φτάσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει προς το παρόν το αίτημα του Κιέβου για πυραύλους κρουζ Tomahawk, ικανούς να χτυπήσουν τη Μόσχα. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν προμηθεύσει πυραύλους κρουζ στην Ουκρανία. Η Γερμανία ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα συν-παράγει πυραύλους μακράς εμβέλειας με την Ουκρανία, χωρίς περιορισμούς ως προς την εμβέλεια ή τους στόχους τους.

Οι Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν ότι η εξέταση των εικόνων της Planet Labs αποκάλυψε ένα βιαστικό κατασκευαστικό έργο που ξεκίνησε μεταξύ 4 και 12 Αυγούστου και παρουσίαζε χαρακτηριστικά που συνάδουν με αυτά μιας ρωσικής στρατηγικής βάσης πυραύλων.

Οι ερευνητές θεωρούν πως δεν υπάρχουν περιθώρια παρανόησης

Ένα «αποκαλυπτικό στοιχείο» σε μια φωτογραφία της 19ης Νοεμβρίου είναι ένας «στρατιωτικός σιδηροδρομικός κόμβος» που περιβάλλεται από φράχτη ασφαλείας, στον οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρονται με τρένο πύραυλοι, οι κινητοί εκτοξευτές τους και άλλα εξαρτήματα, δήλωσε ο Έβελεθ.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Λιούις, είναι η χύτευση στο τέλος του διαδρόμου ενός τσιμεντένιου υποστρώματος που στη συνέχεια καλύφθηκε με χώμα, το οποίο χαρακτήρισε «συμβατό με ένα καμουφλαρισμένο σημείο εκτόξευσης».

Ο Πάβελ Πόντβιγκ, εμπειρογνώμονας με έδρα τη Γενεύη για τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ότι ήταν σκεπτικός ως προς το αν η ανάπτυξη του Ορέσνικ θα παρείχε στη Μόσχα επιπλέον στρατιωτικά ή πολιτικά πλεονεκτήματα, εκτός από την διαβεβαίωση της Λευκορωσίας για την προστασία της. «Δεν βλέπω πώς αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί από τη Δύση… ως κάτι διαφορετικό από την ανάπτυξη αυτών των πυραύλων στη Ρωσία», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Λιούις δήλωσε ότι η ανάπτυξη του Ορέσνικ στη Λευκορωσία υπογράμμισε το γεγονός ότι η στάθμευση πυρηνικών όπλων της Ρωσίας εκτός του εδάφους της έστειλε ένα «πολιτικό μήνυμα» για την αυξημένη εξάρτησή της από αυτά.

«Μπορείτε να φανταστείτε αν τοποθετούσαμε ένα πυρηνικό Tomahawk  στη Γερμανία αντί για τα συμβατικά;» είπε ο Λιούις. «Δεν υπάρχει στρατιωτικός λόγος για την τοποθέτηση του συστήματος στη Λευκορωσία, μόνο πολιτικοί», είπε θεωρώντας τους κίνηση αποτροπής.

Stream newspaper
Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή
Χάρτης 28.12.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή

Οι ΗΠΑ διαθέτουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι την δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Σύνταξη
«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
Γάζα / Ιράν 28.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας

Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 28.12.25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο πριν την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να τους ενημερώσει και μετά από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύνταξη
Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
Κόσμος 28.12.25

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026

O επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως η Ρωσία έπιασε τους στόχους επιστράτευσης του 2025 και ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ακόμα περισσότερους στρατιώτες

Σύνταξη
Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
Κόσμος 27.12.25

Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Στόχος της συνομιλίας Μακρόν - Ζελένσκι ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις
Κόσμος 27.12.25

Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις

Ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στη Βρετανία το 1960, ο  αρχηγός του γενικού επιτελείου ΕΔ προειδοποίησε ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μπροστά τις αυξανόμενες απειλές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή
Χάρτης 28.12.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή

Οι ΗΠΑ διαθέτουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι την δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Σύνταξη
«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
Γάζα / Ιράν 28.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας

Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 28.12.25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο πριν την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να τους ενημερώσει και μετά από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύνταξη
Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη
Ελλάδα 28.12.25

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη

Την τελευταία Κυριακή του χρόνου τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, όμως ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ωράριο από επιχείρηση σε επιχείρηση, μόνο για τις περιπτώσεις που κλείνουν νωρίτερα.

Σύνταξη
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
Αγανάκτηση 28.12.25

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύνταξη
Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
Κόσμος 28.12.25

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026

O επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως η Ρωσία έπιασε τους στόχους επιστράτευσης του 2025 και ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ακόμα περισσότερους στρατιώτες

Σύνταξη
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
Κόσμος 27.12.25

Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Στόχος της συνομιλίας Μακρόν - Ζελένσκι ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
Επικαιρότητα 27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
