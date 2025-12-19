newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση στα πεδία των μαχών, η στρατιωτική τεχνολογία, τα σχέδια του για το εγγύς μέλλον και οι προϋποθέσεις για την ειρήνη - Όλα όσα αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε μια εικόνα απόλυτης αυτοπεποίθησης για την πορεία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» και το μέλλον της Ρωσίας.

1. Στρατηγική πρωτοβουλία

Ο Πούτιν τόνισε επανειλημμένα ότι η «στρατηγική πρωτοβουλία» ανήκει πλέον ολοκληρωτικά στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Κουρσκ, ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούν.

YouTube thumbnail

Συγκεκριμένα μέτωπα:

  • Σεβέρσκ: Αναφέρθηκε στην κατάληψη του Σεβέρσκ ως ένα κρίσιμο σημείο, καθώς ανοίγει τον δρόμο προς την κύρια οχυρωμένη περιοχή του Σλαβιάνσκ.
  • Κονσταντινόφκα: Δήλωσε ότι οι μάχες διεξάγονται ήδη εντός της πόλης, με τις ρωσικές δυνάμεις να ελέγχουν πάνω από το 50% της περιοχής.
  • Νότιο Λιμάν: Επεσήμανε αποτελεσματικές ενέργειες των ρωσικών αποσπασμάτων, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της πόλης στο άμεσο μέλλον.
  • Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόβσκ): Τόνισε ότι το γεγονός της κατάληψής του ήταν κομβικής σημασίας για την περαιτέρω προέλαση στο Ντονμπάς.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί πλέον νέες τακτικές, όπως η κίνηση σε μικρές, αόρατες ομάδες για την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Ανέφερε ως παράδειγμα μια ομάδα εφόδου 157 ατόμων που είχε μόνο τέσσερις απώλειες κατά την κατάληψη μιας πόλης. Συνολικά, δήλωσε ότι περίπου 700.000 άτομα συμμετέχουν στην επιχείρηση, με το ηθικό να παραμένει υψηλό.

2. Ορέσνικ

Μια από τις πιο σημαντικές δηλώσεις του ήταν για το νέο υπερηχητικό βαλλιστικό σύστημα Ορέσνικ. Ο Πούτιν το περιέγραψε ως ένα «game changer» όπλο, που ανάλογό του δεν υπάρχει στον πλανήτη και το οποίο μπορεί να πλήξει στόχους με ακρίβεια. Σημείωσε ότι η παραγωγή του θα εντατικοποιηθεί και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να το χρησιμοποιήσει ξανά εάν προκληθεί από τη χρήση δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά του ρωσικού εδάφους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη στενή στρατιωτική συνεργασία με τη Λευκορωσία, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα Ορέσνικ και τακτικά πυρηνικά όπλα έχουν αναπτυχθεί εκεί ως μέρος της άμυνας του «Ενιαίου Κράτους» απέναντι στις απειλές του ΝΑΤΟ.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει

3. Σχέδια

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της Ρωσίας εξακολουθεί να είναι η πλήρης επίτευξη των σκοπών της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό παράθυρο για ειρηνευτική διευθέτηση, αλλά θέτοντας αυστηρούς όρους βασισμένους στις προτάσεις του Ιουνίου 2023:

  • Αποστρατιωτικοποίηση και ουδετερότητα της Ουκρανίας (μη ένταξη στο ΝΑΤΟ).
  • Αποδοχή των νέων εδαφικών πραγματικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιοχές που η Ρωσία θεωρεί πλέον δικές της.
  • Εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι ο «εθνικισμός» του Κιέβου και η καταπίεση των ρωσόφωνων.

Ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτησή του για τις εκλογές στην Ουκρανία. Ο Πούτιν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι χωρίς εκλογές το καθεστώς είναι παράνομο. Είπε, δε, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια (κατάπαυση πυρός) την ημέρα των εκλογών στην Ουκρανία, αλλά υπό τον όρο να επιτραπεί στους εκατομμύρια Ουκρανούς που ζουν στη Ρωσία να ψηφίσουν.

4. Ανάπτυξη και υποδομές

Πέραν του πολέμου, ο Πούτιν εστίασε εκτενώς στην οικονομική σταθερότητα και τα μεγάλα έργα υποδομής που σχεδιάζει για τα επόμενα χρόνια:

Οικονομία: Υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι πλέον η 4η οικονομία στον πλανήτη σε αγοραστική δύναμη (PPP). Η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό (2,2%), ενώ οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 4,5%.

Υποδομές: Ανακοίνωσε την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν τη Μόσχα με την Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα με το Καζάν.

Αρκτική και Σιβηρία: Σχεδιάζει την ανάπτυξη κέντρων επεξεργασίας σπάνιων μετάλλων στη Σιβηρία και τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων στην Αρκτική, χαρακτηρίζοντας τα εν λόγω έργα ως «ιστορικής κλίμακας».

5. Τραμπ

Ο Πούτιν άσκησε δριμεία κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες, παρομοιάζοντάς τους με «διαρρήκτες» λόγω της δέσμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, επιτέθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διερωτώμενος αν «ξέρει να διαβάζει», αφού η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ δεν κατονομάζει τη Ρωσία ως εχθρό, ενώ το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στους ρωσοαμερικανικούς δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σημείωσε, πάντως, ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ στήριξαν ανοιχτά τους Δημοκρατικούς και τώρα φοβούνται τη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία, κατά τον ίδιο, είναι έτοιμη για διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά μόνο επί ίσοις όροις και με σεβασμό στα ρωσικά συμφέροντα.

Εν κατακλείδι, ο Πούτιν κατέδειξε ότι το όραμά του για το εγγύς μέλλον είναι αυτό μιας Ρωσίας έχει αντέξει στις κυρώσεις, κυριαρχεί στα πεδία των μαχών κι επεκτείνει την επιρροή της μέσω νέων τεχνολογιών (τεχνητή νοημοσύνη, γενετική) και υποδομών. Το μήνυμά του ήταν σαφές: η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει, και ο χρόνος, κατά την εκτίμησή του, λειτουργεί υπέρ της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη
Κόσμος 19.12.25

Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν

Σύνταξη
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
Κόσμος 19.12.25

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν
Κόσμος 19.12.25

«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν

Η ετήσια εκδήλωση του Πούτιν δίνει στους απλούς Ρώσους την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον ηγέτη τους, με ερωτήματα που επικεντρώνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην οικονομία

Σύνταξη
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων
Ελλάδα 19.12.25

Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες, που έχουν τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, αναζητούν κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της
«Κάνω εξετάσεις» 19.12.25

Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδερφή του Μάικλ, αποκάλυψε στους οπαδούς της τον Νοέμβριο ότι επέστρεψε στον γιατρό για κάποιες εξετάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ελλάδα 19.12.25

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Σύνταξη
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο