Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε μια εικόνα απόλυτης αυτοπεποίθησης για την πορεία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» και το μέλλον της Ρωσίας.

1. Στρατηγική πρωτοβουλία

Ο Πούτιν τόνισε επανειλημμένα ότι η «στρατηγική πρωτοβουλία» ανήκει πλέον ολοκληρωτικά στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Κουρσκ, ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούν.

Συγκεκριμένα μέτωπα:

Σεβέρσκ: Αναφέρθηκε στην κατάληψη του Σεβέρσκ ως ένα κρίσιμο σημείο, καθώς ανοίγει τον δρόμο προς την κύρια οχυρωμένη περιοχή του Σλαβιάνσκ.

Κονσταντινόφκα: Δήλωσε ότι οι μάχες διεξάγονται ήδη εντός της πόλης, με τις ρωσικές δυνάμεις να ελέγχουν πάνω από το 50% της περιοχής.

Νότιο Λιμάν: Επεσήμανε αποτελεσματικές ενέργειες των ρωσικών αποσπασμάτων, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της πόλης στο άμεσο μέλλον.

Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόβσκ): Τόνισε ότι το γεγονός της κατάληψής του ήταν κομβικής σημασίας για την περαιτέρω προέλαση στο Ντονμπάς.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί πλέον νέες τακτικές, όπως η κίνηση σε μικρές, αόρατες ομάδες για την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Ανέφερε ως παράδειγμα μια ομάδα εφόδου 157 ατόμων που είχε μόνο τέσσερις απώλειες κατά την κατάληψη μιας πόλης. Συνολικά, δήλωσε ότι περίπου 700.000 άτομα συμμετέχουν στην επιχείρηση, με το ηθικό να παραμένει υψηλό.

2. Ορέσνικ

Μια από τις πιο σημαντικές δηλώσεις του ήταν για το νέο υπερηχητικό βαλλιστικό σύστημα Ορέσνικ. Ο Πούτιν το περιέγραψε ως ένα «game changer» όπλο, που ανάλογό του δεν υπάρχει στον πλανήτη και το οποίο μπορεί να πλήξει στόχους με ακρίβεια. Σημείωσε ότι η παραγωγή του θα εντατικοποιηθεί και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να το χρησιμοποιήσει ξανά εάν προκληθεί από τη χρήση δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά του ρωσικού εδάφους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη στενή στρατιωτική συνεργασία με τη Λευκορωσία, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα Ορέσνικ και τακτικά πυρηνικά όπλα έχουν αναπτυχθεί εκεί ως μέρος της άμυνας του «Ενιαίου Κράτους» απέναντι στις απειλές του ΝΑΤΟ.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει

3. Σχέδια

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της Ρωσίας εξακολουθεί να είναι η πλήρης επίτευξη των σκοπών της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό παράθυρο για ειρηνευτική διευθέτηση, αλλά θέτοντας αυστηρούς όρους βασισμένους στις προτάσεις του Ιουνίου 2023:

Αποστρατιωτικοποίηση και ουδετερότητα της Ουκρανίας (μη ένταξη στο ΝΑΤΟ).

Αποδοχή των νέων εδαφικών πραγματικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιοχές που η Ρωσία θεωρεί πλέον δικές της.

Εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι ο «εθνικισμός» του Κιέβου και η καταπίεση των ρωσόφωνων.

Ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτησή του για τις εκλογές στην Ουκρανία. Ο Πούτιν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι χωρίς εκλογές το καθεστώς είναι παράνομο. Είπε, δε, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια (κατάπαυση πυρός) την ημέρα των εκλογών στην Ουκρανία, αλλά υπό τον όρο να επιτραπεί στους εκατομμύρια Ουκρανούς που ζουν στη Ρωσία να ψηφίσουν.

4. Ανάπτυξη και υποδομές

Πέραν του πολέμου, ο Πούτιν εστίασε εκτενώς στην οικονομική σταθερότητα και τα μεγάλα έργα υποδομής που σχεδιάζει για τα επόμενα χρόνια:

Οικονομία: Υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι πλέον η 4η οικονομία στον πλανήτη σε αγοραστική δύναμη (PPP). Η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό (2,2%), ενώ οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 4,5%.

Υποδομές: Ανακοίνωσε την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν τη Μόσχα με την Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα με το Καζάν.

Αρκτική και Σιβηρία: Σχεδιάζει την ανάπτυξη κέντρων επεξεργασίας σπάνιων μετάλλων στη Σιβηρία και τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων στην Αρκτική, χαρακτηρίζοντας τα εν λόγω έργα ως «ιστορικής κλίμακας».

5. Τραμπ

Ο Πούτιν άσκησε δριμεία κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες, παρομοιάζοντάς τους με «διαρρήκτες» λόγω της δέσμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, επιτέθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διερωτώμενος αν «ξέρει να διαβάζει», αφού η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ δεν κατονομάζει τη Ρωσία ως εχθρό, ενώ το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στους ρωσοαμερικανικούς δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σημείωσε, πάντως, ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ στήριξαν ανοιχτά τους Δημοκρατικούς και τώρα φοβούνται τη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία, κατά τον ίδιο, είναι έτοιμη για διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά μόνο επί ίσοις όροις και με σεβασμό στα ρωσικά συμφέροντα.

Εν κατακλείδι, ο Πούτιν κατέδειξε ότι το όραμά του για το εγγύς μέλλον είναι αυτό μιας Ρωσίας έχει αντέξει στις κυρώσεις, κυριαρχεί στα πεδία των μαχών κι επεκτείνει την επιρροή της μέσω νέων τεχνολογιών (τεχνητή νοημοσύνη, γενετική) και υποδομών. Το μήνυμά του ήταν σαφές: η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει, και ο χρόνος, κατά την εκτίμησή του, λειτουργεί υπέρ της.