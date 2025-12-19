Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Η Ρωσία, ανέφερε, είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τη σύγκρουση ειρηνικά, με βάση τις αρχές που, όπως είπε, είχε θέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η κυβέρνηση του Κιέβου «ξεκίνησε τον πόλεμο στα ανατολικά της Ουκρανίας» το 2022, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε αφήσει «τον λαό ήσυχο για να επιλέξει τον τρόπο ζωής σε αυτό το μέρος της Ουκρανίας».

«Δεν ήθελαν να τους αφήσουν να το κάνουν τότε», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ήθελε πάντα να τερματίσει τη σύγκρουση «με ειρηνικά μέσα» ισχυρίστηκε ο ρώσος πρόεδρος που ανέφερε ακόμα ότι ο «εχθρός υποχωρεί» προς όλες τις κατευθύνσεις και ότι το «στρατηγικό πλεονέκτημα» μετατοπίστηκε προς τη Ρωσία όταν οι δυνάμεις της απώθησαν τα ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Πρόσθεσε ακόμα ότι έχει «εμπιστοσύνη ότι μέχρι το τέλος του έτους, θα είμαστε μάρτυρες νέων επιτυχιών του στρατού μας».

Ειδικότερα ανέφερε ότι έχει λάβει πληροφορίες από τον στρατό του ότι έχουν ήδη υπάρξει κινήσεις δυτικά κατά περίπου 1,5 χλμ. και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στο πεδίο της μάχης.

Διαρρήκτης η Ε.Ε.

Ο ίδιος εξαπέλυσε επίθεση στους ηγέτες της Ε.Ε. χαρακτηρίζοντάς τους «διαρρήκτες» που έχουν «βάλει στο μάτι» τα ρωσικά κεφάλαια. Η λέξη «κλοπή» δεν είναι σωστός ορισμός για να περιγράψει τις επιδιώξεις της Ένωσης να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, είπε ο Πούτιν.

«Η κλοπή γίνεται κρυφά… εδώ γίνεται δημόσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΕΕ συμφώνησε χθες το βράδυ σε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ – αξίας περίπου 200 δισεκατομμυρίων ευρώ – για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία. Αλλά οι νομικές ανησυχίες από το Βέλγιο, όπου φυλάσσονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, ώθησαν το μπλοκ να «παγώσει αυτή την ιδέα», τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο Πούτιν προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες». «Είναι διάρρηξη… οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές για τους διαρρήκτες».

Εκτίμησε ακόμα ότι η κατάσταση θα είναι «πολύ δύσκολη» για τις χώρες της ΕΕ, που προσθέτουν βάρη στους προϋπολογισμούς τους, μέσω του δανείου για την Ουκρανία.

Η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, επειδή «μόλις ξεκινήσεις, δεν υπάρχει γυρισμός», δήλωσε επίσης ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίστηκε ότι τα οικονομικά της χώρας του βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από της Γαλλίας, όσον αφορά το εθνικό χρέος, ενώ προανήγγειλε νομικές κινήσεις και προσφυγή της Ρωσίας στα δικαστήρια, σε δικαιοδοσία που «δεν εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις».

Αργά ή γρήγορα η Ε.Ε. θα αναγκαστεί να επιστρέψει ό,τι έχει κλέψει από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, πρόσθεσε.

