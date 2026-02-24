Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής

Η Κομισιόν ετοιμάζεται να υποβάλει σχέδιο νόμου για τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής πετρελαίου από τη Ρωσία στις 15 Απριλίου. Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, επισημαίνει το Reuters, που επικαλείται ευρωπαϊκές πηγές και σχετικό έγγραφο που έχει μελετήσει.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Reuters, δήλωσαν ότι ο χρόνος ορίσθηκε με τρόπο ώστε η απαγόρευση της εισαγωγής πετρελαίου να μην αποτελέσει παράγοντα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας στην Ουγγαρία. Τόσο η Ουγγαρία όσο και η Σλοβακία, που διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, εξαρτώνται ενεργειακά σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, είναι σφοδρά αντίθετες σε οποιαδήποτε τέτοια απαγόρευση.

Σλοβακία και Ουγγαρία

Ωστόσο, και οι δύο έχουν προχωρήσει σε ενέργειες που τις έχουν φέρει σε ευθεία σύγκρουση με τις Βρυξέλλες. Η Ουγγαρία έθεσε βέτο τόσο στο 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία, όσο και στο νέο σχέδιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας. Η Σλοβακία ανακοίνωσε ότι κόβει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο, έως ότου αποκαταστήσει τη ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του εδάφους της, που διακόπηκε έπειτα από ζημιές που υπέστη ο αγωγός.

Στις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν και το εθνικιστικό του κόμμα Fidesz αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση των 16 τελευταίων ετών που βρίσκονται στην εξουσία. Και ο Βίκτορ Όρμπαν έχει κατηγορήσει τις Βρυξέλλες ότι προσπαθούν να θέσουν εμπόδια στην επανεκλογή του.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στις διά θαλάσσης εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Αλλά επιδιώκει να εντάξει στη νομοθεσία την καθολική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Αυτή η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση άρσης των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας μετά από τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Κομισιόν σχεδιάζει να προτείνει την απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης που είδε το Reuters. Η ημερήσια διάταξη στην ΕΕ είναι κάτι προσωρινό και μπορεί να αλλάξει.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αγωγός Ντρούζμπα

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία γίνονταν μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, που περνάει από το ουκρανικό έδαφος. Αυτές έχουν έχουν διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone έπληξε τον αγωγό στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία επιρρίπτουν στο Κίεβο την ευθύνη για τη διακοπή, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία δηλώνει ότι προσπαθεί να επιδιορθώσει τον αγωγό.

Το ουγγρικό βέτο

Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη άσκησε βέτο στο 20ό ευρωπαϊκό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο λόγω της διαμάχης για τον αγωγό Ντρούζμπα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι θα παρακάμψει τυχόν βέτο της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας σχετικά με την καθολική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου μέσω νόμου που μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία από τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν, η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2027.

Μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε μόλις το 1% του πετρελαίου της από τη Ρωσία, κυρίως λόγω των κυρώσεων στις διά θαλάσσης εισαγωγές.

Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την τελική έγκριση στο σχέδιο καθολικής απαγόρευσης της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου έως το τέλος του 2027 ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετατροπή του σχεδίου σε νόμο.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν δεσμευθεί να προσφύγουν δικαστικά κατά του νόμου.