Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 26.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ελ Μέντσο: Η πολυτελής βίλα που έγινε το τελευταίο καταφύγιο του βαρόνου
- Το παγκόσμιο χρέος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ
- Το BBC διατάσσει ταχεία έρευνα για τις ρατσιστικές προσβολές κατά τη μετάδοση των βραβείων BAFTA
- Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Γίνε ευέλικτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς σήμερα. Φρόντισε αυτό να το ξεκινήσεις από την αρχή της μέρας, καθώς αν νυχτώσει τι νόημα έχει; Προχώρα με τα πλάνα σου. Αν έχεις κάποιες συμφωνίες οι οποίες να είναι σε φάση συζητήσεων, τότε προσπάθησε να επιβεβαιώσεις το αν ισχύουν τελικά ή όχι, ώστε να ξέρεις τι σου γίνεται!
DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος και την πίεση που νιώθεις να σε αποπροσανατολίσουν εντελώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και να σε κάνουν να ξεσπάσεις παντού αυτό το έντονο συναισθηματικό βάρος που εδώ και μέρες κουβαλάς. Μην είσαι ανοργάνωτος στις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι σου, καθώς πρέπει να ξεμπερδέψεις άμεσα με αυτές.
Ταύρος
DO’S: Είναι θετικό το ότι θες να κάνεις κάποια πράγματα στη δουλειά. Πρέπει όμως να είσαι και σίγουρος γι’ αυτά, έτσι; Νιώσε άνετα, γιατί το άβολο δεν σου πάει. Κάνε επιλογές ανάλογα με τα πλάνα που έχεις, καθώς κάποτε πρέπει να έρθεις λίγο πιο κοντά τους! Χαλάρωσε στον τομέα των οικονομικών, γιατί όλα εκεί κυλάνε λίγο πιο ήρεμα και άνετα.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα όσα λες, αλλά ούτε και στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα ακούς. Μην χαωθείς από το άκρως πολύπλοκο παρασκήνιο που σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά. Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί είναι λάθος και μπορεί να πιεστείς χωρίς λίγο. Μην χάσεις την ουδέτερη στάση στη δουλειά, για να μην εκτεθείς.
Δίδυμοι
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις σήμερα και νιώσε άνετα να εκφράσεις τις απόψεις σου. Εστίασε στα οικονομικά σου. Όχι μόνο σε αυτά, αλλά και σε οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής. Επειδή σήμερα την είδες σπιτόγατος, προτείνω να μείνεις μέσα και να ξεκουραστείς. Αν μπορείς να δουλέψεις κι από εκεί, τότε ακόμα καλύτερα!
DON’TS: Μην πεις «ναι» στα δανεικά. Γενικώς, δηλαδή, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς την στήριξη που σου παρέχεται από σημαντικά άτομα. Γιατί να το κάνεις αυτό καλέ; Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειές σου να ξεφύγουν ακραία. Παράλληλα, μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί αυτά θα είναι περίεργα.
Καρκίνος
DO’S: Αν πιστέψεις ότι όλα μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα, τότε ίσως και να το δεις να γίνεται πράξη αυτό. Αν υπάρχουν πράγματα ή άτομα που σε ενδιαφέρουν, τότε προσπάθησε να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για αυτά, καθώς αυτό είναι κάτι που ευνοείται σήμερα. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείς; Όμως πρόσεχε ποιους εμπιστεύεσαι.
DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις αντιδράσεις σου. Στα επαγγελματικά, μην μπερδευτείς από τα απαιτητικά ή και τα ζόρικα σκηνικά που υπάρχουν εκεί. Μην αφήσεις το πείσμα σου να σου πει τι θα κάνεις και τι θα αποφασίσεις. Μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά, γιατί υπάρχει φως στο τούνελ. Επιτέλους!
Λέων
DO’S: Άσε τους φίλους σου να σε βοηθήσουν να κάνεις κάποιες επαφές που μπορούν αντίστοιχα να βοηθήσουν τα επαγγελματικά σου. Θες άλλωστε να δεις άμεσα αποτελέσματα, σωστά; Αν αντιληφθείς ότι κάποιοι σε βλέπουν ανταγωνιστικά, προσπάθησε να το διαχειριστείς με τον τρόπο σου. Σήμερα το’ χεις άνετα! Πάρε αποστάσεις.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις κάποιες συμπεριφορές, γιατί εύκολα μπορεί να παρεξηγήσεις τα πράγματα. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις ότι θα σε πιέσουν. Μην συμπεριφέρεσαι με τρόπο πεισματάρικο. Μη διστάσεις να βρεις χρόνο για χαλάρωση, καθώς η τόση κούραση δεν σε βοηθάει!
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα κυλάνε ομαλά σήμερα. Το θέμα είναι να μη μείνεις μόνο εκεί. Ίσως το να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα να βοηθήσει στο να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις σου εύκολα. Έπειτα από αυτό φρόντισε να βρεις χρόνο να δεις τους φίλους σου. Και στο τέλος της ημέρας, απλά χαλάρωσε! Το έχεις ανάγκη!
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στον τρόπο με τον οποίο αγγίζεις ορισμένα θέματα ούτε και στις συζητήσεις που κάνεις. Μην παρεξηγείς τα πάντα από αυτά που ακούς λόγω του ότι έχεις νεύρα. Ξυδάκι! Κάνει καλό! Μην είσαι καχύποπτος. Στην τελική αν υπάρχει παρασκήνιο, φρόντισε να το επιβεβαιώσεις και μην πετάς σκόρπιες κατηγορίες!
Ζυγός
DO’S: Αφού νιώθεις θαρραλέος και ικανός να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, τότε κάντο. Φρόντισε όμως να δείξεις ότι είσαι δυναμικός και ήρθες για να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς. Από την άλλη, καλό είναι να τις έχεις εκφράσει αυτές τις επιθυμίες πρώτα, έτσι; Εστίασε στα επαγγελματικά. Ανάλαβε καμία ευθύνη παραπάνω. Μπορείς και πρέπει να γίνει!
DON’TS: Μην ποντάρεις πάντα στη βοήθεια των άλλων, γιατί αυτή μπορεί και να μην έρθει. Το σκέφτηκες αυτό; Μην αγχωθείς- απογοητευτείς από κάποιες καταστάσεις, απλά και μόνο επειδή είναι λιγάκι πιο απαιτητικές. Ωστόσο μην είσαι κι εσύ εντελώς ανοργάνωτος και μην κινείσαι προς πάσα κατεύθυνση. Κοινώς πήγαινέ το one step at a time!
Σκορπιός
DO’S: Άκου το ένστικτό σου για να καταλάβεις όχι μόνο τι πρέπει να κάνεις, αλλά και πώς μπορείς να το κάνεις σωστά. Επίτρεψε στην οικογένειά σου να σε στηρίξει- οικονομικά κυρίως- μέχρι να δεις πώς μπορείς να διαχειριστείς μόνος αυτές τις καταστάσεις που σε ζορίζουν. Εστίασε στις λεπτομέρειες γύρω σου. Εστίασε και στις σκέψεις που κάνεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που παίζουν εκεί, γιατί μπορεί να πάρουν αρνητική τροπή . Μην αντιδράς έντονα απέναντι στις απόψεις που ακούς και δεν σου αρέσουν, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων σου. Μην σε περιορίζεις μόνο για να αρέσεις!
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, πάρε μέρος σε συζητήσεις, γιατί αυτές μπορούν να εξελιχθούν ομαλά. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά σου. Α ρε τυχερέ! Να θυμάσαι πως όσο πιο ανοιχτά μιλάς, τόσο πιο εύκολα θα ξεκαθαρίζεις το τοπίο από θολά και σκοτεινά σημεία που κακώς υπάρχουν, έτσι; Ωστόσο κόψε τα περίεργα σενάρια επιστημονικής φαντασίας!
DON’TS: Μη διστάσεις να μείνεις μόνο στην παρατήρηση σήμερα, προκειμένου να βρεις τους καλύτερος τρόπους για να εκφραστείς. Εγώ πάντως προτείνω την πιο δημιουργική οδό! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά ανοίγματα. Μη γίνεσαι έντονος στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος λόγω του ότι έχεις άγχος. Μη λειτουργείς με γνώμονα το πείσμα!
Αιγόκερως
DO’S: Τακτοποίησε τις οικονομικές υποχρεώσεις άμεσα και αποτελεσματικά. Έπειτα προσπάθησε να βρεις κάποιες διεξόδους στις δουλειές που έχεις να κάνεις. Γιατί να μην ξεμπερδέψεις και με αυτές, σωστά; Ίσως αν προσαρμόσεις διαφορετικά το πρόγραμμά σου να καταφέρεις να γλυτώσεις χρόνο. Απόφυγε τα μεγάλα λόγια ή τις ανακοινώσεις.
DON’TS: Υπάρχει πίεση και άγχος κι αυτά σου δημιουργούν νεύρα. Ωστόσο δεν πρέπει αυτά να τα ξεσπάσεις πάνω στο αμόρε, αν έχεις ή σε κάποιους συναδέλφους σου. Τι σου φταίνε; Αν δυσκολεύεσαι να εκφράσεις όσα σε προβληματίζουν, τότε μην το κάνεις. Μη διστάσεις όμως να τα διαχειριστείς – έστω και μόνος. Μη μιλάς, αν δεν είσαι σίγουρος.
Υδροχόος
DO’S: Δώσε περιθώριο στις ιδέες σου με το να τις εκφράσεις ανοιχτά. Να ξέρεις αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να δεις τα πλάνα σου να πραγματοποιούνται. Επιτέλους! Στα ερωτικά, δείξε το ενδιαφέρον σου άφοβα. Από πότε έγινες κότα εσύ; Στα επαγγελματικά, πρόσεχε τις συνεννοήσεις και τις επαφές σου, γιατί υπάρχει μία μικρή δυσκολία εκεί.
DON’TS: Μη ζητάς παράλογα πράγματα από τους απέναντι. Μην κωλώσεις να ζητήσεις εξηγήσεις όμως, αν δεν καταλάβεις εσύ κάτι από αυτό που σου ζητούν εκείνοι. Μην είσαι απρόσεκτος στα σχόλια που κάνεις. Μην απαντάς με πείσμα και ειρωνεία, γιατί πυροδοτείς την ατμόσφαιρα. Δεν το βλέπεις; Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, για να βγάλεις άκρη.
Ιχθύες
DO’S: Πες όσα θες να πεις και μάλιστα με άνεση, καθώς δεν έχεις λόγο να κωλώνεις, έτσι; Κινήσου παρασκηνιακά, γιατί έτσι είναι που θα καταλάβεις τα περισσότερα από αυτά που εξελίσσονται γύρω σου. Βέβαια πρέπει να τα αναλύσεις και να τα φιλτράρεις σωστά κι εσύ, έτσι; Στα ερωτικά, φλέρταρε ασύστολα, γιατί αυτό θες να κάνεις αυτή την στιγμή.
DON’TS: Μην αφήσεις την ψυχολογία σου να πέσει λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, όπως το ότι δεν μπορείς να ψωνίσεις. Ήμαρτον! Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις. Μη δώσεις τελεσίγραφα σε όσους σε έχουν κουράσει, έτσι απλά για να νιώσεις ότι τους την είπες, ναι; Μην είσαι απρόσεκτος στις υποθέσεις που ανακατεύεσαι.
- Σερβία: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο υπουργός Εσωτερικών Ιβιτσα Ντάτσιτς
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Θα xτυπούν ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026
- Ολοκληρώθηκε το παζλ: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League
- Γιουβέντους – Γαλατασαράι 3-2 στην παράταση (κ.δ. 3-0): Πάλεψε η Γιούβε, αλλά πέρασαν οι Τούρκοι (vids)
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ του Champions League (vids)
- Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
- Το παγκόσμιο χρέος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα 2-1: Ανατροπή και πρόκριση στους «16» για τη Βασίλισσα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις