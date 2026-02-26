magazin
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 26.02.2026]
26 Φεβρουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 26.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Γίνε ευέλικτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς σήμερα. Φρόντισε αυτό να το ξεκινήσεις από την αρχή της μέρας, καθώς αν νυχτώσει τι νόημα έχει; Προχώρα με τα πλάνα σου. Αν έχεις κάποιες συμφωνίες οι οποίες να είναι σε φάση συζητήσεων, τότε προσπάθησε να επιβεβαιώσεις το αν ισχύουν τελικά ή όχι, ώστε να ξέρεις τι σου γίνεται!

DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος και την πίεση που νιώθεις να σε αποπροσανατολίσουν εντελώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και να σε κάνουν να ξεσπάσεις παντού αυτό το έντονο συναισθηματικό βάρος που εδώ και μέρες κουβαλάς. Μην είσαι ανοργάνωτος στις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι σου, καθώς πρέπει να ξεμπερδέψεις άμεσα με αυτές.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Είναι θετικό το ότι θες να κάνεις κάποια πράγματα στη δουλειά. Πρέπει όμως να είσαι και σίγουρος γι’ αυτά, έτσι; Νιώσε άνετα, γιατί το άβολο δεν σου πάει. Κάνε επιλογές ανάλογα με τα πλάνα που έχεις, καθώς κάποτε πρέπει να έρθεις λίγο πιο κοντά τους! Χαλάρωσε στον τομέα των οικονομικών, γιατί όλα εκεί κυλάνε λίγο πιο ήρεμα και άνετα.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα όσα λες, αλλά ούτε και στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα ακούς. Μην χαωθείς από το άκρως πολύπλοκο παρασκήνιο που σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά. Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί είναι λάθος και μπορεί να πιεστείς χωρίς λίγο. Μην χάσεις την ουδέτερη στάση στη δουλειά, για να μην εκτεθείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις σήμερα και νιώσε άνετα να εκφράσεις τις απόψεις σου. Εστίασε στα οικονομικά σου. Όχι μόνο σε αυτά, αλλά και σε οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής. Επειδή σήμερα την είδες σπιτόγατος, προτείνω να μείνεις μέσα και να ξεκουραστείς. Αν μπορείς να δουλέψεις κι από εκεί, τότε ακόμα καλύτερα!

DON’TS: Μην πεις «ναι» στα δανεικά. Γενικώς, δηλαδή, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς την στήριξη που σου παρέχεται από σημαντικά άτομα. Γιατί να το κάνεις αυτό καλέ; Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειές σου να ξεφύγουν ακραία. Παράλληλα, μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί αυτά θα είναι περίεργα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αν πιστέψεις ότι όλα μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα, τότε ίσως και να το δεις να γίνεται πράξη αυτό. Αν υπάρχουν πράγματα ή άτομα που σε ενδιαφέρουν, τότε προσπάθησε να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για αυτά, καθώς αυτό είναι κάτι που ευνοείται σήμερα. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείς; Όμως πρόσεχε ποιους εμπιστεύεσαι.

DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις αντιδράσεις σου. Στα επαγγελματικά, μην μπερδευτείς από τα απαιτητικά ή και τα ζόρικα σκηνικά που υπάρχουν εκεί. Μην αφήσεις το πείσμα σου να σου πει τι θα κάνεις και τι θα αποφασίσεις. Μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά, γιατί υπάρχει φως στο τούνελ. Επιτέλους!

Λέων

Λέων

DO’S: Άσε τους φίλους σου να σε βοηθήσουν να κάνεις κάποιες επαφές που μπορούν αντίστοιχα να βοηθήσουν τα επαγγελματικά σου. Θες άλλωστε να δεις άμεσα αποτελέσματα, σωστά; Αν αντιληφθείς ότι κάποιοι σε βλέπουν ανταγωνιστικά, προσπάθησε να το διαχειριστείς με τον τρόπο σου. Σήμερα το’ χεις άνετα! Πάρε αποστάσεις.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις κάποιες συμπεριφορές, γιατί εύκολα μπορεί να παρεξηγήσεις τα πράγματα. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις ότι θα σε πιέσουν. Μην συμπεριφέρεσαι με τρόπο πεισματάρικο. Μη διστάσεις να βρεις χρόνο για χαλάρωση, καθώς η τόση κούραση δεν σε βοηθάει!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα κυλάνε ομαλά σήμερα. Το θέμα είναι να μη μείνεις μόνο εκεί. Ίσως το να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα να βοηθήσει στο να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις σου εύκολα. Έπειτα από αυτό φρόντισε να βρεις χρόνο να δεις τους φίλους σου. Και στο τέλος της ημέρας, απλά χαλάρωσε! Το έχεις ανάγκη!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στον τρόπο με τον οποίο αγγίζεις ορισμένα θέματα ούτε και στις συζητήσεις που κάνεις. Μην παρεξηγείς τα πάντα από αυτά που ακούς λόγω του ότι έχεις νεύρα. Ξυδάκι! Κάνει καλό! Μην είσαι καχύποπτος. Στην τελική αν υπάρχει παρασκήνιο, φρόντισε να το επιβεβαιώσεις και μην πετάς σκόρπιες κατηγορίες!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αφού νιώθεις θαρραλέος και ικανός να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, τότε κάντο. Φρόντισε όμως να δείξεις ότι είσαι δυναμικός και ήρθες για να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς. Από την άλλη, καλό είναι να τις έχεις εκφράσει αυτές τις επιθυμίες πρώτα, έτσι; Εστίασε στα επαγγελματικά. Ανάλαβε καμία ευθύνη παραπάνω. Μπορείς και πρέπει να γίνει!

DON’TS: Μην ποντάρεις πάντα στη βοήθεια των άλλων, γιατί αυτή μπορεί και να μην έρθει. Το σκέφτηκες αυτό; Μην αγχωθείς- απογοητευτείς από κάποιες καταστάσεις, απλά και μόνο επειδή είναι λιγάκι πιο απαιτητικές. Ωστόσο μην είσαι κι εσύ εντελώς ανοργάνωτος και μην κινείσαι προς πάσα κατεύθυνση. Κοινώς πήγαινέ το one step at a time!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Άκου το ένστικτό σου για να καταλάβεις όχι μόνο τι πρέπει να κάνεις, αλλά και πώς μπορείς να το κάνεις σωστά. Επίτρεψε στην οικογένειά σου να σε στηρίξει- οικονομικά κυρίως- μέχρι να δεις πώς μπορείς να διαχειριστείς μόνος αυτές τις καταστάσεις που σε ζορίζουν. Εστίασε στις λεπτομέρειες γύρω σου. Εστίασε και στις σκέψεις που κάνεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που παίζουν εκεί, γιατί μπορεί να πάρουν αρνητική τροπή . Μην αντιδράς έντονα απέναντι στις απόψεις που ακούς και δεν σου αρέσουν, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων σου. Μην σε περιορίζεις μόνο για να αρέσεις!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, πάρε μέρος σε συζητήσεις, γιατί αυτές μπορούν να εξελιχθούν ομαλά. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά σου. Α ρε τυχερέ! Να θυμάσαι πως όσο πιο ανοιχτά μιλάς, τόσο πιο εύκολα θα ξεκαθαρίζεις το τοπίο από θολά και σκοτεινά σημεία που κακώς υπάρχουν, έτσι; Ωστόσο κόψε τα περίεργα σενάρια επιστημονικής φαντασίας!

DON’TS: Μη διστάσεις να μείνεις μόνο στην παρατήρηση σήμερα, προκειμένου να βρεις τους καλύτερος τρόπους για να εκφραστείς. Εγώ πάντως προτείνω την πιο δημιουργική οδό! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά ανοίγματα. Μη γίνεσαι έντονος στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος λόγω του ότι έχεις άγχος. Μη λειτουργείς με γνώμονα το πείσμα!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Τακτοποίησε τις οικονομικές υποχρεώσεις άμεσα και αποτελεσματικά. Έπειτα προσπάθησε να βρεις κάποιες διεξόδους στις δουλειές που έχεις να κάνεις. Γιατί να μην ξεμπερδέψεις και με αυτές, σωστά; Ίσως αν προσαρμόσεις διαφορετικά το πρόγραμμά σου να καταφέρεις να γλυτώσεις χρόνο. Απόφυγε τα μεγάλα λόγια ή τις ανακοινώσεις.

DON’TS: Υπάρχει πίεση και άγχος κι αυτά σου δημιουργούν νεύρα. Ωστόσο δεν πρέπει αυτά να τα ξεσπάσεις πάνω στο αμόρε, αν έχεις ή σε κάποιους συναδέλφους σου. Τι σου φταίνε; Αν δυσκολεύεσαι να εκφράσεις όσα σε προβληματίζουν, τότε μην το κάνεις. Μη διστάσεις όμως να τα διαχειριστείς – έστω και μόνος. Μη μιλάς, αν δεν είσαι σίγουρος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Δώσε περιθώριο στις ιδέες σου με το να τις εκφράσεις ανοιχτά. Να ξέρεις αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να δεις τα πλάνα σου να πραγματοποιούνται. Επιτέλους! Στα ερωτικά, δείξε το ενδιαφέρον σου άφοβα. Από πότε έγινες κότα εσύ; Στα επαγγελματικά, πρόσεχε τις συνεννοήσεις και τις επαφές σου, γιατί υπάρχει μία μικρή δυσκολία εκεί.

DON’TS: Μη ζητάς παράλογα πράγματα από τους απέναντι. Μην κωλώσεις να ζητήσεις εξηγήσεις όμως, αν δεν καταλάβεις εσύ κάτι από αυτό που σου ζητούν εκείνοι. Μην είσαι απρόσεκτος στα σχόλια που κάνεις. Μην απαντάς με πείσμα και ειρωνεία, γιατί πυροδοτείς την ατμόσφαιρα. Δεν το βλέπεις; Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, για να βγάλεις άκρη.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πες όσα θες να πεις και μάλιστα με άνεση, καθώς δεν έχεις λόγο να κωλώνεις, έτσι; Κινήσου παρασκηνιακά, γιατί έτσι είναι που θα καταλάβεις τα περισσότερα από αυτά που εξελίσσονται γύρω σου. Βέβαια πρέπει να τα αναλύσεις και να τα φιλτράρεις σωστά κι εσύ, έτσι; Στα ερωτικά, φλέρταρε ασύστολα, γιατί αυτό θες να κάνεις αυτή την στιγμή.

DON’TS: Μην αφήσεις την ψυχολογία σου να πέσει λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, όπως το ότι δεν μπορείς να ψωνίσεις. Ήμαρτον! Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις. Μη δώσεις τελεσίγραφα σε όσους σε έχουν κουράσει, έτσι απλά για να νιώσεις ότι τους την είπες, ναι; Μην είσαι απρόσεκτος στις υποθέσεις που ανακατεύεσαι.

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
Η νέα της βιογραφία 25.02.26

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη στον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
Σώμα ίσον καμβάς 25.02.26

Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, οι καλεσμένοι στο Met Gala 2026 θα γιορτάσουν το «Costume Art», την ανοιξιάτικη έκθεση στο Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, όπου ο ενδυματολογικός κώδικας για φέτος είναι «Η μόδα είναι τέχνη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA
Η δική του πλευρά 25.02.26

«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» - Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA

Ο Τζον Ντέιβιντσον δίνει την πρώτη του συνέντευξη και εξηγεί τα τικ του συνδρόμου Τουρέτ μετά την εκφώνηση της λέξης «N» και άλλων προσβλητικών εκφράσεων στα BAFTA: «Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες
Αισθησιασμός 25.02.26

Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες

Οι περιστασιακές σχέσεις στη Δανία είναι σε μεγάλο βαθμό συνηθισμένες και οι γυναίκες δεν κρίνονται για το αν είναι σεξουαλικά ενεργές - μήπως τελικά φταίει και αυτό για την ερωτική άνθηση στη χώρα;

Σύνταξη
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
Fizz 24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

«Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες»: Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση
Μπάσκετ 25.02.26

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σε μια ματσάρα για γερά νεύρα από την Ζαλγκίρις με 99-94, με τον Γκος να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και ο Φουρνιέ το ματς της ζωής του…

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι
Συνέντευξη 25.02.26

Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού χωρίς να μας κάνει σοφότερους για τις προθέσεις της στον στίβο της πολιτικής. Μίλησε αόριστα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος προσδιορίζοντας ότι αυτό θα γίνει «πριν το καλοκαίρι», φανέρωσε τη δυσκολία να βρεθεί η κατάλληλη ονομασία, είπε πως είχε πρόταση για θέση σε ένα υπουργείο, εξέφρασε την επιθυμία για ένα ντιμπέιτ με τον Αδ. Γεωργιάδη και δεν μετακινήθηκε βήμα από τις θέσεις της για τις αμβλώσεις.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

