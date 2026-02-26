DO’S: Γίνε ευέλικτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς σήμερα. Φρόντισε αυτό να το ξεκινήσεις από την αρχή της μέρας, καθώς αν νυχτώσει τι νόημα έχει; Προχώρα με τα πλάνα σου. Αν έχεις κάποιες συμφωνίες οι οποίες να είναι σε φάση συζητήσεων, τότε προσπάθησε να επιβεβαιώσεις το αν ισχύουν τελικά ή όχι, ώστε να ξέρεις τι σου γίνεται!

DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος και την πίεση που νιώθεις να σε αποπροσανατολίσουν εντελώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και να σε κάνουν να ξεσπάσεις παντού αυτό το έντονο συναισθηματικό βάρος που εδώ και μέρες κουβαλάς. Μην είσαι ανοργάνωτος στις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι σου, καθώς πρέπει να ξεμπερδέψεις άμεσα με αυτές.