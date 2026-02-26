Γιατί πήγε «περίπατο» το πλάνο της Τότεναμ για Ποτσετίνο

Η πορεία της Τότεναμ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ είναι απογοητευτική και η διοίκηση των Spurs προχώρησε πριν από λίγο καιρό στην απόλυση του Τόμας Φρανκ από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η αλήθεια μάλιστα είναι πως οι ιθύνοντες της ομάδας του Λονδίνου έκαναν μεγάλη υπομονή, δίνοντας πίστωση χρόνου στον Δανό προπονητή, αλλά η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και η απομάκρυνση του Φρανκ ήταν «μονόδρομος».

Αντικαταστάτης του Δανού στον πάγκο των πρωτευουσιάνων ήταν ο Ιγκόρ Τούντορ, καθώς ο Κροάτης τεχνικός δέχθηκε να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και μετά να συζητήσει ξανά με την διοίκηση της Τότεναμ, το ενδεχόμενο υπογραφής νέου συμβολαίου.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το αρχικό πλάνο της ομάδας του Λονδίνου δεν είχε το όνομα του Τούντορ ως προτεραιότητα αλλά ενός πρώην προπονητή των Spurs, του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο Αργεντίνος προπονητής εργάζεται αυτή την περίοδο στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ και προετοιμάζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία θα διεξαχθεί το καλοκαίρι.

Οι πληροφορίες των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν πως η διοίκηση της Τότεναμ μίλησε με τον Ποτσετίνο, για να διαπιστώσει αν υπάρχει περίπτωση ν’ αναλάβει το τιμόνι των Λονδρέζων άμεσα, αλλά φάνηκε από την αρχή πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο φάνταζε απίθανο.

Όχι γιατί ο Ποτσετίνο δεν ήθελε να αναλάβει ξανά την ομάδα του Λονδίνου, αλλά γιατί οι αντιδράσεις που θα υπήρχαν από τους Αμερικανούς θα ήταν μεγάλες και πολύ έντονες.

Υπήρξε μάλιστα δημοσίευμα που ανέφερε ότι αν ο Ποτσετίνο έλεγε ναι στην πρόταση της Τότεναμ, θα υπήρχε παρέμβαση ακόμα και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για να μην συνεργαστεί τώρα ο Αργεντίνος προπονητής με τους Λονδρέζους.

Το συμβόλαιο του 53χρονου τεχνικού με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών λήγει μετά το τέλος του Μουντιάλ και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα κάνει νέα επαφή με τον Λατινοαμερικάνο τεχνικό, προκειμένου να τον πείσει να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι Spurs σκοπεύουν να προσφέρουν μυθικές απολαβές στον Ποτσετίνο, θα δώσουν δηλαδή λεφτά στα οποία θα είναι δύσκολο να πει «όχι» ο έμπειρος τεχνικός.

Αυτά όμως αφορούν το καλοκαίρι, καθώς τώρα στον πάγκο των Λονδρέζων είναι ο Τούντορ, αλλά όπως προαναφέραμε, το συμβόλαιο του Κροάτη λήγει στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και κανείς δεν θεωρεί ότι οι ιθύνοντες της Τότεναμ θα του προτείνουν επέκταση της συνεργασίας τους.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα μάτια των ανθρώπων της αγγλικής ομάδας παραμένουν στραμμένα στον Ποτσετίνο.