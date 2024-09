Επίσημο: Στην εθνική των ΗΠΑ ο Ποτσετίνο

Ανακοινώθηκε και επίσημα η πρόσληψη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην τεχνική ηγεσία των ΗΠΑ, ώστε να την καθοδηγήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Αργεντινός πρώην προπονητής της Τότεναμ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ομάδα των ΗΠΑ έχει μείνει χωρίς προπονητή από τις 10 Ιουλίου, όταν αποφασίστηκε η απομάκρυνση του Φρανκ Μπερχάλτερ, μετά την κακή παρουσία -και μάλιστα εντός έδρας- στο Κόπα Αμέρικα.

Έτσι, ο Αργεντινός φεύγει για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης στην προπονητική του καριέρα, η οποία εκτείνεται εδώ και 15 χρόνια. Από το 2009 και μέχρι σήμερα θήτευσε διαδοχικά στην Εσπανιόλ, τη Σαουθάμπτον, την Τότεναμ, την Παρί και την Τσέλσι, ενώ είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει εθνικό συγκρότημα.

🚨🇺🇸 Official: Mauricio Pochettino is the head coach of the USMNT. pic.twitter.com/FT7T1vgbVc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024