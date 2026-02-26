ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, θα προεδρεύσει μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη Δευτέρα. Την ανακοίνωση έκανε ο Λευκός Οίκος, καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής προεδρία του ανώτατου οργάνου αυτού του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία της συνεδρίαση θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως τρόπο προώθησης της ανοχής και της παγκόσμιας ειρήνης.

Είναι η πρώτη φορά που μια εν ενεργεία πρώτη κυρία των ΗΠΑ προεδρεύει του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, ανακοίνωσε το γραφείο της Μελάνια Τραμπ.

Παραμένει ασαφές με ποιον θεσμικό ρόλο θα παραστεί και θα προεδρεύσει της συνεδρίασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η Μελάνια Τραμπ δεν είναι ούτε διπλωμάτης ούτε υπουργός της αμερικανικής κυβέρνησης. Η συνεδρίαση της Δευτέρας αφορά θέματα «Παιδιών, Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Συγκρούσεων». Στο Συμβούλιο Ασφαλείας μετέχουν οι πρέσβεις των πέντε μόνιμων και 10 προσωρινών μελών του, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο διορισμένος ως πρέσβης Μάικ Γουόλτς.

Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου τους τελευταίους μήνες επιχειρεί να αυξήσει τη δημόσια παρουσία της. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Το γεγονός έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί σφοδρή κριτική στα Ηνωμένα Έθνη. Κριτική που ξεκίνησε από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο και διαρκώς εντείνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι είναι αναποτελεσματικός και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις.

Από τον ΟΗΕ στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε έναν περισσότερο συμφιλιωτικό τόνο την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Είπε ότι η πρωτοβουλία του στοχεύει στην επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως. Ωστόσο, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο οποίο προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω ανησυχιών ότι σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης σχεδόν θα επιβλέπει τα Ηνωμένα Έθνη και θα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου.

«Θα ενισχύσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές… Θα τα βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι βιώσιμα», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος.