Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 19:33

ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία της θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως τρόπο προώθησης της ανοχής και της παγκόσμιας ειρήνης. Παραμένει ασαφές με ποιον θεσμικό ρόλο θα παραστεί.

Σύνταξη
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, θα προεδρεύσει μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη Δευτέρα. Την ανακοίνωση έκανε ο Λευκός Οίκος, καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής προεδρία του ανώτατου οργάνου αυτού του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία της συνεδρίαση θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως τρόπο προώθησης της ανοχής και της παγκόσμιας ειρήνης.


Είναι η πρώτη φορά που μια εν ενεργεία πρώτη κυρία των ΗΠΑ προεδρεύει του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, ανακοίνωσε το γραφείο της Μελάνια Τραμπ.

Παραμένει ασαφές με ποιον θεσμικό ρόλο θα παραστεί και θα προεδρεύσει της συνεδρίασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η Μελάνια Τραμπ δεν είναι ούτε διπλωμάτης ούτε υπουργός της αμερικανικής κυβέρνησης. Η συνεδρίαση της Δευτέρας αφορά θέματα «Παιδιών, Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Συγκρούσεων». Στο Συμβούλιο Ασφαλείας μετέχουν οι πρέσβεις των πέντε μόνιμων και 10 προσωρινών μελών του, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο διορισμένος ως πρέσβης Μάικ Γουόλτς.

Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου τους τελευταίους μήνες επιχειρεί να αυξήσει τη δημόσια παρουσία της. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Το γεγονός έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί σφοδρή κριτική στα Ηνωμένα Έθνη. Κριτική που ξεκίνησε από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο και διαρκώς εντείνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι είναι αναποτελεσματικός και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις.

Από τον ΟΗΕ στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε έναν περισσότερο συμφιλιωτικό τόνο την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Είπε ότι η πρωτοβουλία του στοχεύει στην επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως. Ωστόσο, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο οποίο προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω ανησυχιών ότι σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης σχεδόν θα επιβλέπει τα Ηνωμένα Έθνη και θα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου.

«Θα ενισχύσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές… Θα τα βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι βιώσιμα», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς
Κόσμος 26.02.26

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, θα πρέπει να αναμένεται η έκβαση της κύριας διαδικασίας, καθώς η Εναλλακτική για την Γερμανία υπέβαλε αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο έγινε δεκτό

Σύνταξη
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Νέα κορίτσια;» 26.02.26

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου
Ρωσία 26.02.26

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις των ρωσικών αρχών κατά του Telegram. Η πλατφόρμα είναι δημοφιλής στη Ρωσία για δημόσιες και για ιδιωτικές επικοινωνίες, αλλά την κατηγορούν για εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Σύνταξη
Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες
Δίκη το 2028 26.02.26

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Βρετανία

Σύνταξη
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto
Ευρωπαϊκή συνεργασία 26.02.26

Δύο χρόνια ερευνών, εξήντα αστυνομικοί σε κινητοποίηση και κατασχέσεις ρεκόρ. Η Ειδική Διαπεριφερειακή Δικαστική Αρχή (JIRS) στην Μασσαλία έθεσε τέλος σε μια εγκληματική οργάνωση διεθνούς εμβέλειας

Σύνταξη
Ιράν: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ιράν - ΗΠΑ 26.02.26

Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο συμφωνίας για να αξιολογήσει τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ σε σχέση με τη δέσμευσή τους στην διπλωματία - Το δεύτερο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στον Κόλπο

Σύνταξη
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο»
«Σηκώνει το γάντι» 26.02.26

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις
Woman 26.02.26

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Σύνταξη
Σύνταξη
Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Βραζιλίας και πολύ πιθανό σε ολόκληρο τον κόσμο λέγεται Λούις Κάρλος ντος Σάντος και έχει κλείσει 118 χρόνια ζωής!

Σύνταξη
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις
Ελλάδα 26.02.26

Η Τροχαία πραγματοποίησε χθες ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια και την τήρηση του ΚΟΚ από τους αναβάτες

Σύνταξη
Έβρος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί – Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό
Συνδρομή του στρατού 26.02.26

Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα νερά έχουν φτάσει και σε κατοικημένες περιοχές. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.

Σύνταξη
Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας
Ελλάδα 26.02.26

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της, η Ρούλα Πισπιρίγκου λόγω του αυτοάνοσου νοσήματος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Σύνταξη
Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
