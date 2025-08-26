Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων

Ήταν Νοέμβριος του 1978 όταν το Outlandos d’Amour έκανε την εμφάνισή του στα δισκοπωλεία και οι Police μετατράπηκαν στους νέους ήρωες της βρετανικής μουσικής σκηνής. Το Roxanne έγινε το super hit τους -ακολούθησαν αρκετά ακόμα- και για τα επόμενα χρόνια έγιναν ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα του Λονδίνου.

Παρά τις επιτυχίες τους, οι Police θα μείνουν μαζί έως το 1986, καθώς πίσω από τα φώτα οι Sting, Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς αδυνατούσαν να τα βρουν. Οι κόντρες και οι τσακωμοί ήταν στο καθημερινό μενού του συγκροτήματος και το Synchronicity έμελλε να είναι και η τελευταία τους δουλειά.

Η διάλυση του συγκροτήματος τους οδήγησε σε διαφορετικούς -solo- δρόμους, ωστόσο οι διαμάχες μεταξύ τους δεν σταμάτησαν ούτε τα επόμενα χρόνια. Πάντα υπήρχε η κόντρα για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών των Police.

Στα χαρτιά ο βασικός στιχουργός και συνθέτης του γκρουπ είναι ο Sting, έστω κι αν τα άλλα δύο μέλη επιμένουν ότι έχουν συμβάλει στη δημιουργία των τραγουδιών.

Και όπως φαίνεται ο κόμπος έφτασε στο χτένι, καθώς οι Κόουπλαντ και Σάμερς μήνυσαν τον Sting για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων.

«Αυτό ερχόταν εδώ και καιρό. Οι δικηγόροι προσπάθησαν επανειλημμένα να φτάσουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό αλλά βρέθηκαν σε αδιέξοδο» είπε μια πηγή στη Sun και συμπλήρωσε: «Ο Άντι και ο Στιούαρτ αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το δικαστήριο και προχώρησαν. Λένε ότι τους οφείλονται εκατομμύρια σε χαμένα δικαιώματα».

Ο Sting φέρεται να κερδίζει ετησίως 550.000 λίρες μόνο για τα δικαιώματα του Every Breath you Take, την ίδια ώρα που τα έσοδα που έχουν οι Κόουπλαντ και Σάμερς από τους Police μοιάζουν να είναι ελάχιστα.

