Η Γκουίνεθ Πάλτροου μιλάει ανοιχτά για την «πολύ περίπλοκη» σχέση της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Το 2017, η 53χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου ήταν μία από τις πρώτες σταρ του Χόλιγουντ που μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση του Γουάινστιν σε ένα συγκλονιστικό άρθρο των New York Times — μια απόφαση που επανεξέτασε σε μια νέα συνέντευξη με το Hollywood Reporter.

«Ήμουν πολύ διστακτική να μιλήσω σε έναν δημοσιογράφο και, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, δεν ήξερα αν θα έδινα επίσημη δήλωση» παραδέχτηκε η ηθοποιός του Χόλιγουντ. «Αλλά κατά τη διάρκεια των πολλών συνομιλιών μου με τη Τζόντι Κάντορ και τη Μέγκαν Τουόι των New York Times, άρχισα να καταλαβαίνω το βάθος, το εύρος και τη σκοτεινότητα αυτού που είχε πραγματικά συμβεί, κάτι που δεν γνώριζα» πρόσθεσε.

«Και μόλις το κατάλαβα, σκέφτηκα ότι δεν έχω άλλη επιλογή, πρέπει να πω κάτι, γιατί ήξερα ότι η συνυπογραφή μου θα ήταν πολύ σημαντική» τόνισε.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»

Η Πάλτροου ξεκαθάρισε: «Και είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα, και είμαι πολύ χαρούμενη που τώρα υπάρχουν εξελίξεις στη βιομηχανία του θεάματος όπως ο συντονιστής οικειότητας. Αλλά ήταν πραγματικά τρομακτικό».

Στην αρχή του κινήματος #MeToo, η Πάλτροου ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο ξενοδοχείο Peninsula Beverly Hills, ο Γουάινστιν την άγγιξε και της πρότεινε να πάνε στο υπνοδωμάτιο για μασάζ.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο τότε φίλος της, Μπραντ Πιτ, αντιμετώπισε τον Γουάινστιν για το περιστατικό και του είπε να μην ξανααγγίξει ποτέ την Πάλτροου. Ο Γουάινστιν έχει παραδεχτεί έκτοτε ότι «σίγουρα έκανε μια κίνηση» προς την Πάλτροου, περιγράφοντάς την ως μια μοναδική, σχεδόν αβλαβή χειρονομία.

Όταν ρωτήθηκε εάν δέχθηκε «αντίποινα» για το γεγονός ότι αναχαίτισε τον Γουάινστιν, η Πάλτροου είπε στο The Hollywood Reporter: «Δεν νομίζω, όχι… Ήμουν απλά πολύ θυμωμένη όταν έμαθα τα πάντα. Και είμαι Enneagram 1 [στο τεστ προσωπικότητας], οπότε όταν αντιλαμβάνομαι μια αδικία, γίνομαι αμείλικτη και θα πεθάνω με αυτό το σπαθί στο χέρι».

«Είχαμε πολλές διαμάχες»

Η Πάλτροου — η οποία γύρισε 11 ταινίες με τον Γουάινστιν, συμπεριλαμβανομένου του «Ερωτευμένου Σαίξπηρ», που της χάρισε ένα Όσκαρ — παραδέχτηκε ότι είχε «μια πολύ περίπλοκη» σχέση με τον διασυρμένο παραγωγό.

«Αλλά ήταν επίσης μια εξαιρετική επαγγελματική σχέση. Γυρίσαμε απίστευτες ταινίες μαζί. Ξεπεράσαμε κάπως αυτό το περίεργο περιστατικό», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο σκηνικό μεταξύ του Πιτ και του Γουάινστιν. «Και σκέφτηκα, ότι εντάξει, αυτό το είχαμε αφήσει πίσω μας».

«Ο Χάρβεϊ και εγώ είχαμε πολλές άλλες διαμάχες για πολλά άλλα πράγματα, αλλά είχα μια απίστευτη δημιουργική πορεία μαζί του και την εταιρεία του», είπε η Πάλτροου. «Οπότε, είναι περίπλοκο, γιατί είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που κάναμε, και είναι τρελό, γιατί ήταν τόσο ικανός στο να ανακαλύπτει ταλέντα, να τα κατανοεί και να τα καλλιεργεί».

Ο Γουάινστιν βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 16 ετών μετά την καταδίκη του για βιασμό το 2022 στην Καλιφόρνια.

Καταδικάστηκε επίσης για σεξουαλική επίθεση στη δεύτερη δίκη του στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, μετά την αναίρεση της προηγούμενης απόφασης σε έφεση. Δεν έχει ακόμη δοθεί η ποινή για τη δεύτερη καταδίκη του.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS