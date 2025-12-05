magazin
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 16:01
«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» - 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Η Γκουίνεθ Πάλτροου μιλάει ανοιχτά για την «πολύ περίπλοκη» σχέση της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν
Fizz 05 Δεκεμβρίου 2025 | 14:45

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μιλάει ανοιχτά για την «πολύ περίπλοκη» σχέση της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Η Γκουίνεθ Πάλτροου αναλογίζεται τον ρόλο που έπαιξε η ίδια στην πτώση του Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Spotlight

Το 2017, η 53χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου ήταν μία από τις πρώτες σταρ του Χόλιγουντ που μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση του Γουάινστιν σε ένα συγκλονιστικό άρθρο των New York Times — μια απόφαση που επανεξέτασε σε μια νέα συνέντευξη με το Hollywood Reporter.

«Ήμουν πολύ διστακτική να μιλήσω σε έναν δημοσιογράφο και, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, δεν ήξερα αν θα έδινα επίσημη δήλωση» παραδέχτηκε η ηθοποιός του Χόλιγουντ. «Αλλά κατά τη διάρκεια των πολλών συνομιλιών μου με τη Τζόντι Κάντορ και τη Μέγκαν Τουόι των New York Times, άρχισα να καταλαβαίνω το βάθος, το εύρος και τη σκοτεινότητα αυτού που είχε πραγματικά συμβεί, κάτι που δεν γνώριζα» πρόσθεσε.

«Και μόλις το κατάλαβα, σκέφτηκα ότι δεν έχω άλλη επιλογή, πρέπει να πω κάτι, γιατί ήξερα ότι η συνυπογραφή μου θα ήταν πολύ σημαντική» τόνισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New York Post (@nypost)

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»

Η Πάλτροου ξεκαθάρισε: «Και είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα, και είμαι πολύ χαρούμενη που τώρα υπάρχουν εξελίξεις στη βιομηχανία του θεάματος όπως ο συντονιστής οικειότητας. Αλλά ήταν πραγματικά τρομακτικό».

Στην αρχή του κινήματος #MeToo, η Πάλτροου ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο ξενοδοχείο Peninsula Beverly Hills, ο Γουάινστιν την άγγιξε και της πρότεινε να πάνε στο υπνοδωμάτιο για μασάζ.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο τότε φίλος της, Μπραντ Πιτ, αντιμετώπισε τον Γουάινστιν για το περιστατικό και του είπε να μην ξανααγγίξει ποτέ την Πάλτροου. Ο Γουάινστιν έχει παραδεχτεί έκτοτε ότι «σίγουρα έκανε μια κίνηση» προς την Πάλτροου, περιγράφοντάς την ως μια μοναδική, σχεδόν αβλαβή χειρονομία.

Όταν ρωτήθηκε εάν δέχθηκε «αντίποινα» για το γεγονός ότι αναχαίτισε τον Γουάινστιν, η Πάλτροου είπε στο The Hollywood Reporter: «Δεν νομίζω, όχι… Ήμουν απλά πολύ θυμωμένη όταν έμαθα τα πάντα. Και είμαι Enneagram 1 [στο τεστ προσωπικότητας], οπότε όταν αντιλαμβάνομαι μια αδικία, γίνομαι αμείλικτη και θα πεθάνω με αυτό το σπαθί στο χέρι».

Στην αρχή του κινήματος #MeToo, η Πάλτροου ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο ξενοδοχείο Peninsula Beverly Hills, ο Γουάινστιν την άγγιξε και της πρότεινε να πάνε στο υπνοδωμάτιο για μασάζ

YouTube thumbnail

«Είχαμε πολλές διαμάχες»

Η Πάλτροου — η οποία γύρισε 11 ταινίες με τον Γουάινστιν, συμπεριλαμβανομένου του «Ερωτευμένου Σαίξπηρ», που της χάρισε ένα Όσκαρ — παραδέχτηκε ότι είχε «μια πολύ περίπλοκη» σχέση με τον διασυρμένο παραγωγό.

«Αλλά ήταν επίσης μια εξαιρετική επαγγελματική σχέση. Γυρίσαμε απίστευτες ταινίες μαζί. Ξεπεράσαμε κάπως αυτό το περίεργο περιστατικό», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο σκηνικό μεταξύ του Πιτ και του Γουάινστιν. «Και σκέφτηκα, ότι εντάξει, αυτό το είχαμε αφήσει πίσω μας».

«Ο Χάρβεϊ και εγώ είχαμε πολλές άλλες διαμάχες για πολλά άλλα πράγματα, αλλά είχα μια απίστευτη δημιουργική πορεία μαζί του και την εταιρεία του», είπε η Πάλτροου. «Οπότε, είναι περίπλοκο, γιατί είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που κάναμε, και είναι τρελό, γιατί ήταν τόσο ικανός στο να ανακαλύπτει ταλέντα, να τα κατανοεί και να τα καλλιεργεί».

Ο Γουάινστιν βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 16 ετών μετά την καταδίκη του για βιασμό το 2022 στην Καλιφόρνια.

Καταδικάστηκε επίσης για σεξουαλική επίθεση στη δεύτερη δίκη του στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, μετά την αναίρεση της προηγούμενης απόφασης σε έφεση. Δεν έχει ακόμη δοθεί η ποινή για τη δεύτερη καταδίκη του.


*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS

Τράπεζες
Fitch: Βλέπει βελτιωμένες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες – Μοχλός η συνεχιζόμενη ανάπτυξη

Fitch: Βλέπει βελτιωμένες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες – Μοχλός η συνεχιζόμενη ανάπτυξη

Markets
Bank of America: Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Bank of America: Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Fizz 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ
Βίντεο 05.12.25

«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ και η συζήτηση πήγε σε χρόνο μηδέν από τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ
«Τι θα φάμε;» 04.12.25

Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέκρουσε εικασίες όπως το ότι η αισθητική της συμβάλει στον εξευτελισμό των γυναικών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Κεταμίνη 04.12.25

«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι

Ο Σαλβαδόρ Πλασένθια, ο γιατρός που παρείχε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, με το δικαστήριο να μιλά για «εκμετάλλευση» του ηθοποιού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
«Θέλεις βία;» 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»
Πόνος 04.12.25

«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»

Η μητέρα και ο πατριός του Μάθιου Πέρι, Σούζαν και Κιθ Μόρισον, καθώς και ο πατέρας και η μητριά του, Τζον και Ντέμπι Πέρι, εξέδωσαν επιστολές πριν από την έκδοση της ποινής του Dr. Ρ. για την εγκληματική του δράση και τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική 05.12.25

Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
League Cup 05.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» - Δείτε βίντεο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» – 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Στις 16 Δεκεμβρίου 05.12.25

«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» - 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με κυρίαρχο αίτημα «την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» η ΠΟΕ-ΟΤΕ αποφάσισε απεργία για τις 16 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ανακαλείται μη ασφαλές τρόφιμο από τον ΕΦΕΤ
Έλεγχος 05.12.25

Ανακαλείται μη ασφαλές τρόφιμο από τον ΕΦΕΤ

«Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Σύνταξη
Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν
Euroleague 05.12.25

Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 05.12.25

Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ - Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις

Συνελήφθησαν από την Αστυνομία ένας φαρμακοποιός και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που εξέδιδαν και εκτελούσαν εικονικές συνταγές για φάρμακα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
Τεχνολογία 05.12.25

Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

