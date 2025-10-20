Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

Το να είσαι κόρη του Κρις Μάρτιν και της Γκουίνεθ Πάλτροου μπορεί να δυσκολεύει τους θεατές να σε δουν ως ξεχωριστό άτομο. Η Απλ Μάρτιν, που μόλις πόζαρε με τη μητέρα της για την GAP, το γνωρίζει πολύ καλά. Ωστόσο, έχει και τη δική της σχέση με το brand: «Όταν σκέφτομαι την Gap, σκέφτομαι ότι μεγάλωσα μαζί της», είπε σε μια δήλωση κατά την έναρξη της νέας καμπάνιας του καταστήματος.

«Όταν ήμουν μικρή, φορούσα πάντα ρούχα της Gap Kids και από τότε αγαπώ τα ρούχα».

Η Μάρτιν είναι επίσης το πρόσωπο της Self-Portrait, μιας μάρκας που έχει γίνει αγαπημένη της Γενιάς Z χάρη σε καμπάνιες με μεγάλα ονόματα όπως η Φίμπι Ντίνεβορ και η Τζίτζι Χαντίντ.

«Συνεχώς υπενθυμίζω στον εαυτό μου πόσο ευγνώμων είμαι που έχω αυτές τις ευκαιρίες» είπε στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph

Είναι ευγνώμων

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Telegraph, η Μάρτιν εξηγεί ότι ως παιδί έκανε επιδείξεις μόδας στο δωμάτιό της, ντυμένη με τη σχολική της στολή, και ποζάριζε μπροστά στον καθρέφτη σαν να βρισκόταν σε πασαρέλα.

Επίσης, λατρεύει να βλέπει το παρελθόν της μητέρας της στο κόκκινο χαλί και, φυσικά, περιστασιακά δανείζεται αξεσουάρ και ρούχα από την ντουλάπα της Πάλτροου. «Κρατάει πολλά πράγματα. Δεν μου ταιριάζουν όλα, αλλά αυτά που μου ταιριάζουν, τα κλέβω πάντα. Πρόσφατα της έκλεψα μια τσάντα Prada. Είναι η τέλεια τσάντα ταξιδιού, γιατί χωράει πολλά», λέει.

Όταν η Απλ δεν έχει καμία καμπάνια μόδας, σπουδάζει νομικά, ιστορία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Βάντελμπιλντ στο Νάσβιλ του Τενεσί. «Συνεχώς υπενθυμίζω στον εαυτό μου πόσο ευγνώμων είμαι που έχω αυτές τις ευκαιρίες», είπε στη βρετανική εφημερίδα.

«Ξέρω ότι αυτός δεν είναι ένας καθόλου φυσιολογικός τρόπος να μεγαλώνεις. Αλλά οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω».

Μια από τις σπάνιες φορές που η Απλ Μάρτιν δέχτηκε να μιλήσει στην κάμερα

