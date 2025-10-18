Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme

Ήταν πριν από περίπου έναν χρόνο όταν οι παπαράτσι πέτυχαν δύο από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ να ανταλλάσουν παθιασμένα φιλιά σε ένα δρομάκι. Ωστόσο, οι καυτές σκηνές ανάμεσα στην Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ήταν μόνο για τα γυρίσματα της ταινίας Marty Supreme.

Αυτό, βέβαια, δεν ενδιέφερε και πολλούς με τις φωτογραφίες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου και το φιλμ να αποκτά μεγάλη δημοσιότητα πριν καν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα.

Σε αυτόν τον έναν χρόνο τόσο η 53χρονη ηθοποιός, όσο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχουν μιλήσει για αυτές τις σκηνές ουκ ολίγες φορές. Μέχρι και ο σύζυγος της Πάλτροου, ο Μπραντ Φάλτσακ, ρωτήθηκε πως ένιωσε βλέποντας της φωτογραφίες.

Από τότε έχουν περάσει 12 μήνες, η ταινία αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες τον Δεκέμβριο και οι νέες αποκαλύψεις είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές. Η Γκουίνεθ Πάλτροου παραδέχθηκε ότι δεν ήξερε και πολλά για τον 29χρονο συμπρωταγωνιστή της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε στη βρετανική Vogue ότι «όλοι την κοροϊδεύουν επειδή δεν τον ήξερε» και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η σύντροφος του Σαλαμέ είναι η Κάιλι Τζένερ.

«Ανέφερε ότι η σύντροφός του έχει παιδιά και εγώ του είπα: «Αυτό είναι τόσο ωραίο. Μου αρέσει πολύ να το ακούω αυτό από έναν νεαρό άντρα σαν εσένα»» είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου.

«Καταλαβαίνω έναν 45χρονο που έχει τα δικά του παιδιά να βγαίνει με μια γυναίκα που έχει παιδιά, αλλά είναι μια ωραία επιλογή να βγαίνεις με μια νεαρή γυναίκα που έχει δύο παιδιά. Το σέβομαι. Νομίζω ότι είναι ένα είδος πανκ ροκ. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν ήξερα (ότι ήταν) η Κάιλι Τζένερ» πρόσθεσε.

Φυσικά, μίλησε και για τις καυτές σκηνές της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Η Γκουίνεθ Πάλτροου είπε ότι έλαβε πολλά μηνύματα από τους φίλους της όταν είδαν τις φωτογραφίες των παπαράτσι.

«Όλες οι ομαδικές συνομιλίες των μαμάδων είχαν πάρει φωτιά» είπε η Αμερικανίδα ηθοποιός και επιχειρηματίας.