Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μίλησε για την νέα του ταινία «Marty Supreme», η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 7 Οκτωβρίου, αλλά και για την «απίστευτη» συνεργασία που είχε με την συμπρωταγωνίστρια του, Γκουίνεθ Πάλτροου.

Στην ταινία, ο Σαλαμέ ενσαρκώνει τον επίδοξο παίκτη πινγκ-πονγκ ονόματι Μάρτι Μάουζερ, ενώ η Πάλτροου κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη από το 2019, υποδυόμενη την ηθοποιό Κέι Στόουν.

«Συνεργάζομαι με έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη»

«Απίστευτη», χαρακτήρισε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, σε συνέντευξη του στο The Hollywood Reporter, τη συνεργασία του με την Πάλτροου και, ενθυμούμενος ότι πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου» το 2017, έχοντας στο πλευρό του τον Κρίστιαν Μπέιλ, ανέφερε ότι: «Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα υποκριτικής στην 48th Street, να κάνω μια άσκηση και να σκέφτομαι: ‘Πω πω, συνεργάζομαι με έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη’».

Η ταινία απασχόλησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν κυκλοφόρησαν ευρέως φωτογραφίες των Σαλαμέ και Πάλτροου, που τους απεικόνιζαν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 2024.

Ένα τρέιλερ, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, δείχνει τους δύο χαρακτήρες να φλερτάρουν, καθώς εκείνος της τηλεφωνεί από ένα ξενοδοχείο και της λέει ότι πιστεύει ότι είναι «ο εκλεκτός», ενώ η Πάλτροου δήλωσε στο Vanity Fair σε μια συνέντευξη τον Μάρτιο ότι το ζευγάρι «κάνει πολύ σεξ σε αυτή την ταινία».

«Πραγματικά, είναι πολύ ευγενικός, πολύ ταλαντούχος, πολύ ευχάριστος», είπε η Πάλτροου στη Ντρου Μπάριμορ για τη συνεργασία της με τον Σαλαμέ, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή της τον Νοέμβριο του 2024. «Περνάω πολύ καλά μαζί του», συμπλήρωσε.

Η δύσκολη προετοιμασία

«Ο Μάρτι Μάουζερ, ένας νεαρός με ένα όνειρο που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, περνάει από την κόλαση και επιστρέφει στην αναζήτηση της καταξίωσης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας, την οποία υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζος Σάφντι.

Το «Marty Supreme» σηματοδοτεί την επιστροφή του Τιμοτέ Σαλαμέ στη μεγάλη οθόνη από το 2024, μετά τις ταινίες «Dune: Part Two» και «A Complete Unknown».

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο Σαλαμέ υποστήριξε ότι από το 2018 εξασκείται στο πινγκ-πονγκ και παρακολουθεί μαθήματα για να υποδυθεί τον χαρακτήρα που ανέλαβε στην ταινία. Παρομοίως, πέρασε πολλά χρόνια μαθαίνοντας να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει για να υποδυθεί τον Μπομπ Ντίλαν στην βιογραφική ταινία «A Complete Unknown».

«Αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό είναι ψέμα, όπως λένε τα παιδιά — αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό είναι προϊόν φαντασίας — όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα και θα δημοσιοποιηθούν», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης. «Αυτά ήταν τα δύο πρότζεκτ για τα οποία δούλεψα για χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δούλευα και στα δύο ταυτόχρονα».

Η ταινία «Marty Supreme» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDb