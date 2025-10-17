magazin
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
Fizz 17 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Spotlight

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της με (τον κάπως ανέμπνευστο) τίτλο «Gwyneth: The Biography» – το πολύκροτο βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως Έιμι Οντέλ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Η Πάλτροου δεν συμμετείχε στη βιογραφία, αλλά η Οντέλ άντλησε πληροφορίες από άτομα που γνωρίζουν ή έχουν συνεργαστεί με την ηθοποιό.

«Έχασε εντελώς το νόημα»

Το βιβλίο «Gwyneth: The Biography» καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την ηθοποιό: από την ερωτική ζωή της Πάλτροου μέχρι την καριέρα της στην κινηματογραφική βιομηχανία, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ μέχρι το «τοξικό κλίμα» που επικρατεί στην εταιρεία της ηθοποιού, Goop.

«Έχασε εντελώς το νόημα, την αλήθεια για το ποια είμαι», δήλωσε η Πάλτροου στη βρετανική Vogue για τη βιογραφία της Οντέλ, σημειώνοντας ότι δεν την διάβασε η ίδια, αλλά ο σύζυγός της, Μπραντ Φάλτσουκ, ο οποίος την ενημέρωσε ότι «είναι πραγματικά κακογραμμένη».

«Όσα είδα στο περιοδικό People και [σε άλλα μέσα που το ανέλαβαν], ήταν όλα ανοησίες, πράγματα που υποτίθεται ότι είπα», ανέφερε η ηθοποιός.

«Είναι πολύ σεξιστικό. [Και δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα] ‘γιατί οι άντρες έχουν τον Γουόλτερ Άιζακσον και εγώ έχω αυτήν την άσχετη’;» πρόσθεσε η Πάλτροου.

Ο Άιζακσον είναι ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που έχει γράψει τις βιογραφίες των Στιβ Τζομπς, Έλον Μασκ, Λεονάρντο ντα Βίντσι και άλλων.

Χάος;

Αν και η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν διάβασε το «Gwyneth: The Biography», έμαθε ότι το βιβλίο περιλάμβανε επίσης ανώνυμες πηγές που επέκριναν την εταιρεία της, Goop, και ισχυρίζονταν ότι η ηγεσία της προκάλεσε «χάος».

«Αυτό που με ενοχλεί είναι ο ισχυρισμός ότι η Goop έχει μια τοξική εταιρική κουλτούρα. Αυτό με τρελαίνει γιατί ποτέ δεν είχαμε κάτι τέτοιο», είπε η Πάλτροου. «Σίγουρα είχαμε μερικούς τοξικούς ανθρώπους και, λόγω του φόβου μου για αντιπαραθέσεις, ίσως δεν το αντιμετώπισα αρκετά γρήγορα. Αυτό έχει επιπτώσεις και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό. Αλλά έχουμε μια πολύ ωραία κουλτούρα. Αλήθεια. Είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη και για το οποίο δούλεψα πολύ σκληρά», κατέληξε.

Το βιβλίο «Gwyneth: The Biography» απασχόλησε ιδιαιτέρως τον Τύπο καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από ιστορίες για την ηθοποιό. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην βιογραφία η Πάλτροου εμπόδισε τον Ράσελ Κρόου από το να πάρει τον ρόλο του ερωτικού της συντρόφου στο θρίλερ «Ένας τέλειος φόνος» του 1998, επειδή κάποτε είχαν μια σύντομη σχέση.

Επίσης, μια ανώνυμη πηγή είπε στην Οντέλ ότι η Πάλτροου, δέχτηκε να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία «Marty Supreme» στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ, μόνο για να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητες και να αυξήσει τις πωλήσεις της Goop.

*Με πληροφορίες από: Vogue | Variety

Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
Stream magazin
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»
Fizz 16.10.25

Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»

Εδώ και εννέα μήνες οι φήμες τους ήθελαν μαζί, έστω κι αν αυτή η σχέση έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και διαφημιστικό κόλπο. Πλέον δεν έχει σημασία, ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς χώρισαν.

Σύνταξη
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Ανταρσία 15.10.25

Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία – Ρωσία: Το συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν – Επίσκεψη Ζελένσκι σε επιχείρηση όπλων στις ΗΠΑ
Κινητικότητα 17.10.25

Συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν - Επίσκεψη Ζελένσκι στην επιχείρηση που κατασκευάζει Τόμαχοκ στις ΗΠΑ

Η Ουκρανία ξανά στο προσκήνιο μετά την επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο – Κατασχέθηκαν και αρχαία
Στο Ρέθυμνο 17.10.25

Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο - Κατασχέθηκαν και αρχαία

Σε χώρους του σπιτιού του ηλικιωμένου στο Ρέθυμνο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαφόρων τύπων όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες, δυναμίτης και πυροκροτητές, μαχαίρια, ένας αμφορέας και λίθινα αντικείμενα

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
Έρευνα κοινής γνώμης: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες την κρατική πολιτική
Δημοσκόπηση 17.10.25

Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες την κρατική πολιτική

Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά την κρατική πολιτική σε δημογραφικό, στέγαση, παιδεία, οικονομία, υγεία, ενέργεια, αξιοκρατία με ποσοστά που αγγίζουν ως και το 83%. Χαστούκι από νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)

Την ώρα που ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται σφοδρή κριτική για τις... εξωγηπεδικές δραστηριότητές του, μια ακόμη εμπορική συμφωνία που έχει στα σκαριά σίγουρα δεν θα κάνει περισσότερο χαρούμενους τους φαν του...

Σύνταξη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
