Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της με (τον κάπως ανέμπνευστο) τίτλο «Gwyneth: The Biography» – το πολύκροτο βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως Έιμι Οντέλ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Η Πάλτροου δεν συμμετείχε στη βιογραφία, αλλά η Οντέλ άντλησε πληροφορίες από άτομα που γνωρίζουν ή έχουν συνεργαστεί με την ηθοποιό.

«Έχασε εντελώς το νόημα»

Το βιβλίο «Gwyneth: The Biography» καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την ηθοποιό: από την ερωτική ζωή της Πάλτροου μέχρι την καριέρα της στην κινηματογραφική βιομηχανία, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ μέχρι το «τοξικό κλίμα» που επικρατεί στην εταιρεία της ηθοποιού, Goop.

«Έχασε εντελώς το νόημα, την αλήθεια για το ποια είμαι», δήλωσε η Πάλτροου στη βρετανική Vogue για τη βιογραφία της Οντέλ, σημειώνοντας ότι δεν την διάβασε η ίδια, αλλά ο σύζυγός της, Μπραντ Φάλτσουκ, ο οποίος την ενημέρωσε ότι «είναι πραγματικά κακογραμμένη».

«Όσα είδα στο περιοδικό People και [σε άλλα μέσα που το ανέλαβαν], ήταν όλα ανοησίες, πράγματα που υποτίθεται ότι είπα», ανέφερε η ηθοποιός.

«Είναι πολύ σεξιστικό. [Και δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα] ‘γιατί οι άντρες έχουν τον Γουόλτερ Άιζακσον και εγώ έχω αυτήν την άσχετη’;» πρόσθεσε η Πάλτροου.

Ο Άιζακσον είναι ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που έχει γράψει τις βιογραφίες των Στιβ Τζομπς, Έλον Μασκ, Λεονάρντο ντα Βίντσι και άλλων.

Χάος;

Αν και η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν διάβασε το «Gwyneth: The Biography», έμαθε ότι το βιβλίο περιλάμβανε επίσης ανώνυμες πηγές που επέκριναν την εταιρεία της, Goop, και ισχυρίζονταν ότι η ηγεσία της προκάλεσε «χάος».

«Αυτό που με ενοχλεί είναι ο ισχυρισμός ότι η Goop έχει μια τοξική εταιρική κουλτούρα. Αυτό με τρελαίνει γιατί ποτέ δεν είχαμε κάτι τέτοιο», είπε η Πάλτροου. «Σίγουρα είχαμε μερικούς τοξικούς ανθρώπους και, λόγω του φόβου μου για αντιπαραθέσεις, ίσως δεν το αντιμετώπισα αρκετά γρήγορα. Αυτό έχει επιπτώσεις και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό. Αλλά έχουμε μια πολύ ωραία κουλτούρα. Αλήθεια. Είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη και για το οποίο δούλεψα πολύ σκληρά», κατέληξε.

Το βιβλίο «Gwyneth: The Biography» απασχόλησε ιδιαιτέρως τον Τύπο καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από ιστορίες για την ηθοποιό. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην βιογραφία η Πάλτροου εμπόδισε τον Ράσελ Κρόου από το να πάρει τον ρόλο του ερωτικού της συντρόφου στο θρίλερ «Ένας τέλειος φόνος» του 1998, επειδή κάποτε είχαν μια σύντομη σχέση.

Επίσης, μια ανώνυμη πηγή είπε στην Οντέλ ότι η Πάλτροου, δέχτηκε να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία «Marty Supreme» στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ, μόνο για να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητες και να αυξήσει τις πωλήσεις της Goop.

*Με πληροφορίες από: Vogue | Variety