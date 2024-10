Αυτή ήταν η αντίδραση του συζύγου της Γκουίνεθ Πάλτροου στο παθιασμένο φιλί της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποθανατίστηκε πρόσφατα να μοιράζεται ένα παθιασμένο φιλί με τον νεαρό -και πολύ γοητευτικό- Τιμοτέ Σαλαμέ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας, «Marty Supreme».

Το στιγμιότυπο από τα γυρίσματα έκανε γρήγορα το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας παροξυσμό στους θαυμαστές και των δύο σταρ. Η σχέση της ηθοποιού με τον επί 10 χρόνια σύζυγό της, Μπραντ Φάλτσακ, έκανε πολλούς να αναρωτηθούν πώς εκείνος αντέδρασε στο συγκεκριμένο φιλί.

Ενώ η Γκουίνεθ Πάλτροου απαντούσε σε ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram, ένας θαυμαστής δεν δίστασε να τη ρωτήσει ευθέως: «Πώς αισθάνεται ο Μπραντ που φιλάς τον κύριο Σαλαμέ;».

Η ηθοποιός έδωσε μια απόλυτα χαλαρή και τρυφερή απάντηση: «Δεν ένιωσε καμία απειλή. Όχι επειδή ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν είναι υπέροχος, αλλά ξέρει ότι η καρδιά μου του ανήκει».

