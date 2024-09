H Γκουίνεθ Πάλτροου επιστρέφει στις κινηματογραφικές οθόνες μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια. Ο λόγος; Η κόρη της, Απλ Μάρτιν.

Σύμφωνα με πηγές, η 51χρονη πείστηκε να συμμετάσχει στην ταινία «Marty Supreme» και αυτό συνέβη λόγω της Απλ, η οποία κατά πώς φαίνεται είναι ερωτευμένη -έστω και πλατωνικά- με τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ. Η εν λόγω ταινία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ, Μάρτι Ράισμαν, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Γαλλοαμερικανός σταρ, καθώς θα μοιραστεί και μέρος της παραγωγής. Ωστόσο, δεν μας είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιο ρόλο θα ενσαρκώσει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Μια πηγή δήλωσε στην Daily Mail την Τρίτη: «Μόλις η Γκουίνεθ είπε στην Απλ ότι ο Τιμοτέ δεν είναι μόνο παραγωγός αλλά και πρωταγωνιστής, παρακάλεσε τη μαμά της να δεχτεί».

Και πρόσθεσε: «[Η Γκουίνεθ] Αφού το διάβασε και το λάτρεψε, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία μεγάλη επιθυμία να παίξει αυτή τη στιγμή, πείστηκε από την Απλ, η οποία σκοπεύει να βρίσκεται στα γυρίσματα όσο το δυνατόν περισσότερο».

Η τελευταία φορά της Πάλτροου στη μεγάλη οθόνη ήταν ως Πέπερ Ποτς στην ταινία «Avengers: EndGame», το οποίο βγήκε το 2019. Ωστόσο, από τότε έχει εμφανιστεί σε μια σειρά από μικρού μήκους ταινίες, καθώς και στο «The Politician» του Netflix, στο οποίο ήταν παραγωγός ο σύζυγός της, Μπραντ Φάλτσουκ, στο «She Said» το 2022 και σε ένα επεισόδιο του «American Horror Stories» πέρυσι.

Gwyneth Paltrow returning to big screen after 5-year absence because of daughter Apple’s celebrity crush https://t.co/o34wvVyQvW pic.twitter.com/yoAO0l1hFr

— Page Six (@PageSix) September 4, 2024