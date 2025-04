Μούσα Ντεμπελέ: Έγινε ιδιοκτήτης σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Λιθουανίας (pic)

Παρότι ο Μούσα Ντεμπελέ παίζει ακόμη επαγγελματικά ποδόσφαιρο στην Σαουδική Αραβία, ο Γάλλος επιθετικός έγινε ιδιοκτήτης σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Λιθουανίας.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο άλλοτε επιθετικός της Σέλτικ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της Μινίτζα, ενώ όπως αναφέρει ο Ιταλός αυτή δεν είναι η πρώτη ομάδα που έχει στην κατοχή του ο 28χρονος. Μιας και μέσω της εταιρείας του, «Triple M» είχε αποκτήσει στο παρελθόν την Μάνσα, ομάδα της πατρίδας του, το Μάλι.

🇱🇹 Moussa Dembele signs in as the new owner of Lithuanian club FK Minija.

Dembele has signed all documents via his investment group called Triple M which also owns AS Mansa in Mali. pic.twitter.com/lmklVsN9CX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2025