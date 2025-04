Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 179 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό των 6,3 βαθμών που έπληξε χθες Παρασκευή την επαρχία Εσμεράλδας στο βορειοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο Αντρές Μαφάρε, ένας 36χρονος ψαράς, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως έτρεξε «σαν τρελός» για να φθάσει στην οικογένειά του. «Οταν έφθασα, είδα το μικρό σπίτι μου να έχει καταρρεύσει», είπε. Αλλά, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του ήταν σώοι και αβλαβείς.

«Οταν έφθασα, είδα το μικρό σπίτι μου να έχει καταρρεύσει»

5.5 Earthquake damage in Esmeraldas, Ecuador

The walls of homes have crumbled, power lines have fallen down, and many homes are damaged. pic.twitter.com/QEURr6JLgg — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 25, 2025

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 06.45 (τοπική ώρα, 14.45 στην Ελλάδα) και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 35 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 8,4 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Εσμεράλδας, την πρωτεύουσα της ομώνυμης παράκτιας επαρχίας, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, και έγινε αισθητός σε 10 από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού.

#BREAKING #ECUADOR 🔴 ECUADOR :📹 MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE M 6.3 STRUCK NEAR ESMERALDAS , on April 25, morning 29 people injured.

Around 60 buildings destroyed.

Work & schools were suspended. Power outages and telecom problems were reported.#Earthquake #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/LK8orGnxVZ — LW World News 🌏 (@LoveWorld_Peopl) April 25, 2025

«Ηταν πολύ ισχυρός… Μας φάνηκε σαν αιωνιότητα», είπε στο AFP ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού Γιάκου Πέρες, ο οποίος βρισκόταν σε πανεπιστήμιο της Εσμεράλδας για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Φεύγοντας, είδε «κατεστραμμένα, μικρά σπίτια».

Ζημιές σε υποδομές

Ο σεισμός προκάλεσε τον τραυματισμό 32 ανθρώπων και κατέστρεψε 179 σπίτια, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Επηρεάστηκαν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν σε δύο γέφυρες, δρόμους, 26 σχολεία και επτά κέντρα υγείας.

Two hours ago, Mw6.3 #earthquake near Esmeraldas in the Pacific coast of Ecuador. Damage already reported.https://t.co/T1nLm2EqAj

Also felt through Southwestern Colombia.

In the same area struck by the giant 1906 Mw8.8 EQ

👇https://t.co/0VKpUqDAhM pic.twitter.com/2hcVXC8a7J — José R. Ribeiro (@JoseRodRibeiro) April 25, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισημερινός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του σεισμού του 2016, που είχε πλήξει τις ακτές των επαρχιών Μανάμπι και Εσμεράλδας. Μεγέθους 7,8 βαθμών, είχε απολογισμό 673 νεκρούς και περίπου 6.300 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ