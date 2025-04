Τζέισον Άιζακς: Mε την νέα σειρά Χάρι Πότερ, θα είμαι απλώς η τελευταία επανάληψη του Λούσιους Μαλφόι

Ο Τζέισον Άιζακς είναι περήφανος για τη σχέση του με τον κακό Λούσιους Μαλφόι του Χάρι Πότερ, αλλά λέει ότι αυτές οι μέρες είναι μετρημένες – και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ευχαριστηθεί τον τίτλο όσο πιο πολύ μπορεί.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο 61χρονος πρωταγωνιστής του White Lotus δήλωσε ότι εκμεταλλεύεται με υπερηφάνεια κάθε ευκαιρία για να μιλήσει για τον χαρακτήρα που υποδύθηκε σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους πριν η σειρά που δημιούργησε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ μεταφερθεί σε σειρά του HBO.

«Πρέπει να πω ότι θα το εκμεταλλευτώ όσο μπορώ αυτό γιατί του χρόνου τέτοια εποχή, θα υπάρχει ένας άλλος Λούσιους Μαλφόι και θα είναι φανταστικός και εγώ θα έχω ξεχαστεί προ πολλού. Οπότε, απολαμβάνω κάθε χειροκρότημα που παίρνω»

Τι δήλωσε σχετικά ο Τζέισον Άιζακς

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει τα σχόλιά του να συγχέονται με έπαρση.

«Δεν είναι ότι προσπαθώ, ότι ψαρεύω κομπλιμέντα ή περισσότερα χειροκροτήματα. Απλώς λέω ότι κάνουν την τηλεοπτική σειρά και θα είναι λαμπρή», εξήγησε. «Και εγώ θα είμαι, ξέρετε, όπως είμαι τώρα ο ηθοποιός του White Lotus της περασμένης σεζόν, θα είμαι η τελευταία επανάληψη του Λούσιους Μαλφόι, και αυτό με βολεύει».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είχα μια καλή πορεία».

Ο ρόλος του Λούσιους Μαλφόι

Στη σειρά ταινιών, ο Λούσιους Μαλφόι του Άιζακς ήταν ο πατέρας του Ντράκο Μαλφόι (Τομ Φέλτον) που ήταν μαθητής.

Ο μαθητής του Hogwarts, ο οποίος κυριαρχούσε στο σπίτι Slytherin, ήταν η αρχέγονη νέμεση του Χάρι Πότερ (Ντάνιελ Ράντκλιφ) και των δύο καλύτερων φίλων του, του Ρον Γουίσλι (Ρούπερτ Γκριντ) και της Ερμιόνη Γκρέιντζερ (Έμα Γουάτσον).

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδιά της για μια νέα σειρά Χάρι Πότερ τον Απρίλιο του 2023, με το Bloomberg να αναφέρει ότι κάθε σεζόν της σειράς θα βασίζεται σε ένα από τα βιβλία της Ρόουλινγκ, ξεκινώντας με το Harry Potter and the Sorcerer’s Stone και τελειώνοντας με το Harry Potter and the Deathly Hallows.

Ενώ ο νέος Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, το υποστηρικτικό καστ θα περιλαμβάνει τον Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, την Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, τον Πάπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ, τον Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, τον Λουκ Θάλον ως καθηγητή Κουίρινους Κουίρελ και τον Πολ Γουάιτχαους ως Άργκους Φιλτς. Ο νέος ηθοποιός για τον Lucius δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Σε επίσημο δελτίο Τύπου, η Warner Bros. Discovery επιβεβαίωσε ότι η 59χρονη Ρόουλινγκ θα είναι εκτελεστική παραγωγός της σειράς μαζί με τον Νιλ Μπλερ, τη Ρουθ Κένλεϊ-Λετς της Brontë Film and TV και τον Ντέιβιντ Χέιμαν της Heyday Films.

*Πηγή: People